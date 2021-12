Beyond Meat se dispara tras los planes de expansión de la McPlant de McDonald’s

Diciembre 15, 2021 10:14

En 2020, el productor de carne de origen vegetal Beyond Meat anunció un acuerdo con McDonald's, para la producción de una nueva oferta para los consumidores.

Las pruebas comenzaron en la hamburguesa "McPlant" en ocho ubicaciones de McDonald's en los EE. UU. este noviembre y, tras los exitosos resultados, el analista de Piper Sandler, Michael Lavery, informó que el gigante de la comida rápida está listo para que el McPlant esté disponible en todo el país a principios de 2022.

A raíz de esta noticia, ayer, el precio de la acción de Beyond Meat subió más de un 9 % durante la sesión.

Sin embargo, a pesar del rebote del martes, las acciones de Beyond Meat siguen cayendo más del 40 % en lo que va del año. Esta caída del mercado de valores se debe principalmente a una caída en la demanda de sus productos, ya que menos restricciones de Covid-19 significa que más personas están cenando fuera de casa, en comparación con 2020.

Además, la compañía también ha estado luchando con problemas de la cadena de suministro, que han afectado a su capacidad para llevar sus productos al mercado. Por lo que los informes de ayer fueron una buena noticia para los inversores.

McDonald's tiene más de 13 600 restaurantes en los Estados Unidos; en caso de que McPlant esté disponible en todos estos lugares, es probable que no solo ofrezca un impulso muy necesario a Beyond Meat específicamente, sino también a la industria de la carne de origen vegetal en general.

Vale la pena señalar que McPlant ya ha comenzado a funcionar fuera de los EE. UU. y actualmente está disponible en Suecia, Dinamarca, Austria, los Países Bajos y el Reino Unido.

Si continúa creciendo en popularidad, el precio de las acciones de Beyond Meat podría buscar nuevos máximos.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico diario de Beyond Meat Inc. Rango de fechas: 14 de abril de 2021 - 14 de diciembre de 2021. Fecha de captura: 15 de diciembre de 2021. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico diario de Beyond Meat Inc. Rango de fechas: 9 de mayo de 2019 - 14 de diciembre de 2021. Fecha de captura: 15 de diciembre de 2021. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

