Las acciones del mundo anticipan un retiro de estímulos

Septiembre 08, 2021 08:35

La aparente disminución en el paquete de ayuda que implementa el BCE comienza a causar sesgos en la renta variable mundial, en particular sobre la Europea y el DAX, que cede -0.6% en lo que va de jornada. Ad portas de conocer una nueva reunión de política monetaria liderada por Christine Lagarde, hemos conocido el reporte de PIB en Japón, el que logra marcar cifras de expansión durante el 2do trimestre del año, cuartando el panorama negativo que descontaban las materias primas y el mercado en general durante las últimas jornadas en torno al desempeño de la economía mundial. Bien los datos correspondientes al 2do trimestre pueden lograr rescatar sonrisas, pero no debemos olvidar que el impacto de las variantes ha ocurrido durante el 3er trimestre, por lo que el cierre de año podría no ser tan positivo como el impulso evidenciado recientemente.

El rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos continúa descendiendo, lo que permite que el dólar a nivel internacional recupere terreno frente a sus rivales luego de las pérdidas que experimentase tras conocer el reporte de empleo correspondiente al mes de agosto, las que dejan un sin sabor en la economía americana, la que supuestamente se alista para conocer recortes en el programa de estímulos prontamente. Ya hemos mencionado que en el BCE se baraja la posibilidad de un retiro progresivo de estímulos, sin embargo, la FED parece ser un poco más cautelosa y podría llevar a cabo cambios en su programa de cara a finalizar el presente año.

El fuerte retroceso que experimentaron las criptomonedas a jornada de ayer persiste, esto a pesar de la oficialización del BITCOIN como moneda de pago en EL Salvador, lo que sin duda no dejó indiferente a nadie luego de presentar ciertos problemas en su implementación. No olvidemos que desde inicio de la pandemia, se ha considerado un vinculo muy importante con el apetito por riesgo, el que la jornada de ayer caía drásticamente al considerar eventuales cambios en la política monetaria de los principales Bancos Centrales.

Gráfico 1D - Dow Jones



Ante la posibilidad de posibles retiros o disminuciones en los estímulos proporcionados por los bancos centrales, la renta variable se vuelve cada vez más sensible, en un entorno en el que el desempeño parece no ser el optimo o al menos no el esperado para esta altura del año. El selectivo industrial americano parece señalar posibles descensos por debajo de la línea de tendencia y soporte que considera en torno a 34.900 puntos, lo que podría traducirse en una caída hasta 33.270 puntos inicialmente como señala el gráfico.