La PRODUCCIÓN INDUSTRIAL se desacelera

Septiembre 15, 2021 08:57



El reporte de producción industrial junto a las ventas minoristas correspondientes al mes de agosto vuelven a preocupar a los mercados de manera transversal; China, la 2da economía más importante del mundo nuevamente presenta señales de desaceleración, esto producto de las nuevas olas de contagio por COVID19 y las variantes que amenazan con mermar los procesos de reapertura que experimentan las distintas economías así como del desempeño de estas. Las proyecciones parecen decaer, por lo que importantes bancos de inversión como Morgan Stanley han señalado su postura en torno a las decisiones que los productores han adoptado durante el último tiempo, creyendo que los miembros OPEP+ difícilmente aumentarán la producción en 400.000 bpd durante 2022, lo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad incluso de poner marcha atrás a los planes para este año y llevar a cabo una reunión extraordinaria durante el mes de octubre, algo señalado durante la última reunión celebrada a comienzos de mes. El petróleo mantiene su cotización por sobre los $70 dólares, sin embargo, las dudas al cierre de ayer sugieren posibles cambios de dirección en torno a los valores actuales, aún más al considerar los débiles datos conocidos en China al inicio de esta sesión.

El rendimiento del dólar americano al igual que la renta variable en Wall Street continúa cediendo terreno en jornadas cruciales, recordando que este próximo 21 y 22 de septiembre se celebrará una nueva reunión de política monetaria FED. Escenario complejo tiene por delante el ente rector, sobre todo con la presión que deja el BCE tras anuncias ajustes en su programa de ayuda sin necesariamente invocar un inicio de normalización monetaria, lo que ante un escenario menos favorable a nivel mundial y una moderación en los precios, no justifican ajustes ni procesos de normalización en Estados Unidos al día de hoy, lo que podría seguir lastrando la confianza del mercado y marcar un escenario menos favorable.

Las criptomonedas continúan cotizando en rangos a corto plazo, a pesar de revisar una importante caída en el apetito por riesgo, el BITCOIN y la canasta mantienen un tono lateral expectante a definiciones del mercado, el que ha vuelto a señalar nuevos rumores en cuanto al uso y adopción de las monedas digitales como uso regular, lo que prontamente ha sido desmentido una vez más. Esta vez fue la oportunidad de Walmart, que en un aparente anuncio señalaba el uso de Litecoin como moneda de pago.

Esta mañana hemos conocido reportes de producción industrial en Europa, los que muestran una importante desaceleración anual mientras que esperamos los mismos datos para Estados Unidos, los que podrían confirmar la tendencia negativa para el dólar y la renta variable.

Gráfico 1D - Dow Jones



Una perspectiva menos favorable para la economía americana parece ser un hecho durante la próxima reunión FED; el último reporte de precios parece indicar que estos no han aumentado para los consumidores, pero no debemos olvidar que los precios de los productores ha aumentado consistentemente durante sus últimos reportes, lo que nos obliga a estimar que los beneficios corporativos no presentaran una 2da mitad de año favorable, o al menos menos de los presentado durante los últimos 4 trimestres.

Técnicamente el índice por debajo de 35.000 puntos expone un escenario bajista, el que podría buscar como objetivo y soporte la SMA200 periodos como se muestra en la gráfica, nivel que parece calzar con antiguos mínimos registrados por el mercado.