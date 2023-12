Te contamos las claves de la fusión de Warner Bros. y Paramount

Diciembre 22, 2023 20:31

Esta semana, las noticias sobre una posible fusión entre Paramount Global (PARA.US) y Warner Bros. Discovery (WBD.US) han acaparado los titulares, suscitando conversaciones sobre el futuro de los estudios de Hollywood. No es ningún secreto que el cambio en los hábitos de los espectadores, impulsado especialmente tras la pandemia, hace que los consejos de administración de este tipo de estudios reconsideren sus estrategias para poder sobrevivir a futuro.

En este artículo te traemos algunas ideas sobre la posible fusión de ambos estudios de Hollywood, que podría cambiar la industria del entretenimiento en el futuro.

Warner Bros. y Paramount barajan una posible fusión

Se ha comentado en medios de comunicación que el consejero delegado de Warner, David Zaslav, y el consejero delegado de Paramount, Bob Bakish, se reunieron en Nueva York para hablar de una posible fusión entre ambos estudios. Los reporteros de Axios mencionaron que el consejo de Warner Bros incluso ha contratado a consultores bancarios para estudiar cómo podría materializarse dicho planteamiento.

Warner Bros. Discovery es la empresa más grande de las dos, ya que su valor de mercado supera los 29 000 millones de dólares, mientras que el de Paramount se acerca a los 10 000 millones. Los analistas señalan que Paramount lleva tiempo buscando socios, ya que su nivel de endeudamiento ha aumentado considerablemente por su expansión en Internet. Por el contrario, el Consejero Delegado de Warner Bros. comentó hace unas semanas que las estrategias de recorte de costes y reducción de la deuda permitirían a la empresa destinar parte del capital al crecimiento del estudio mediante adquisiciones u otros medios.

Un elemento más que podría desempeñar un papel en esta posible fusión es que Warner Bros. Discovery ya puede formar parte de un nuevo acuerdo dos años después de que Warner Media y Discovery se convirtieran en una sola entidad. Warner Bros. Discovery no ha podido formalizar este tipo de acuerdos porque su última fusión en 2021 aprovechó las ventajas de la estructura de transacciones Reverse Morris Trust.

¿Qué ocurre con los principales estudios de Hollywood?

Warner Bros. y Paramount son dos de los estudios de Hollywood más prominentes. Encabezando la clasificación tenemos a Walt Disney Studios, Sony Pictures y Universal Studios, que se llevan anualmente entre el 80 y el 85 % de los ingresos en taquilla de Estados Unidos. Todas ellas se fundaron en las primeras décadas del siglo XX.

Los servicios de streaming online, que despegaron mayoritariamente durante la pandemia del coronavirus, como puede ser Netflix, han obligado a las gigantes a reconsiderar sus estrategias a la hora de producir y distribuir contenido.

En este caso, el servicio de streaming Plus de Paramount podría unir fuerzas con el popular HBO Max de Warner Bros. para contrarrestar el impacto que Netflix y Disney Plus están teniendo en el mercado. Netflix es uno de los peces gordos, con más de 270 millones de suscriptores, significativamente superior a los 63 millones de Paramount Plus y los 95 millones de Warner Bros Discovery.

La brecha generacional afecta a los grandes estudios

En su intervención en una cumbre organizada por el New York Times a finales de noviembre, el consejero delegado de Warner Bros Discovery, David Zaslav, afirmó que "la brecha generacional que está afectando a la industria requiere decisiones más agresivas, más radicales, más inmediatas".

Zaslav mencionó las dificultades a las que se enfrentan los estudios, señalando que "el momento actual requiere decisiones drásticas, y muchas de ellas no son lo que todos esperarían. Es un momento de mucha incertidumbre, pero las posibilidades son emocionantes también. Hemos sido los primeros en pasar. Necesitábamos curarnos en salud y construir un negocio real en torno a esta empresa".

Más información sobre Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery ha mostrado un sólido rendimiento en 2023, con una diversa cartera de canales. El US Networks Group de la empresa, que incluye Discovery, Food Network, HGTV, ID y TLC, desempeñó un papel vital en el éxito del 3T, con TLC como la cadena número uno en horario de máxima audiencia.

Además, TNT se aseguró una cuota significativa de audiencia en el 2T, con marcas de entretenimiento y estilo de vida, como Animal Planet y Science Channel contribuyendo al dominio de Warner Bros. Discovery, que se situó entre las 10 principales cadenas en el 1T. Además, su línea de negocio deportiva, Discovery Sports, llega a 130 millones de clientes al mes a través de sus marcas y plataformas especializadas.

El informe trimestral de ingresos de Warner Bros. Discovery también mostró este buen comportamiento con una contribución sustancial de su línea de redes, que generó 4870 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.

Quién es quién en Paramount Global

Paramount Global ha mostrado un notable rendimiento en 2023, marcado por un aumento sustancial de las horas totales de visionado en Paramount+ y Pluto TV, que crecieron un 46 % en el 3T sobre una base anualizada.

La amplia cartera de la empresa, que incluye cadenas populares como CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central y BET, sin duda ha contribuido a su éxito. El crecimiento de la empresa se ve también reflejado en su gran número de canales, que supera los 1600 en el 3T de 2023.

Operar grandes estudios cinematográficos para principiantes

Los rumores sobre fusiones como la de Warner Bros. y Paramount pueden ser grandes motores de los mercados, ya que traders e inversores podrían intentar sacar partido de los acontecimientos. Los traders principiantes pueden sentir el impulso de reaccionar con rapidez, pero como probablemente carecen de la experiencia necesaria, lo prudente es abstenerse y ejecutar estrategias con cautela.

Todo principiante debería dedicar tiempo a empaparse de materiales educativos como artículos, guías prácticas, vídeos o e-books que puedan ayudar a la familiarización con el concepto de trading hasta que empiecen a adquirir experiencia.

Otra cosa a la que deberían acostumbrarse es a utilizar herramientas de gestión del riesgo. Los errores en las operaciones o los movimientos que no se apoyen en datos pueden provocar la pérdida de fondos. Las herramientas de gestión del riesgo que ofrecen los brókers, como las órdenes de stop-loss o de take-profit, son un nivel adicional de prevención que resulta útil a la hora de planificar estrategias de trading.

Como principiante, formarse y conocer los fundamentos del trading deberá ser la principal prioridad. De hecho, ¡no hay razón para no ponerse a ello con la gran cantidad de materiales educativos y herramientas de gestión del riesgo disponibles en internet!

