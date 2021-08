Mientras el mercado se mantiene a la expectativa de los datos macroeconómicos, Apple podría romper al alza y continuar con su tendencia alcista.

Agosto 18, 2021 14:42

Tal y como comentábamos en el análisis de ayer, Jerome Powell no dio demasiadas pistas en relación a posible comienzo del tapering por parte de la Reserva Federal estadounidense, pero si indicó que no cree que la variante Delta del coronavirus afecte significativamente a la recuperación económica por lo que tal y como anuncia el “The Wall Street Journal”, el final del programa de activos podría comenzar en los próximos meses, aunque para obtener más pistas deberemos estar atentos a la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria del FOMC que se publican esta tarde, aunque es posible que hasta el simposio de Jackson Hole o la reunión del próximo mes de septiembre no encontremos ningunas claras directrices.

Durante la sesión de hoy, hemos conocido también el importante dato de inflación de la Zona Euro, en donde hemos podido observar que el IPC anual se ha establecido en el 2,2% desde el 1,9% del mes anterior en consonancia con las expectativas del mercado. Al igual que en los Estados Unidos, el crecimiento de la inflación en Europa centra la atención en los mercados y esto podría provocar el fin progresivo de los estímulos del BCE en los próximos meses.

Por otro lado, crecen los rumores y las expectativas ante la presentación del iPhone 13 el próximo mes de septiembre en donde Apple podría anunciar hasta 4 versiones de este nuevo dispositivo. Tanto en los resultados presentados el pasado mes de abril como en los presentados el pasado mes de julio, Apple mostró músculo y fortaleza obteniendo unos resultados que superaban las expectativas del mercado.

En las últimas semanas, hemos podido observar que Apple ha experimentado un fuerte repunte alcista tras superar al alza a mediados de junio la línea de tendencia bajista de medio plazo que comenzaba en los anteriores máximos históricos. Este movimiento, provocó que el precio rompiese al alza a sus anteriores máximos históricos consolidándose en un pequeño canal lateral representado por las franjas rojas y verdes.

La ruptura de este canal, puede provocar un nuevo impulso alcista que podría llevar al precio a una zona cercana a los 160 dólares por acción.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario de Apple. del 3 de abril de 2020 al 18 de agosto de 2021. Elaborado el 18 de agosto de 2021 a las 11:50 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Evolución de los últimos 5 años:

2020: 80,75%

2019: 86,13%

2018: -6,78%

2017: 46,15%

2016: 9,99%

