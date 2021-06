Nädala väljavaade turgudel: Fookuses on Euroopa ja Kanada keskpangad

Juuni 07, 2021 11:42

Pärast eelmisel nädalal pettumustvalmistavat USA tööhõivearuannet, mis saatis USA dollari kauplema madalamatele tasemetele, on kõikide pilgud sellel nädalal suunatud Eurole ja Kanada dollarile. Kolmapäeval leiab aset Kanada keskpanga pressikonverents. Euroopa Keskpanga pressikonverents leiab aset neljapäeval. Tänu sellele näeme kõigi eelduste kohaselt järjekordset volatiilset nädalat.

Ettevõtete kasumihooaja lõppedes võtavad USA aktsiaindeksid edasisi vihjeid USA dollari tugevusest. See tuleb ilmsiks reedesest USA dollari langusest ning S&P 500 ja Nasdaq 100 aktsiaindeksite tõusust.

Lisaks võib Euro tugevusel olla suur mõju ka Euroopa aktsiaturuindeksitele, mis on suure osa sellest aastast olnud tõusvas trendis.

Käesoleva nädala Forex kalender

Allikas: Admiralsi MetaTrader 5 kauplemisplatvorm

Kauplejate Radaril – EKP pressikonverents

EKP rahapoliitika avaldus tehakse avalikuks neljapäeval, 10. juunil kell 12.45 BST. Sellega kaasneb intressimäärade otsus ja sellele järgneb pressikonverents kell 13:30 BST.

See on tõenäoliselt volatiilne sündmus, kuna Euro on USA dollari suhtes alates aprilli algusest järsult tõusnud ja kogu tõus ületab 500 punkti piiri, mis on ligikaudu 5%. See võib panna mõned keskpanga liikmed kommenteerima vahetuskurssi, mida pank eelistab näha palju madalamal tasemel, kui see praegu on.

Keskpank on ka varem kommenteerinud, et Pandeemia Hädaolukorra Ostuprogramm (PEPP) vaadatakse läbi juuni koosolekul. See on EKP presidendi Christine Lagarde'i jaoks keeruline olukord ning annab veelgi rohkem põhjust neljapäeval mõneks volatiilseks liikumiseks.

Allikas: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, kuupõhine graafik - Andmete vahemik: 1. augustist 2013 kuni 4. juunini 2021. Esitati 4. juunil 2021 kell 19.00 GMT. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Ülaltoodud EURUSD pikaajalises kuupõhises hinnagraafikus on selgelt näha osturallit, mis saab alguse pandeemia madalseisust 2020. aasta aprillis. Sellest ajast alates on hind teinud rea kõrgemaid ja madalamaid tasemeid (nagu näitavad mustad horisontaaljooned), mis on sageli kinnitus tõusvale trendile.

Kui USA dollar jääb eelmise nädala pettumustvalmistava tööhõivearuande tõttu nõrgaks ka nädala alguses, on EURUSD-l ruumi kõrgemale tõusta - eriti kui keskpank jääb vaktsiinide kasutuselevõtu ja euroala majanduse osas optimistlikuks.

See muudab mitmeaastased tipptasemed, mis jäävad umbes ~ 1,2413 punkti tasemele huvitavaks hinnasihiks.

Ettevõtteid ja aktsiaindekseid puudutavad uudised

Ettevõtete kasumihooaja lõppedes saab enamik aktsiaturuindekseid vihjeid kodumaise majanduse kasvu prognoosidest. USA aktsiaturu indeksid jäävad eelmise nädala oodatust palju nõrgema tööhõivearuande tõttu üheks huvitavamaks.

See võib kinnitada asjaolu, et FED võib jääda madalamatele intressimääradele kauemaks, kui turg eeldab, mis võib tõenäoliselt panna aktsiaturud potentsiaalselt tõusma. Sama kehtib Euroopa aktsiaindeksite kohta, kui EKP järgib oma majanduse elavnemist soodustavaid poliitilisi meetmeid. Ka Euroopa aktsiaindeksid on kaubelnud rekordkõrgetel tasemetel.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, päevagraafik - Andmete vahemik: 15. septembrist 2020 kuni 4. juunini 2021, esitus 4. juunil 2021 kell 18:30 GMT.



S&P 500 viimase viie aasta tootlus:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

2015 = -0.82%

Ülaltoodud S&P 500 indeksi päevagraafik toob välja selge tõusva trendi, mida oleme näinud viimase paari kvartali jooksul. 50-perioodi (punane) eksponentsiaalne libisev keskmine kaupleb üle 100-perioodi (rohelise) eksponentsiaalse libiseva keskmise, mida kasutatakse sageli tõusva trendi kinnituseks.

Hind on nende libisevate keskmiste juures jätkuvalt toetust leidnud ja hiljutine 50-perioodi libiseva keskmise hüppeline tõus on meelitanud turgudele rohkem ostjaid. Järgmine sihttase on tõenäoliselt järgmine kõigi aegade kõrgeim tase, mis on umbes 4 247,00 dollarit.