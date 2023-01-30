اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات سعر الفائدة

كانون الثاني 30, 2023 22:09

قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE) سوف تهيمن على الأخبار هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يرفع هؤلاء الثلاثة تكاليف الاقتراض حيث تهدف سياسات التشديد النقدي الخاصة بهم إلى تخفيف الضغط التضخمي. في حين أن معظم الاقتصاديين لا يتوقعون أي مفاجآت، فإن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تقلبات في السوق ويؤثر على أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

تشمل إصدارات البيانات المالية الأخرى القادمة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من NBS الصيني (ديسمبر 2022)، وتقرير مبيعات التجزئة الألماني (ديسمبر 2022) ومسح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة (يناير 2023).

من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪

من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء الأول من فبراير عن قراره بشأن أسعار الفائدة. يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع تكاليف الاقتراض بنسبة 0.25٪، ليصل النطاق المستهدف بين 4.5٪ و 4.75٪. في ديسمبر 2022، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.5٪، تباطأت بعد أربع زيادات متتالية بنسبة 0.75٪.

يقترح محللو السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة حيث يبدو أن التضخم ينخفض وفقًا لآخر التقارير. وأشاروا إلى أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تساعد في موازنة مخاطر خفض التضخم دون التأثير على معدل البطالة في البلاد.

وتعليقًا على الاقتصاد الأمريكي، أشار محللو Commerzbank إلى أن "الاقتصاد الأمريكي نما بقوة بنسبة 2.9٪ في الربع الأخير من عام 2022. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الربع الأخير القوي لفترة من الوقت، خاصة وأن التفاصيل ليست كذلك بالفعل. تشجيع. ما زلنا نتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود بسبب الزيادات الهائلة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة ".

هل سيقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي؟

في يوم الخميس الثاني من فبراير، يأتي دور بنك إنجلترا للإعلان عن قراره بشأن أسعار الفائدة. من المرجح أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4٪. يلاحظ الاقتصاديون أن هذا قد يكون رفع سعر الفائدة العاشر على التوالي من قبل بنك إنجلترا.

يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع قياسي في التضخم يؤثر على ميزانيات الأسر والشركات. مع ذلك، قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، للصحفيين الأسبوع الماضي إن التضخم ربما يكون قد اتخذ منعطفًا إيجابيًا بعد انخفاضه في شهري نوفمبر وديسمبر.

اقترح تقرير صادر عن بنك ING أن "المزيج الفريد من نوعه في المملكة المتحدة من نقص العمال الهيكلي، وبالتالي احتمال استمرار ارتفاع الأجور، بالإضافة إلى تعرضها لأزمة الطاقة في أوروبا، يشير إلى أن بنك إنجلترا سيكون أقل سرعة في خفض أسعار الفائدة من في الولايات المتحدة."

من المحتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرة أخرى

من المتوقع أن يتبع ECB بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة في الثاني من فبراير. أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاديين توقعوا ارتفاعات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين وذروة سعرية نهائية تبلغ 3.25٪ من المعدل الحالي البالغ 2٪.

كررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي أن التضخم في كتلة اليورو لا يزال مرتفعًا للغاية. أشارت لاغارد إلى أننا "أوضحنا أن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ستظل مضطرة إلى الارتفاع بشكل ملحوظ بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات مقيدة بما فيه الكفاية والبقاء عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريًا."

أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك أيرلندا، غابرييل مخلوف، إلى أننا "نحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعنا الأسبوع المقبل - من خلال اتخاذ خطوة مماثلة لقراراتنا في ديسمبر - وأيضًا في اجتماعنا في مارس، على الرغم من يجب أن تستمر قرارات سياستنا المستقبلية في الاعتماد على البيانات نظرًا لحالة عدم اليقين السائدة ". قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، لمراسلي هاندلسبلات أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يلتزم مسبقًا بأي تحرك سياسي محدد بعد فبراير.

التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة

في يوم الجمعة 3 فبراير، سيقوم المستثمرون والمتداولون بفحص تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير في الولايات المتحدة المقرر نشره من قبل مكتب إحصاءات العمل (BLS). بشكل عام، تعتبر القراءة المرتفعة إيجابية للدولار الأمريكي، في حين أن القراءة المنخفضة يمكن أن تضعف من قيمة العملة.

يشير الاقتصاديون إلى أنه تم إضافة 175000 وظيفة جديدة إلى الاقتصاد الأمريكي في يناير، انخفاضًا من 223000 في ديسمبر. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.6٪. حيث تجاوزت أرقام التوظيف غير الزراعية لشهر ديسمبر توقعات المحللين، مما يدل على أن سوق العمل بقي قوياً على الرغم من سياسة التضييق النقدي للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.