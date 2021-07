La FED más "DOVISH" que antes

Julio 29, 2021 09:05

La reciente decisión y tono más laxo al esperado de la Reserva Federal de Estados Unidos en su último reunión de política monetaria, condiciona la apertura del tipo de cambio local, el que se alinea con la debilidad del dólar a nivel internacional luego de considerar una mantención en el programa de bonos y un tono aún preocupante para el desempeño de la economía americana, sin embargo, no todo es negativo, la FED reconoce el avance que muestra al día de hoy, el que no logra ser suficiente para realizar ajustes en el corto plazo. Otro condicionante ad portas del cierre mensual, vuelve a ser el cobre, el que muestra un renovado avance ante las señales positivas que deja la economía asiática en sus últimos reportes, permitiendo vislumbrar un escenario de demanda positiva mientras que eventos coyunturales como la huelga general en yacimientos chilenos, podría significar una presión de corto plazo adicional para el metal rojo.

Esperamos que el tono negativo continúe durante la jornada, pero no debemos olvidar que el escenario es volátil, sobre todo si se contempla un 4to retiro de fondos previsionales, lo que podría volver a perjudicar al peso chileno y en un futuro obligar al central a realizar ajustes nuevamente en su tasa de política monetaria, para contra restar los efectos adversos que esto pueda ocasionar sobre la economía local. Luego de la decisión FED, nuestra visión lateral de mediano para el cruce logra sustento, por lo que esperamos prontamente caídas por debajo de $750 pesos por dólar.

Esta mañana hemos conocido diversos reportes que vuelven a condicionar al mercado, incentivando el apetito por riesgo y "respaldando" el tono adquirido por la FED en su última reunión, esto producto de ver debilidades en el PIB preliminar correspondiente al 2do trimestre del año, el que registro valores por debajo de las expectativas, pero ligeramente por sobre el revisado previamente. A su vez, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vuelven a aumentar por sobre 400 mil, evidenciando que el sector presenta dificultades para mostrar una recuperación sostenida.

Previo a esto en Europa se conocían las actas de la última reunión del BCE junto a cifras de empleo e IPC en distintas economías; La nueva estrategia del BCE podría contemplar un aumento por sobre el objetivo del 2% del ente rector, indicando que por el minuto la compra de activos y las operaciones de refinanciamiento de largo plazo seguirán siendo una parte integral del conjunto de herramientas para apoyar a la economía del viejo continente.

Gráfico 1D - NZDUSD



La debilidad del dólar es transversal frene a sus rivales, permitiendo que monedas que presentan un menor desempeño logren extender beneficios. Si bien no esperamos grandes extensiones en economías que aún no logran presentar un escenario robusto en su recuperación, podría presentar señales técnicas interesantes, como la posible ruptura de secuencia bajista a corto plazo que se puede apreciar con mayor claridad en gráfico de 4H. El RSI acompaña el impulso que el precio muestra indicando un escenario alcista muy posible de corto plazo, el que si considera una mayor debilidad para el dólar, podría extender beneficios hacia los máximos anuales.