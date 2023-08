Todo lo que debes saber antes de operar con la corona checa (CZK)

Agosto 25, 2023 17:12

Países de Europa del Este como la República Checa y Polonia han visto cómo sus economías se fortalecían en los últimos años, adoptando rápidamente la normativa de la Unión Europea (UE). La República Checa no se ha anexionado al bloque del euro, ya que ha seguido acuñando la corona checa para poder gestionar a voluntad su política monetaria. Tres décadas después de la disolución de Checoslovaquia, República Checa se alza como una de las economías más competitivas de la UE, con la industria pesada como motor (líneas de producción de automóviles, entre otros).

En este artículo vamos a comentar datos interesantes sobre cómo operar con la corona checa y sobre la economía del país que podrían ayudar a los traders principiantes a formarse una opinión sobre el potencial de la divisa a futuro. ¡Comenzamos!

Perspectivas de la economía checa, el Banco Nacional Checo y la corona checa

En su Estudio Económico de 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé un crecimiento del PIB checo del 0,1 % este año, previo repunte hasta el 2,4 % en 2024 ante la probable recuperación de la economía mundial.

Sin duda, el informe de la OCDE es más optimista que el de las autoridades checas. El Ministerio de Hacienda prevé un descenso del 0,5 %, y el Banco Nacional Checo (CNB) del 0,3 %. Tampoco debemos olvidar que el país se encuentra en recesión desde mediados de 2022. El informe de la OCDE sugiere que la inflación alcanzará el 13 % este año, mientras que la estimación del Ministerio es del 10,4 % y la previsión del CNB del 10,8 %. Por otro lado, en 2024, la OCDE prevé que la inflación descienda al 4,1 %, y afirma que la República Checa ostenta una de las mayores cifras de inflación subyacente de la UE y que la inflación es generalizada y está arraigada. Sus analistas sugieren que se podría llegar al objetivo del 2 % del banco central para finales de 2024.

El Banco Nacional Checo, o Česká Národní Banka en checo (CNB) se creó en 1993 tras la disolución de Checoslovaquia. La misión del CNB es mantener la estabilidad financiera y de precios y velar por el buen funcionamiento del sistema financiero de la República Checa, emitir billetes y monedas, gestionar la circulación de la divisa y administrar la compensación entre bancos, así como supervisar las entidades que operan en el mercado financiero.

La corona checa (CZK) sustituyó a la corona checoslovaca en 1993 tras la disolución de Checoslovaquia, y se alza como una de las ocho divisas de la Unión Europea. Aunque la economía checa parece lo suficientemente fuerte como para adoptar la moneda única, parece haber una fuerte oposición a la medida dentro del país.

Evolución de la corona checa

Como podemos ver en el gráfico mensual, la corona checa ha experimentado varias fluctuaciones frente al dólar estadounidense desde 2019. Justo antes de que comenzara el bloqueo en Europa (marzo de 2020), un dólar estadounidense equivalía a 24,8 coronas checas. La divisa checa se fortaleció alcanzando un mínimo de varios meses en mayo de 2021, cotizando a 20,7 CZK frente a su homóloga estadounidense.

Sin embargo, el dólar empezó a ganar terreno frente a la corona checa, alcanzando un máximo histórico de dos años y cotizando a 25,0 coronas checas en septiembre de 2022.

Los últimos meses fueron favorables para la corona, que se apreció y cotiza entre 21,0 y 22,0 coronas checas frente al dólar desde principios de año.

Perspectivas de los analistas sobre la corona checa

Comentando la política monetaria del banco central checo, los analistas de HSBC redactaron en su nota a los inversores: "En nuestra opinión, hemos llegado a una fase en la que la actual combinación de crecimiento e inflación ya no justifica unas condiciones monetarias tan estrictas". De hecho, en su reunión de agosto, el CNB anunció el fin de su régimen de intervención en divisas. Las últimas actas del Comité de Política Monetaria revelaron que todos los miembros estaban de acuerdo en que no había prisa por bajar tipos. Para nosotros, esa postura relativamente agresiva sugiere que el BNC aún no está preparado para rebajar sus tipos de interés oficiales".

Por su parte, los economistas de Commerzbank esperan que el par EUR/CZK baje ligeramente este año antes de invertir la tendencia de nuevo en 2024. En su informe podemos leer: "El banco central (CNB) anunció el fin de su régimen de intervención en divisas. Esto significa que el banco central no tomará parte en el mercado de divisas para evitar la debilidad de la misma. Sin embargo, dado que no se han visto intervenciones recientemente, en la práctica no supone ninguna diferencia. Además, si surgiera una nueva situación de emergencia, el CNB podría efectuar otro anuncio y reanudar las intervenciones. Por lo tanto, es probable que cualquier debilidad de la divisa resultante de una reacción instintiva en el mercado revierta en los próximos trimestres."

En cuanto a las previsiones para el próximo año, sugieren: "En 2024, vemos más riesgo de depreciación de la corona. La principal preocupación es que la inflación no llegue a moderarse hasta alcanzar el objetivo, lo que afectará de nuevo a la credibilidad del CNB. Además, se ha desatado una polémica entre el Gobierno y el banco central porque este último critica la política fiscal expansiva por ser la principal responsable de la alta inflación. Estos acontecimientos podrían dotar de volatilidad a la corona checa el próximo año si la inflación persiste, como prevemos que ocurra".

Por último., un informe de ING sobre la inflación del país señalaba: "La incertidumbre sobre la inflación es el principal riesgo según el consejo en estos momentos. Nuestra previsión se ha mantenido sin cambios durante un tiempo, con la primera bajada de tipos del BNS en noviembre. Creemos que la condición es ver la inflación de septiembre cerca del 7 % interanual, que es nuestra previsión. Esto debería dar confianza al consejo de que el objetivo de inflación es alcanzable para enero del próximo año. Sin embargo, si el panorama no está claro, la junta podría esperar a la inflación de enero, lo que significaría retrasar el recorte hasta febrero o marzo de 2024."

Operar con la corona checa y gestión del riesgo

Si decides añadir la corona checa a tu cartera de inversiones, recuerda siempre que operar con divisas conlleva riesgos. En caso de que tus planes no resulten porque los mercados se muevan en tu contra, existe la posibilidad de perder fondos en el proceso. Es por ello que todo trader principiante debe tener mucho cuidado a la hora de operar.

Una forma de reducir el riesgo es ampliar tus conocimientos sobre trading. Los brókers ofrecen una amplia gama de materiales y herramientas formativas, como e-books, webinarios, artículos y guías sobre cómo operar minimizando riesgos. Los traders principiantes que entienden cómo funciona el trading y cuáles son los peligros que podrían afectar a sus planes financieros son capaces de modificar sus estrategias en función de sus objetivos.

Por otro lado, los conocimientos pueden no ser suficientes sin las herramientas adecuadas. Especialmente en el trading, es imprescindible disponer de las herramientas necesarias sobre gestión del riesgo ya que, sin ellas, aumentan las posibilidades de fracaso. Los brókers de bolsa suelen ofrecer también diversas herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes de stop loss, que pueden frenar posibles pérdidas de fondos cuando el mercado fluctúa. Combinar tus conocimientos con las herramientas adecuadas resultará en una experiencia de trading más eficiente y con menos estrés. ¡Inténtalo!

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

