El precio del cacao alcanza máximos históricos: ¿Cómo reaccionará el mercado?

Febrero 19, 2024 17:26

El día de San Valentín ya ha pasado, siendo el chocolate uno de los regalos más populares de nuevo. No es novedad que las ventas aumenten en esta época del año con la alta demanda. Pero lo que no se esperaba era la subida sin precedentes del precio del cacao en el mercado de materias primas.

Dado que el chocolate con leche y el chocolate negro tienen granos de cacao como ingredientes fundamentales, sería interesante repasar el comportamiento del cacao como materia prima para operar en los últimos meses y cuáles son las previsiones a futuro.

El precio de los futuros del cacao bate récords

El 12 de febrero, el precio del cacao alcanzó un nuevo récord, cotizando a 6030 $ la tonelada. En los días siguientes, su precio retrocedió ligeramente, pero seguía rondando la cifra alcanzada el 12 de febrero. El precio de los futuros del cacao ha repuntado en más de 1000 dólares, casi un 40 %, desde principios de año.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 tonelada métrica), Gráfico diario USD. Fecha de captura: 16 de febrero 2024. Rango de Fechas: 3 de octubre 2023 – 16 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

Algunos se preguntarán a qué se debe tamaño despegue, lo cierto es que la respuesta la encontramos en una escasa oferta. Unas condiciones meteorológicas desfavorables han hecho mella en los cultivos de cacao de África Occidental, que producen el 75 % del suministro mundial de cacao en grano. El fenómeno meteorológico de El Niño, que afecta a las zonas de cultivo de cacao desde enero y se prevé que se prolongue hasta marzo de 2024, ha traído temperaturas más secas a la región, perjudicando el rendimiento de las cosechas en dos de los mayores países productores de cacao del mundo, Ghana y Costa de Marfil.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 tonelada métrica), Gráfico mensual USD. Fecha de captura: 16 de febrero 2024. Rango de Fechas: 1 de mayo 2023 – 16 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

Según la Organización Internacional del Cacao, África representa tres cuartas partes de la producción mundial de cacao, mientras que el continente americano supone el 20 %, dejando el 5 % restante para Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

Al respecto de los elevados precios del cacao, los analistas de ING señalaron que "este mercado ya venía devolviendo rendimientos deficitarios en las dos temporadas anteriores, lo que ha supuesto que los inventarios mundiales estén en sus niveles más bajos desde la temporada 2015/16." En su informe, publicado el 15 de febrero, destacaron que el regulador del cacao de Costa de Marfil "ha detenido las ventas a plazo para la temporada 2024/25 hasta que exista cierta claridad el plan de desarrollo de la cosecha para la próxima temporada."

Mondelez y Hershey manifiestan su preocupación por el precio del cacao

Dos de las mayores empresas productoras de chocolate del mundo, Mondelez International y Hershey Company, ya han señalado la probabilidad de que el aumento del precio del cacao desempeñe un papel crucial en la futura fijación de precios de los productos fabricados con cacao en grano.

Mondelez International: El aumento de los precios y los beneficios superan las expectativas en el 4T de 2023

Mondelez International es una multinacional de confitería, alimentación, holding, bebidas y snacks con sede en EE. UU.. Entre su gama de productos se incluyen marcas famosas de chocolate como Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou y Fry's.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Mondelez International Inc. (#MDLZ), gráfico mensual. Fecha de captura: 16 de febrero 2024. Rango de Fechas: 1 de abril 2016 – 16 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

El 30 de enero, la empresa publicó su informe de resultados del 4T de 2023, superando las expectativas de los analistas del mercado, pues obtuvo un beneficio de 950 millones de dólares. Los ingresos de la empresa en el último trimestre del año anterior fueron de 9310 millones de dólares, superando de nuevo las expectativas.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Mondelez International Inc. (#MDLZ), gráfico diario. Fecha de captura: 16 de febrero 2024. Rango de Fechas: 2 de octubre 2016 – 16 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

Mondelez International seguirá aumentando el precio de algunos de sus productos en 2024 para combatir la inflación del cacao. El consejero delegado de la empresa, Dirk Van de Put, declaró a la prensa que el aumento de los precios del cacao y el azúcar obligaría a Mondelez International a reevaluar los precios, a pesar de que los últimos informes de ventas mostraron una caída del 5,5 % en las ventas en Norteamérica.

Las subidas de precios no son un tema nuevo. El precio del chocolate de Mondelez en Europa, su mayor mercado, aumentaron entre un 12 % y un 15 % en 2023, de acuerdo con las declaraciones de Dirk Van de Put el mes pasado durante una llamada con analistas de Wall Street. Los accionistas de Mondelez International, como Parnassus Investments, han subrayado que la empresa debería "ser estratégica a la hora de repercutir la subida de precios a los consumidores este año".

The Hershey Co: La fijación de precios como herramienta para ayudar a gestionar el negocio

Mondelez International no es la única empresa que se plantea subir el precio de sus productos. La dirección de Hershey Co. también ha expresado sus perspectivas de ajuste con los elevados costes del cacao. La consejera delegada de Hershey Co. Michele Buck, declaró la semana pasada que "dada la situación de los precios del cacao, emplearemos todas las herramientas de que disponemos, incluida la fijación de precios, para gestionar el negocio".

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Hershey Co-The (#HSY), gráfico mensual. Fecha de captura: 16 de febrero 2024. Rango de Fechas: 1 de agosto 2017 – 16 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

Hershey Co. es una empresa multinacional de confitería con sede en Pensilvania, Estados Unidos. Algunos de los productos de la empresa, incluidos aquellos con licencia, son Kit Kat, Hershey bar, M&M, Dream y Dagoba Organic Chocolate, entre otros.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Hershey Co-The (#HSY), gráfico diario. Fecha de captura: 16 de febrero 2024. Rango de Fechas: 24 de octubre 2017 – 16 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

Según un informe de Reuters, Hershey Co. ha "diseñado un nuevo programa de reestructuración de dos años que generaría unos 300 millones de dólares en ahorros antes de impuestos tras proyectar ventas anuales y beneficios por debajo de las expectativas de Wall Street". El informe de resultados del 4T de la empresa reveló que las ventas netas de dicho periodo se situaron en 2660 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de 2710 millones. El volumen de ventas orgánicas cayó un 6,6 %, ya que los consumidores, afectados por la elevada inflación, recortaron el gasto en chocolates y caramelos más costosos.

Por su parte, la dirección de Hershey Co. prevé que las ventas netas de 2024 aumenten entre un 2 % y un 3 % interanual, frente a las estimaciones de los analistas de un 3,4 %.

Operar el cacao con Admirals

Los precios de materias primas como el cacao están sujetos a las reglas de la oferta y la demanda. Por tanto, las subidas de precios como la que hemos observado en el cacao pueden hacer que las materias primas resulten atractivas para los traders principiantes. Sin embargo, tomar las decisiones correctas requiere experiencia y conocimientos avanzados sobre cómo funciona el trading.

Los traders principiantes deberán compensar la falta de experiencia dedicando tiempo a conocer cómo construir una estrategia de trading adecuada. Los brókers suelen ofrecer materiales educativos como artículos, guías prácticas y webinarios que ayudarán a los traders a reforzar sus habilidades. El estudio de los entresijos del trading es uno de los pilares del diseño de una buena estrategia para todo principiante.

Los traders que acaban de empezar sus andaduras deben aprender a utilizar herramientas de gestión del riesgo como las órdenes de stop loss y de take profit, y están disponibles en las plataformas más punteras, como MT4 y MT5. Aunque éstas no tienen la capacidad de eliminar el riesgo per se, pueden ayudar a mitigarlo, limitando las pérdidas en caso de que los mercados se muevan en contra de tus planes.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Webinarios de trading gratuitos Asiste a webinarios en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRATE GRATIS

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.