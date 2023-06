Tipos de interés de la Fed: ¿Nueva subida o pausa?

Los tipos de interés han subido considerablemente en algunas de las economías más poderosas del mundo en los últimos meses. Algunos bancos centrales han elevado los costes de endeudamiento en su intento de combatir las elevadas cifras de inflación que han hecho mella en los presupuestos de los consumidores. El banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha liderado la tendencia con su política monetaria restrictiva y las consecutivas subidas de los tipos de interés.



Mientras los consumidores estadounidenses intentan hacer frente a la subida del coste de la vida, las empresas también tienen problemas con los elevados tipos de interés que encarecen los préstamos. La gran pregunta es si la Reserva Federal podría hacer una pausa en el endurecimiento de la política monetaria o se avecinan más subidas de los tipos de interés.



A pocos días de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el 14 de junio, nuestro blog compartirá algunas valiosas reflexiones sobre los tipos de interés y la política monetaria aplicada por la Fed.

Todos los ojos están puestos en la Fed

No es ningún secreto que la mayoría de los bancos centrales examinan las actuaciones de la Reserva Federal y, en ocasiones, ajustan sus políticas teniendo en cuenta los datos pertinentes. La Fed está considerada uno de los bancos centrales más importantes del mundo. Como el dólar estadounidense es la divisa más utilizada en las transacciones internacionales, al leer estas líneas, las decisiones de la Fed afectan a su valor frente a otras divisas importantes.



El banco central estadounidense ha subido los tipos 10 veces consecutivas desde marzo de 2022 en un esfuerzo por combatir las cifras de inflación más altas registradas en 40 años. El presidente de la Fed, Jerome Powell, que sustituyó a Janet Yellen en 2018, probablemente no esperaba presiones inflacionistas tan fuertes justo después de que la pandemia de coronavirus perturbara la actividad económica en todo el mundo.



En marzo de 2022, la junta de gobierno de la Fed decidió empezar a endurecer la política monetaria cuando los primeros indicios de aumento de la inflación empezaban a ser evidentes. En sólo 3 meses, la inflación general alcanzó el 9,1%, en base anualizada, lo que supuso un máximo de cuatro décadas.

¿Qué dicen los funcionarios de la Fed y cuáles son las previsiones?

Por supuesto, los inversores y operadores no pueden predecir cuál podría ser el curso de acción futuro de la Fed. El consejo de la Fed toma sus decisiones basándose en las cifras de inflación, las estadísticas del mercado laboral, la productividad, la tasa de desempleo y otros factores similares.



Hace unos días, Jerome Powell señaló que aún no está claro si será necesario subir más los tipos de interés en Estados Unidos.



En su intervención en una conferencia de investigación de la Fed, mencionó que "nos enfrentamos a la incertidumbre sobre los efectos retardados de nuestro endurecimiento hasta ahora, y sobre el alcance del endurecimiento del crédito derivado de las recientes tensiones bancarias. Así pues, hoy nuestras orientaciones se limitan a identificar los factores que vigilaremos al evaluar hasta qué punto puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política monetaria para devolver la inflación al 2%. Los riesgos de hacer demasiado o hacer demasiado poco están cada vez más equilibrados y nuestra política se ajusta para reflejarlo."

Los "halcones" de la Fed quieren más subidas de tipos

La Presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, habló con los periodistas del Financial Times sobre los tipos de interés y dijo que no hay ninguna razón de peso.

"Realmente no veo una razón de peso para hacer una pausa, es decir, esperar a tener más pruebas para decidir qué hacer. Yo vería más bien una razón de peso para subir [los tipos] y luego mantenerlos durante un tiempo hasta que haya menos incertidumbre sobre el rumbo de la economía. La única razón para saltarse una subida de tipos cuando está claro que es necesario un mayor endurecimiento sería una volatilidad extrema del mercado o algún otro shock. Simplemente creo que puede que tengamos que ir más allá. En este momento, no veo necesariamente una razón de peso para no dar otro pequeño paso para contrarrestar algunas de las presiones inflacionistas más persistentes", declaró a los periodistas del FT.

Cautela respecto a la subida de tipos

Por el contrario, el gobernador de la Reserva Federal, Philip Jefferson, propuesto por el presidente Joe Biden para ocupar la vicepresidencia de la Fed, no parece compartir la opinión de Loretta Mester. Jefferson sugirió que una pausa en las subidas de tipos ofrecería el espacio y el tiempo necesarios para analizar más datos antes de tomar una decisión sobre el alcance de un endurecimiento adicional, añadiendo que la pausa no implica que el endurecimiento haya terminado.



"La decisión de mantener constante el tipo de interés oficial en una próxima reunión no debería interpretarse como que hemos alcanzado el nivel máximo para este ciclo. De hecho, omitir una subida de tipos en una próxima reunión permitiría al Comité conocer más datos antes de tomar decisiones sobre el grado de endurecimiento adicional de la política", señaló.

Moody's: Endurecimiento sobre la mesa

Según los expertos, es posible que la Reserva Federal tenga que mantener los tipos de interés altos durante más tiempo del previsto para reducir la persistente inflación.



Los analistas de Moody's advirtieron de que el ciclo de tipos plantea peligros para el sistema financiero, como demuestra la reciente volatilidad del sector bancario estadounidense. Señalaron que la solidez del mercado laboral estadounidense puede aplazar una recesión, pero que existe el peligro de que esto provoque un aumento de la inflación y obligue a la Reserva Federal a subir aún más los tipos de interés.



"El enfriamiento de la actividad económica y el debilitamiento del mercado laboral son condiciones necesarias para que se suavicen las presiones inflacionistas en la economía. Una resistencia excesiva durante demasiado tiempo exigiría una política monetaria aún más restrictiva", afirmaba el informe.

Trading y subidas de tipos de interés de la Fed

La subida de los tipos de interés ha obligado a algunas empresas a modificar sus planes y a la gente sencilla a recortar sus gastos. A medida que bancos centrales como la Fed, el BoE y el BCE suben los tipos de interés y re-evalúan sus políticas de expansión cuantitativa, el valor de las principales divisas fluctúa, unas veces fortaleciéndose y otras debilitándose.



Los operadores principiantes pueden carecer de la experiencia que les ayude a elegir los instrumentos de negociación adecuados y a elaborar una estrategia eficiente. Una elección errónea puede provocar pérdidas de fondos que podrían poner en peligro sus objetivos financieros.

La mejor forma de que los operadores principiantes construyan un plan de negociación eficaz es aprender a utilizar las herramientas de gestión de riesgos. Aprender a utilizarlas es esencial, especialmente si será una de las primeras veces que se dedique al trading. Si se pregunta cómo aprender más sobre ellas, la respuesta es sencilla. Los corredores ofrecen a los operadores la oportunidad de acostumbrarse a las herramientas de gestión de riesgos creando material educativo, como artículos y libros electrónicos sobre cómo hacerlo, o les permiten inscribirse en seminarios web y seminarios preparados por expertos en negociación.



La gestión del riesgo en el trading puede darle tranquilidad y aumentar sus posibilidades de alcanzar sus objetivos financieros sin ansiedad ni estrés.



