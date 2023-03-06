التداول للمبتدأين: هل سيتألق البلاتين في عام 2023؟

آذار 07, 2023 01:09

غالبًا ما يتصدر تداول البلاتين وتقلبات أسعار المعدن عناوين الأخبار المالية. البلاتين هي واحدة من أكثر السلع شعبية بين المتداولين. ينتمي البلاتين إلى مجموعة المعادن الثمينة. قد يتساءل المتداولين المبتدئين عن سبب كون البلاتين حديث المدينة مؤخرًاً. تهدف هذه المدونة إلى تزويدك بمعلومات مفيدة عن البلاتين، وبالتالي توسيع آفاق التداول الخاصة بك.

أساسيات البلاتين

البلاتين معدن نادر ومستقر، نظرًا لخصائصه الكيميائية والفيزيائية المتنوعة والمميزة، غالبًا ما يستخدم في المجوهرات وكذلك في التطبيقات الطبية والكهربائية والكيميائية.

البلاتين هو أحد العناصر النادرة في القشرة الأرضية. يمكن العثور عليها في بعض خامات النيكل والنحاس، بالإضافة إلى بعض الرواسب المحلية، التي يقع معظمها في جنوب إفريقيا، وهي مسؤولة عن حوالي 80٪ من الإنتاج العالمي. نتيجة لندرته في القشرة الأرضية، يتم إنتاج بضع مئات من الأطنان فقط كل عام. نظرًا لتطبيقاته العديدة المهمة، فإن قيمته عالية جدًا، وهو أحد أهم سلع المعادن الثمينة.

يتم استخدام أكثر من نصف البلاتين المستخرج في المحولات الحفازة، وهي أجزاء من السيارات التي تحول الغازات الخطرة إلى انبعاثات أقل سمية. وفقًا لأرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن أكثر من 30٪ من 8.53 مليون أوقية من البلاتين المنتج عالميًا كل عام تأتي من مصادر معاد تدويرها.

تداول البلاتين: تقلبات الأسعار

انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 27٪ تقريبًا في 16 مارس 2020، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا، حيث قام المستثمرون بتفريغ المعادن الثمينة مقابل النقد بعد أن فشل خفض سعر الفائدة الطارئ الثاني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة مخاوف فيروس كورونا في الأسواق.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - البلاتين (100 أونصة) مقابل الرسم البياني الشهري بالدولار الأمريكي الذي تم التقاطه في 2 مارس 2023. النطاق الزمني: 1 يناير 2018 - 2 مارس 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

بدأ سعر البلاتين الفوري في عام 2022 بحوالي 957 دولارًا للأوقية. عززت الحرب في أوكرانيا أسعار البلاتين التي وصلت إلى 1121 دولارًا للأونصة في 27 فبراير حيث فرضت الدول عقوبات على روسيا، ثاني أكبر مورد في العالم بعد جنوب إفريقيا.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - البلاتين (100 أونصة) مقابل الرسم البياني اليومي بالدولار الأمريكي الذي تم التقاطه في 2 مارس 2023. النطاق الزمني: 7 أكتوبر 2022 - 2 مارس 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

ومع ذلك، انخفضت أسعار البلاتين في الأشهر القليلة المقبلة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 2022 في 28 أغسطس (837 دولارًا للأونصة). خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022، استعادت أسعار البلاتين بعض الأرض وانتهت العام عند حوالي 1068 دولارًا للأوقية.

بنك كوميرز: إمكانات صعودية محدودة على المدى القصير

كتب محللو بنك كوميرز في تقرير: "نرى فقط إمكانية صعود محدودة على المدى القصير. يجب أن يتم تداول البلاتين بسعر 1050 دولارًا بحلول منتصف العام المقبل. مع ارتفاع سعر الذهب، من المفترض أن يستمر البلاتين في الارتفاع في النصف الثاني من العام والتداول عند 1150 دولارًا في نهاية العام. سيكون فرق السعر عن الذهب عندئذ 700 دولار، مما يعني أن البلاتين سيلحق بالذهب إلى حد ما".

شركة Mitsubishi: البلاتين ضروري لانتقال الطاقة الخضراء

البلاتين معدن مهم يستخدم في التحليل الكهربائي، وهي عملية فصل الهيدروجين عن جزيئات الماء. وفقًا لبعض محللي الطاقة، فإن الطلب على الهيدروجين كجزء من انتقال الطاقة الخضراء يمكن أن يوفر دعمًا طويل الأجل للبلاتين. كتب محللو المعادن الثمينة في شركة ميتسوبيشي في توقعاتهم المستقبلية لعام 2023: "سيستمر البلاتين في جذب مشتريات جديدة من، وربما اهتمام استثماري على الجزء الخلفي من قطاع الهيدروجين."

نقص العرض من البلاتين في عام 2023؟

أشار محللو السوق في Standard ICBC Bank في تقرير تم تضمينه في استطلاع 2023 LBMA إلى أنه "من ناحية العرض، سيبقى إنتاج منجم البلاتين مقيدًا في عام 2023 بسبب انقطاع التيار الكهربائي والصيانة في المناجم في جنوب إفريقيا. سوف يتحول سوق البلاتين العالمي إلى عجز هذا العام ".

وفقًا لتوقعات أسعار TD Securities البلاتينية لعام 2023، قد ينخفض سعر البلاتين إلى 875 دولارًا في الربع الأول من عام 2023، لكنه يرتفع بعد ذلك إلى 1100 دولار بنهاية الربع الرابع.

التعليم والمتداولين المبتدئين

الانخراط في التداول ينطوي على مخاطرة. يجب أن يعرف المتداولون المبتدئون أن الأسواق المالية يمكن أن تكون متقلبة للغاية، حيث تتقلب الأسعار أحيانًا بشكل أسرع من المتوقع. قد يؤدي هذا التقلب إلى خلق فرص، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة المخاطر. نظرًا لأن المتداولين المبتدئين يفتقرون إلى الخبرة، تزداد احتمالية حدوث أخطاء بشكل كبير. قد تؤدي الأخطاء إلى خسارة الأموال المكتسبة بشق الأنفس.

يجب أن يتضمن بناء استراتيجية تداول شاملة إدارة المخاطر. ومع ذلك، كيف يمكنك تصميم استراتيجية التداول الصحيحة إذا كنت قد بدأت للتو في استكشاف عالم التداول؟ أفضل فكرة هي دراسة الأساسيات. يجب أن تتعلم شروط التداول الأساسية وكيف يمكن أن تؤثر شروط التداول على استراتيجيتك.

هناك مجموعة كبيرة من الموارد المتاحة لك على الإنترنت. يتم توفير الموارد مثل الندوات عبر الإنترنت والندوات والكتب الإلكترونية والمقالات التي أعدها خبراء الصناعة من قبل بعض الوسطاء. يجب أن يكون هدفك الرئيسي هو قراءة وفهم كيفية عمل التداول وكيف يمكنك تخفيف المخاطر باستخدام أدوات إدارة المخاطر المتطورة. ركز على تحسين معرفتك بالتداول. بعد ذلك، سيكون من الأسهل بناء إستراتيجية واستخدام أدوات إدارة المخاطر لتقليل احتمالية تعريض ميزانيتك وأهدافك المالية للخطر.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.