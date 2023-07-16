التداول للمبتدأين: ما يجب معرفته عن تداول الدولار الكندي

تموز 17, 2023 03:56

يعد رمز الدولار ($) من أشهر الرموز في العالم. يعتبر الدولار الكندي والدولار الأسترالي أكثر الدولارات شعبية بعد نظيره الأمريكي. غالبًا ما يتم إضافة أزواج الدولار الكندي مع الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني إلى محافظ المتداولين كطريقة لتنويع استراتيجياتهم.

جدير بالذكر أن كندا هي رابع أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في العالم. تمتلك كندا أيضًا موارد هائلة من الغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب وما إلى ذلك، لذلك يلاحظ بعض الاقتصاديين أن العملة الكندية تميل إلى الارتباط بأسعار السلع الأساسية.

في هذه المقالة، ستتاح لك الفرصة للتعرف على الدولار الكندي من خلال قراءة بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حوله بالإضافة إلى بعض التوقعات التي تشاركها المؤسسات المهمة.

الدولار الكندي وبنك كندا

الدولار الكندي (أو الدولار الكندي بالفرنسية) هو العملة الرسمية لكندا. رمز الدولار الكندي هو $، ورمزه هو CAD بينما يميل بعض المتداولين إلى تسميته "Loonie"، وهو اسم مستعار من خلال صورة عملة الدولار الكندي الشائعة. في عام 1867، اتحدت مقاطعة كندا ونيو برونزويك ونوفا سكوشا في اتحاد يسمى كندا. نتيجة لذلك، تم دمج عملاتهم الخاصة في الدولار الكندي المفرد. الدولار الكندي هو سابع أكثر العملات تداولا في العالم، وفقا لمسح أجراه بنك التسويات الدولية (BIS).

تأسس بنك كندا (BoC) في عام 1934. تتمثل مهمة مجلس إدارة بنك كندا في تنفيذ السياسة النقدية وتعزيز نظام مالي آمن وفعال. يجتمع مجلس BoC ثماني مرات في السنة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة والمسائل المتعلقة بتنفيذ السياسة النقدية.

بنك كندا يرفع أسعار الفائدة

في 12 يوليو، أعلن بنك كندا قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتعد هذه هي الزيادة العاشرة في معدل الفائدة منذ مارس 2022، حيث وصلت المعدلات إلى أعلى مستوى تم تسجيله في 22 عامًا الماضية. كانت خطوة بنك كندا متوافقة مع توقعات الاقتصاديين حيث أن زيادة تكاليف الاقتراض هي وسيلة للسيطرة على الاقتصاد المحموم الذي يواجه أرقام تضخم عالية وسوق عمل قوي.

قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن البنك يتوقع تراجع التضخم ولكن قد يستغرق الأمر حتى منتصف عام 2025 للوصول إلى هدف 2٪. كما ذكر رئيس بنك كندا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تخفيضات في أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية.

أداء الدولار الكندي

كانت هناك تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الثلاث الماضية. سجلت العملة الكندية أدنى مستوى لها في 4 سنوات في بداية مارس 2020، حيث تم تداولها عند 1.40 دولار.

المصور: Admirals MetaTrader 5 -الرسم البياني الشهري USD CAD.

النطاق الزمني: 17 أبريل 2018 - 12 يوليو 2023. تاريخ الالتقاط: 12 يوليو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.





تعافى الدولار الكندي، مسجلاً أعلى مستوى في 6 سنوات في مايو 2021، حيث تم تداوله عند 1.20 دولار أمريكي مقابل الدولار الأمريكي، ولكن منذ ذلك الحين، فقد قوته.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي USD CAD.

النطاق الزمني: 17 أبريل 2023 - 12 يوليو 2023. تاريخ الالتقاط: 12 يوليو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

كان الدولار الكندي متوسط الأداء بين شركات مجموعة العشر الكبرى في النصف الأول من العام. ساعد رفع سعر الفائدة في 12 يوليو والتوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في قيمة الدولار الكندي على النمو مقابل نظيره الأمريكي.

تداول الدولار الكندي: ماذا يتوقع المحللون

اقترح الاقتصاديون في TD Securities أن الدولار الكندي قد يستفيد من انخفاض محتمل للدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. "بالنسبة للدولار الكندي، من المحتمل أن يلحق بالرياح الخلفية لضعف الدولار الأمريكي الأوسع، والذي من المحتمل أن يدعو إلى التحرك إلى 1.30 في المستقبل القريب. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن بنك كندا سوف يحافظ على التزامه بالاعتماد على البيانات مثل البنوك المركزية الأخرى. في المقابل، من غير المرجح أن يلتزموا بارتفاع آخر، تاركين الباب مفتوحًا ليكون هذا الأخير. مع أخذ ذلك في الاعتبار، نعتقد أيضًا أن الدولار الكندي يمكن أن يفقد بعض جاذبيته عند التقاطعات، نظرًا لتوقعاتنا لتباطؤ النمو الأمريكي في النصف الثاني. لاحظوا أن الانكماش الأعمق الذي نتوقعه في الدولار الأمريكي في النصف الثاني سيفيد الدولار الكندي بالتأكيد، لكنه لن يكون أفضل طريقة للعب تباطؤ أعمق في الدولار الأمريكي".

لا يبدو محللو Macquarie Futures USA متفائلين بشأن نمو الاقتصاد الكندي في النصف الثاني من العام. "لا تزال نظرتنا الهبوطية للنصف الثاني من عام 2023 تعتمد على احتمالية أن تعاني كندا من تباطؤ أكثر حدة من الولايات المتحدة، وقد حدث بالفعل ارتفاع في أسعار الفائدة وستبدأ الأسر في الشعور بالضغط حيث يتم ترحيل الرهون العقارية ذات السعر الثابت إلى مستويات أعلى. معدلات. حتى الآن، تم تأجيل هذا التأثير حيث تحاول البنوك تمديد فترات الرهون العقارية الجديدة لتخفيف عبء السداد على الأسر المثقلة بالديون. لكن هذا له حدوده"، كتبوا في تقريرهم.

يؤكد خبراء عملة ING أن الدولار الكندي قد يتأثر بالمراجعة السلبية المحتملة لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي. في تقرير البنك الهولندي، كتبوا أن "توقعاتنا قبل بنك كندا للدولار الأمريكي / الدولار الكندي كانت 1.30 كهدف في نهاية الربع الثالث. نعتقد الآن أن فرص الوصول إلى 1.30 في وقت سابق هذا الصيف مرتفعة للغاية. في وقت لاحق من العام، يمكن أن تؤثر إعادة التقييم السلبي في توقعات النمو الأمريكية والتخفيضات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2023 على الدولار الكندي بشكل سلبي، ونتوقع أن يتأخر عن الدورات المسايرة للدورة الاقتصادية في وقت لاحق من العام. لكن تشديد بنك كندا الجديد يعني أن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي قد يتداول بالقرب من 1.25 من 1.30 بحلول نهاية العام".

هبوط أسعار السلع الأساسية لتؤثر على الدولار الكندي؟

لاحظ محللو السوق في قسم الأسواق بشركة NBC أن التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل يمكن أن يؤثر على أسعار السلع، مما يضعف الصادرات الكندية، وبالتالي يضع الدولار الكندي على مسار أضعف.

قالوا في تقريرهم: "كان الدولار الكندي خامس أفضل عملة رئيسية أداءً مقابل الدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2023. وكان أحد العوامل الرئيسية لارتفاع الدولار الكندي في النصف الأول من العام هو التشديد الكبير في كندا- فروق أسعار الفائدة الأمريكية. في حالة عدم وجود دعم من أسعار الفائدة، ستعتمد توقعات الدولار الكندي بشكل متزايد على أسعار السلع الأساسية. هذا يمكن أن يترجم إلى ضعف الدولار الكندي خلال الأشهر المقبلة".

تداول الدولار الكندي وإدارة المخاطر

يفضل بعض المتداولين إضافة أزواج الدولار الكندي إلى الدولار الأمريكي (CAD إلى USD) واليورو (CAD إلى EUR) والجنيه الإسترليني (CAD إلى GBP) إلى محفظتهم. يعتبر الدولار الكندي من بين العملات الأكثر شعبية في السوق العالمية نظرًا لحجم الاقتصاد الكندي بالإضافة إلى قوته نظرًا لأن كندا عضو في G7. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يجب على المتداولين المبتدئين دمج العملة الكندية في ترسانتهم.

يتطلب تداول الدولار الكندي، كما هو الحال مع جميع أزواج العملات، ممارسة وبناء إستراتيجية تتضمن استخدام أدوات إدارة المخاطر. يجب على المتداولين المبتدئين دراسة السوق بعناية وتصميم إستراتيجية تتماشى مع أهدافهم المالية.

يتطلب تقليل المخاطر من المتداولين المبتدئين تعلم كيفية استخدام الأدوات المناسبة التي يوفرها الوسطاء. يمكن أن تساعدك مجموعة كبيرة من المواد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت مثل المدونات والندوات عبر الإنترنت على تعزيز معرفتك بالتداول وتجنب المخاطر المحتملة. تعرف على كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر لتقليل مخاطر التداول التي قد تعرض خططك المالية للخطر واستمتع بتجربة أكثر سلاسة.

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