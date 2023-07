Fookus on USA tarbijahinnaindeksil ja BoC intressiotsusel

Juuli 12, 2023 16:18

USA tarbijahinnaindeks ja Kanada Panga (BoC) intressiotsus on selle nädala jooksul investorite ja kauplejate tähelepanu keskpunktis. Föderaalreserv (Fed) peaks oma hinnatõusuvastase võitluse tõttu tarbijahinnaindeksi inflatsioonile palju tähelepanu pöörama ning Kanada keskpank avaldab, kuidas kavatsetakse oma rahapoliitikaga jätkata.

Vastates analüütikute ootustele hoidis Uus-Meremaa Reservpank (RBNZ) intressimäärad muutmata, tehes esimese pausi 2021. aasta oktoobrist saadik. RBNZ juhatuse koosoleku protokollis öeldi, et inflatsioon on endiselt liiga kõrge ja märgiti, et intressimäärad peavad jääma lähitulevikus piiravaks.

Austraalia Reservpanga (RBA) juht Philip Lowe ütles, et inflatsiooni sihttasemele naasmiseks võib olla vaja poliitika täiendavat karmistamist ja lisas, et inflatsiooni kompleksus on tekitanud märkimisväärset ebakindlust selle väljavaadete suhtes. Lowe väitis, et Austraalia majanduskasv jääb järgmise paari aasta jooksul tõenäoliselt tagasihoidlikuks ja mainis, et rahapoliitika muutuste täielikku mõju ei ole veel tunda.

Kas USA tarbijahinnaindeks langes juunis?

USA tarbijahinnaindeks on kolmapäeval investorite ja kauplejate tähelepanu keskpunktis, kuna USA majandus on võrdlusaluseks paljude teiste suurte majanduste jaoks. Turuanalüütikud prognoosivad, et tarbijahindade inflatsioon langes juunis aastapõhiselt 3,1%-ni, kuid tõusis kuupõhiselt 0,3%-i võrra.

Föderaalreserv on seadnud inflatsiooni sihttasemeks 2% ning on olnud sunnitud intresse järjest kõrgemale tõstma, sest tarbijahindade kasv väljus eelmisel aastal kontrolli alt. Reutersi raportis tsiteeritakse Commerzbanki analüütikuid, kes pakuvad, et "turg võib saada inflatsiooniandmete tõttu täiendava põhjuse USA dollari müümiseks", lisades, et kogu- ja baasinflatsioon tõenäoliselt langevad.

Kanada keskpanga intressiotsus

Täna teatab BoC oma intressiotsusest. 20 24-st Reutersi küsitletud majandusteadlasest ootavad, et BoC tõstab intressimäärasid 25 baaspunkti võrra ja siis peatub kuni 2024. aastani. Kui prognoos osutub tõeks, oleks see teine intressitõus pärast BOC lühikest pausi. Intressid on praegu 22 aasta kõrgeimal tasemel.

Oodatust aegalsemalt langev inflatsioon, kitsas tööturg ja kasvav majandus sunnivad tõenäoliselt keskpanka agressiivsemat rahapoliitikat kaaluma. JP Morgani prognoos vastab Reutersi küsitlusele, mille kohaselt võib oodata 0,25-baaspunktilist intressitõusu.

Monex Canada analüütikud märgivad aruandes: "Kuna Kanada Pank on viimastel aastatel pannud erilist rõhku eluasemesektorile, selgelt viidates sellele kui juunikuise tõusu põhjusele, on see üks paljudest põhjustest, miks ametnikud annavad tõenäoliselt jätkuvalt märku suuremast murest inflatsiooni tõusuriskide, mitte majanduskasvu langusriskide pärast, isegi pärast seda, kui nad saavutavad kolmapäevase 25-baaspunktilise tõusu järel taseme, mis me eeldame, on nende lõplik intressimäär."

Ühendkuningriigi mai SKP

ÜK statistikaamet (ONS) avaldab reedel mai SKP andmed. Majandusteadlased prognoosivad, et riigi SKP vähenes mais kuupõhiselt 0,3%. ÜK majandust on mõjutanud nii kõrge inflatsioon kui ka üpris tugev tööturg, mida BoE püüab oma rahapoliitikat karmistades piirata.

Kuigi kinnisvaraturg jahtub hüpoteekidele seatud väga kõrgete intressimäärade tõttu, näitas viimane keskmist sissetulekut käsitlev aruanne, et töötajad kogevad endiselt palgatõusu, toites inflatsiooni.

