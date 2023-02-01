كل الأنظار تتجه إلى قرارات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

شباط 01, 2023 23:52

سيتم جذب انتباه المستثمرين والمتداولين إلى اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE) المقرر عقدها اليوم وغدًا. يشير محللو السوق إلى أنه من المرجح أن ترفع البنوك المركزية الثلاثة أسعار الفائدة المعيارية من أجل تقليل الضغوط التضخمية. يوم الجمعة، ستتاح للمشاركين في السوق الفرصة لفحص تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

في أخبار أخرى، أعلنت هيئة الإحصاء النيوزيلندية أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 3.4٪ في الربع الرابع من عام 2022، أعلى بقليل من التوقعات. وتعليقًا على بيانات معدل البطالة، أشار تقرير Westpac إلى أنه "بينما يأتي سوق العمل من نقطة انطلاق قوية جدًا، هناك سبب وجيه لتوقع حدوث تدهور في السنوات المقبلة. في المقابل، لا يزال تضخم الأجور في ارتفاع، ومن المرجح أن تأتي نقطة التحول في وقت لاحق. ما زلنا نتوقع زيادة بنسبة 0.5٪ في سعر الصرف الرسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة. يتوقع محللو السوق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4.5٪ إلى 4.75٪. سيكون هذا هو رفع سعر الفائدة الأدنى منذ مارس 2022.

أشار تقرير فايننشال تايمز الذي نُشر في 30 يناير إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سيحتفظون بموقف "متشدد"، مما يعكس رغبتهم في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم يبدو أنه يتباطأ وفقًا لأحدث الاستطلاعات.

اقترح استراتيجيو HSBC الذين تحدثوا إلى بلومبرج في 30 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.00٪ قبل نهاية عام 2023. ومع ذلك، فقد لاحظوا أن "هناك قدرًا غير عادي من عدم اليقين بشأن مسار السياسة نظرًا لمدى غرابة هذه الدورة الاقتصادية. "

اجتماع بنك إنجلترا: رفع سعر الفائدة مرة أخرى؟

تشير أحدث توقعات الاقتصاديين إلى أن بنك إنجلترا سوف يتبع البنك الفيدرالي في رفع سعر الفائدة القياسي. وفقًا للتقارير المختلفة التي تم نشرها في وسائل الإعلام، من المرجح أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4.00٪. ستكون هذه هي الزيادة الثانية في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على التوالي.

وتعليقًا على السياسة النقدية لبنك إنجلترا، قال بعض الاقتصاديين إن تضخم الأجور المرتفعة وأسعار الخدمة يشير إلى زيادة أخرى في الأسعار في مارس، ولكن هذه المرة ستكون 25 نقطة أساس.

من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض

يوم الخميس الثاني من فبراير، سوف يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية. شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في دافوس على أن السياسة النقدية للبنك يجب أن تستمر في مسارها. وفقًا لتوقعات الاقتصاديين، من المرجح أن يرفع البنك المركزي لكتلة اليورو أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5٪.

لاحظ محللو ING أن "صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يعتقدون أن عليهم القضاء على التضخم ولن يتوقفوا عن التنزه إلا عندما يرون تحسنًا كبيرًا في توقعات التضخم". اقترح الاقتصاديون في Rabobank أنه في حين أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، فإن صانعي السياسة الذين يعشقون سياسة تشديد صارمة قد يواجهون رد فعل عنيف حيث يبدو أن التضخم يتراجع. ذكر تقرير "رابوبنك" أن "صقور البنك المركزي الأوروبي لا يزالون في وضع قوي، لكنهم لم يعودوا يتمتعون بتفويض مطلق مع وجود علامات أولية على تراجع التضخم. تم الإبلاغ عن ارتفاع 50 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل بشكل جيد، لذلك سيكون التركيز على المسار بعد ذلك ".

من المتوقع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة

تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) لشهر يناير الذي نشره مكتب إحصاءات العمل (BLS) سيكون في دائرة الضوء يوم الجمعة. يتوقع الاقتصاديون زيادة الرواتب بمقدار 187 ألفًا في الشهر الأول من عام 2023. وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 223 ألفًا في ديسمبر 2022، على الرغم من أن استطلاعًا أجرته رويترز بين الاقتصاديين توقع ارتفاعًا قدره 200 ألف.

إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يميل إلى إثارة التقلبات المرتبطة بالدولار الأمريكي حيث يمكن أن يؤدي الرقم الأعلى من المتوقع إلى تعزيز قيمة العملة في حين أن الرقم الأقل من المتوقع يمكن أن يضعف الدولار مقابل العملات الأخرى.

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