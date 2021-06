Pärast eelmisel nädalal toimunud muljetavaldavat USA dollari osturallit pööravad nüüd kõik investorid oma tähelepanu selle nädala teisipäevastele USA jaemüügi andmetele ja kolmapäeval aset leidvale USA FOMC pressikonverentsile. Kauplejad keskenduvad sellele, kas andmed toetavad dollari edasist tõusu.

Sellel nädalal aset leidvad võimalikud USA dollari muutused avaldavad tõenäoliselt mõju ka USA aktsiaindeksitele. Peaaegu kõik suuremad aktsiaindeksid sulgusid eelmisel nädalal kõrgemal ja kauplejad otsivad võimalike märke osturalli jätkumiseks.

Käesoleva nädala Forex kalender

Allikas: Admiralsi MetaTrader 5 kauplemisplatvorm

Kauplejate Radaril – FOMC Pressikonverents

Kolmapäeval, 16. juunil kell 19.30 BST on kauplejate tähelepanu suunatud USA FOMC pressikonverentsile. See pakub ülevaadet USA Föderaalreservi järgmise rahapoliitika suuna kohta. Analüütikud ja kauplejad on ennustanud, et Föderaalreserv peab kõrgema inflatsiooni tõttu tõstma intresse tõstma varem kui nad esialgu prognoosivad.

See on üks põhjus, miks enamik USA dollari valuutapaare on viimastel kuudel olnud tihedas konsolideerumisvahemikus.

Enamik turuosalisi ootab, et Föderaalreserv jääb oma ajaskaalale kindlaks, nii et muudatusi pole oodata. Kui aga toon isegi veidi muutub, võib USA dollari volatiilsus hakata hoogustuma, nii et seda sündmust on vaja tähelepanelikult jälgida.

Eespool näidatud USA dollari indeksi pikaajalises kuupõhises hinnagraafikus on selge, et kauplemisvahemik on arenenud ~ 102,00–88,00 dollari tasemete vahel (kaks musta horisontaalset joont).

Eespool näidatud USA dollari indeksi pikaajalises kuupõhises hinnagraafikus on selge, et kauplemisvahemik on arenenud ~ 102,00–88,00 dollari tasemete vahel (kaks musta horisontaalset joont).

Hind on testinud madalamat toetustaset, mis asub $89.00 juures, kuid pole veel jõudnud testida $88.00 hinnataset. Mis tahes positiivsete uudiste põhjal võivad pullid proovida oma positsioone just nende tasemete juures üles ehitama hakata.

Ettevõtteid ja aktsiaindekseid puudutavad uudised

Praegu on börsinvestorid keskendunud rahvusvahelise kaubanduse taasavamisele. Majanduse taasavamisel on hakanud hoogustuma ka äritegevus. Siiski on raske teada, kui suur osa sellest tõusust on turgudel juba hinda sisse arvestatud.

Enamik börsiindekseid kaupleb rekordkõrgetel tasemetel. Kui keskpangad jäävad oma narratiivi juurde, hoides intressimäärasid võimalikult kaua madalamal, võib see anda põhjuse aktsiaturu kasvu jätkuks.

S&P 500 aktsiaindeksi viimase viie aasta tootlus:

S&P 500 aktsiaindeksi viimase viie aasta tootlus:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

2015 = -0.82%

S&P 500 aktsiaturu indeks jätkab oma trendi kõrgemale, nagu on näidatud ülaltoodud päevagraafikul. Hoolimata fundamentaalsetest alustest on hinnategevus endiselt tugev ja positiivne, nagu näitab libisevate keskmiste positiivne lahknevus.

Volatiilsus on viimasel ajal nõrgenenud, kuid see peaks kasvama pärast FOMCi selle nädala pressikonverentsi. Uute rekordkõrguste püüdmine võib rohkem investoreid turgudele meelitada.

