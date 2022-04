El USD demuestra su fortaleza ante la volatilidad del petróleo y de los mercados

Abril 27, 2022 11:00

La volatilidad agitó los precios del petróleo al contado y el rendimiento del mercado de valores mundial, ya que el USD se mantuvo fuerte en las operaciones nocturnas.

La fortaleza del USD presionó a la baja los precios al contado del oro. Dado que el oro está denominado en dólares estadounidenses, el metal precioso es relativamente caro y los inversores parecen centrarse en el dólar estadounidense como el activo refugio favorito.

La lectura de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. para marzo alimentó la fortaleza del USD.

La cifra principal fue ligeramente inferior a la esperada con un crecimiento del 0,8 por ciento en comparación con el crecimiento esperado del 1 por ciento.

La diferencia no fue lo suficientemente grande como para que el USD perdiera apoyo, ya que los inversores se mostraron cautelosamente optimistas sobre un aumento del 1,1 por ciento en los pedidos de bienes duraderos básicos.

El precio al contado del petróleo subió por los temores geopolíticos sobre el suministro derivados del conflicto en Ucrania.

Durante el día de hoy se publicará el informe sobre el movimiento del mercado de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. y los precios al contado del petróleo pueden verse afectados.

El Informe semanal sobre el estado del petróleo muestra los últimos niveles de producción, importaciones y existencias de petróleo de EE. UU., lo que lo convierte en un punto de referencia clave en los mercados petroleros.

¿Estás interesado en aprender más sobre el análisis fundamental? ¡Únete a los webinarios de Admirals!

Webinarios de trading gratuitos Asiste a webinarios en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRATE GRATIS

Otros aspectos destacados de las noticias de trading de hoy incluyen los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del gobernador del Banco de Canadá, Macklem.

El BCE se enfrenta a un entorno desafiante de vientos inflacionarios en contra y dudas sobre la resiliencia de la recuperación económica de la recesión de la pandemia de COVID-19, que se ve obstaculizada por el conflicto en Ucrania.

Se espera que el endurecimiento monetario comience en el tercer trimestre, pero con el EUR bajo una intensa presión por la fortaleza del USD, es posible que el BCE tenga que moverse más rápido.

En más noticias de bancos centrales, el CAD puede moverse ante las señales que confirman que los responsables de la política monetaria de Canadá tienen la intención de aumentar la orientación del tipo de interés clave en un 0,5 por ciento en la reunión que se realizará en junio.

La tasa de inflación de Canadá subió al 6,7 por ciento en marzo, un máximo de treinta años.

En noticias de inversión en acciones, esta tarde Facebook publica sus resultados del primer trimestre, junto con otras empresas de gran capitalización como T-Mobile US Inc y Amgen Inc.

Existe una mayor volatilidad en los mercados de valores, ya que los inversores siguen siendo sensibles a las previsiones de las perspectivas para el segundo trimestre durante los informes de resultados.

Haz clic aquí para ver una lista completa de eventos de trading en el Calendario Forex de Admirals.

Invierte en los mejores instrumentos del mundo Miles de acciones y ETFs a tu alcance EMPIEZA A INVERTIR

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.