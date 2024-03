El PIB británico aumenta en enero; la inflación del IPC estadounidense se mantiene en niveles elevados

Marzo 13, 2024 16:32

La economía británica parece volver a la senda de crecimiento, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) que muestra una expansión en enero.

En Estados Unidos, el dato de inflación del IPC de febrero fue superior al previsto, lo que respalda el discurso de los responsables de la Reserva Federal de tener que ver indicios claros de una ralentización de la economía antes de proceder a recortes de tipos.

Crecimiento del PIB británico en enero

Un informe de la ONS reveló que la economía británica creció un 0,2 % en enero tal y como se esperaba, viendo este impulso por parte del sector servicios y de construcción.

Los economistas de Barclay's comentaron a los periodistas de CNBC que las cifras del PIB "no son enormemente positivas, pero están por encima de las cifras de finales del año pasado. La industria y el sector manufacturero han resultado débiles en los últimos años, por lo que un repunte era probable. Son buenas noticias, sin duda, pero tendrá que mantenerse de forma prolongada para saber si se sostiene".

Al respecto de la lecturas del PIB de Reino Unido, los economistas de ING señalaron que "por lo tanto, no deberíamos exagerar las cifras del PIB de un solo mes, pero creemos que es coherente con la recuperación gradual de la actividad que esperamos en los próximos meses. Pensamos que es improbable que la caída del PIB global del 4T, que marcó el segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo y, por tanto, el inicio de una recesión técnica, se repita en el 1T de 2024."

Aumento del IPC estadounidense en febrero

El índice de precios al consumidor estadounidense, que mide el coste de los bienes y servicios, aumentó un 0,4 % mensual y un 3,2 % anualizado, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento Laboral. La inflación general anual superó las expectativas, lo que hace pensar a los analistas que la Reserva Federal podría retrasar un recorte de tipos.

El dólar estadounidense obtuvo un impulso frente a sus competidores justo después del anuncio de las cifras de inflación. A este respecto, los analistas de Commerzbank afirmaron: "El descenso de la inflación en EE. UU. se está estancando". En febrero, los precios al consumidor aumentaron un 0,4 % respecto al mes anterior, tanto en general como al no incluir la energía y los alimentos. El precio de los servicios en particular aumentó, reflejando el aumento de los costes salariales. Por lo tanto, la elevada tasa de inflación de enero no fue una excepción. Los datos respaldan nuestra opinión de que el mercado está sobrestimando la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés".

Debate de tipos entre los miembros del Consejo del BCE

El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, afirmó que el banco central está ganando la batalla contra la inflación, pero sigue ojo avizor. En cuanto a los recortes de tipos, mencionó que "las consecuencias que debemos sacar en el Banco Central Europeo es una gran probabilidad de recortar tipos en primavera, y les recuerdo que en Francia y en Europa esta es una temporada que dura de abril al 21 de junio".

Peter Kazimir, miembro del consejo del BCE, sugirió que debería iniciarse el debate sobre un recorte tipos, pero subrayó que el consejo necesita más pruebas contundentes sobre las perspectivas de inflación. Kazimir señaló que el BCE debería esperar hasta junio para ajustar los tipos de interés y añadió que precipitarse no sería ni inteligente ni positivo.

OPEP: Fuerte crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025

La OPEP mantiene su previsión de un crecimiento relativamente alto de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025, según su último informe publicado el 12 de marzo. "Aunque continúa habiendo ciertos riesgos a la baja, la tracción del impulso previsto desde principios de año podría traducirse en un potencial alcista adicional para el crecimiento económico mundial en 2024. Las trayectorias de crecimiento en 2024 y 2025 de India, China, así como de Estados Unidos, podrían superar las expectativas actuales", se señalaba en el informe de la OPEP.

