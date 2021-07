Se caen las negociaciones OPEP+

Julio 06, 2021 08:55

Luego del decepcionante dato de empleo en Estados Unidos, las malas noticias llegan al viejo continente; el índice ZEW de confianza inversora en Alemania correspondiente al mes de julio se desplomó hasta 63.3 puntos, muy por debajo de los 75.2 que esperaba el mercado que ya mostraban una contracción con respecto al mes previo (79.8) Es su peor registro desde febrero del presente año, por lo que la reapertura parece no ir en el camino indicado y el panorama económico puede complicarse en el corto plazo para el viejo continente.

El petróleo se desploma en el mercado de commodities luego de la suspensión de la reunión entre miembros OPEP+ debido a la falta de acuerdos para prontamente renovar la instancia y alcanzar la producción indicada durante los últimos días para la 2da mitad del año. Las diferencias alcanzadas por los miembros parecen superables, ya que están de acuerdo en aumentar la producción a fin de año con una alta incertidumbre en torno a los balances petroleros de cara al próximo año 2022. Al día de hoy la preocupación se centra en el equilibrio de oferta/demanda que logra cumplir la OPEP+ luego de la estrepitosa caída en la demanda experimentada a inicios de 2020 producto de la pandemia. Esperamos que las previsiones de demanda se mantengan en niveles similares a los mostrados en su última reunión, mientras que la lenta recuperación de la producción mundial y una disminución de la capacidad productiva, lleven a EAU, Arabia Saudí y Rusia a tener un bombeo récord promedio trimestral, lo que podría ayudar a satisfacer las necesidades del mercado de cara a finalizar este año.

La llegada de una nueva variante a las distintas economías aún no se traduce en un problema real, no obstante, los estudios relacionados a la inmunidad que entregan las vacunas señalan una menor eficacia ante la variante DELTA y DELTA Plus. En el último estudio se señala que la vacuna de Pfizer, la que parece prevenir significativamente hospitalizaciones y casos graves, parece ser menos eficiente para prevenir la propagación de las nuevas variantes, que son en un 60% más contagiosas.

Es periodo de ver grandes rotaciones sobre las carteras de los inversionistas, los que han aprovechado ampliamente la extensión que muestra la renta variable de manera transversal, en donde el escenario de mayor inflación continúa preocupando y obliga a tomar medidas. La evolución de la renta fija, en particular los bonos a 10 años de Estados Unidos continúan en picada mostrando un menor rendimiento luego del reporte de empleo señalado el viernes, el que justificaría a mediano plazo mantener la política monetaria actual sin cambios hasta evidenciar tendencias que puedan complicar a la economía americana. Hoy el escenario parece mostrarse estable y se espera que la reapertura ayude a calmar las aguas de incertidumbre que se imprimían los últimos 2 meses.

Gráfico 1D - TNote



El último tiempo estuvimos revisando un rango lateral que mantenía el valor de la renta fija en Estados Unidos, no obstante, luego de los recientes sucesos que parecen mantener una política monetaria sin cambios y el tono de la FED defiende un aumento en la inflación, el que parece ser transitoria, provoca un aumento en el valor en forma de tendencia que es acompañado por la figura alcista que muestra su RSI. Nuestra proyección continúa siendo bajista para el precio, el que señalaría un aumento en el rendimiento, el que esperamos alcance valore en torno a 1.75% antes de finalizar el año y el escenario se agrave durante el 1er y 2do trimestre de 2022.