رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي في يونيو بنسبة 0.5% أعلى من 0.35% المتوقعة

حزيران 07, 2022 23:10

بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو أحدث بنك مركزي يرفع توجيهات أسعار الفائدة الرئيسية وينضم إلى الصقور العالميين بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سعره من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة في نهاية مايو.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بنسبة 0.5 في المائة، وهو أعلى من المتوقع بنسبة 0.35 في المائة. أثارت المفاجأة حركة في زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي والتي سلطت الضوء على المنافسة القوية التي يمكن أن تحدد النغمة على المدى القصير إلى المتوسط. ارتفع معدل التضخم في أستراليا إلى 3.75 في المائة في مارس، مما دفع بنك الاحتياطي الأسترالي للتخلي عن حديثه عن الصبر والتحول إلى العمل.

يميل المستثمرون والمتداولون إلى كره المفاجآت وقد يرسل موقف بنك الاحتياطي الأسترالي موجات من الأعصاب عبر الأسواق الآسيوية التي تميل بالفعل إلى اتجاهات هبوطية بسبب مخاوف الركود العالمي والضغوط الجيوسياسية الناشئة من أوكرانيا. قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في القطاع المصرفي إلى نزع فتيل التضخم، لكنها أيضاً تثبط الاستثمار في جميع أنحاء الاقتصاد لأن الحصول على القروض يعد أكثر تكلفة. توجه مؤشر ASX إلى الأسفل في تداول ما قبل السوق في وقت كتابة هذا التقرير.

يعتبر النفط الخام أحد الدوافع الرئيسية لعدم اليقين. أظهرت أسعار النفط الخام الفورية علامات قليلة على تباطؤ صعودها، مما ضغط على القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع و السفر. شريطة أن يتلاشى جائحة COVID-19، يجب أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في النمو جنباً إلى جنب مع الطلب على الوقود.

بدأت أسعار الذهب الفورية في التحرك صعوداً في الأسبوع الثاني من يونيو بعد استقرار نسبي خلال مايو، وربما يكون ذلك مرتبطاً بالضعف الأخير الذي شهده الدولار الأمريكي. قد يتغير هذا الأسبوع المقبل، اعتماداً على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي توجيه سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة في يونيو ويوليو قبل توقف محتمل في سبتمبر.

أظهر تقرير NFP أن الولايات المتحدة أضافت 390 ألف وظيفة في مايو، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرى حالة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من 0.5 في المائة في يونيو. بلغ معدل التضخم بعد كل شيء 8.1 في المائة في آخر إحصاء، ومخاوف النمو بسبب الوباء والصراع في أوكرانيا هي الأشياء الوحيدة التي تمنع البنك المركزي من أن يصبح أكثر تشددًا.

معلومات سريعة

ما هو معدل الفائدة الرسمي لبنك الاحتياطي الأسترالي (OCR)؟

OCR هو توجيه سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي للقطاع المصرفي. تقوم البنوك المركزية بتوجيه القطاع المصرفي والقطاعات المالية الأوسع نطاقاً بأسعار الفائدة الرئيسية على قروض الليلة الواحدة بين البنوك. عندما يكون السعر النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي في منطقة إيجابية، تكسب البنوك المزيد من القروض الليلية المقدمة إلى البنوك الأخرى. كما أنهم يكسبون المزيد من القروض لعملاء التجزئة ويقدمون معدلات فائدة أعلى على الودائع الادخارية. يوجه OCR عددًا من المنتجات المالية ذات الصلة بالفوائد مثل السندات وحسابات التوفير والقروض التجارية والرهون العقارية.

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