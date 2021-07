Halcones v/s Palomas: Reunión FED

Julio 27, 2021 08:58

Hoy se da inicio a la reunión de política monetaria que sostendrán los banqueros de la Reserva Federal de Estados Unidos por las siguientes 2 jornadas, la que mantendrá expectante al mercado debido a las dudas que dividen a los miembros en torno al timing para disminuir los paquetes de ayuda que se implementa desde marzo de 2020, justificada ayuda que debió cumplir con entregar liquidez al mercado en momentos de restricciones masivas y un paro de la primera economía mundial. Hoy la inflación, el rendimiento que comienza a ser favorable, así como la disminución progresiva en la tasa de desempleo, parecen ser argumentos que consideran los inversionistas para especular con una disminución en el programa de bonos, ya que hablar de un alza en la tasa de interés, estaría condicionado a un pleno empleo el que debiese ubicarse por debajo de un 4% y en torno a un 3.5%. Como lo hemos indicado en reportes previos, la reunión de julio no se caracteriza por ser una instancia que convoque a realizar cambios en la política de la FED, las que por lo general están sujetas a previsiones económicas y este no será el caso. Es por esto que esperamos una reunión complaciente con el mercado, en el que se insista en la necesidad de ayuda monetaria pero que al mismo tiempo se reconozca el avance que muestra EE.UU. durante los últimos meses, lo que podría dejar entrever posibles cambios de dirección durante las siguientes instancias tales como, el simposio anual de Jackson Hole a desarrollarse en agosto, o la reunión correspondiente al mes de septiembre, instancias que tras la crisis subprime, han sido consideradas por el ente rector para dar inicio a su proceso de normalización monetaria. No obstante, antes de esto, el mercado estará muy pendiente al reporte de PIB preliminar del 2do trimestre que conoceremos al finalizar la semana, junto al empleo que conoceremos el primer viernes de agosto.

Los futuros del mundo presentan retrocesos este día martes, el que ha estado marcado por el pánico que se vive y respira en Asia; la represión contra las compañías tecnológicas en China obligan a los sostenedores de acciones junto a bonistas del mercado a realizar una venta masiva, dejando una caída diaria de -4.4% en el Hang Seng de Hong Kong.

Previa apertura de Wall Street los futuros parecen inquietarse con la reunión FED, lo que permite ver ligeros retroceso tras los máximos históricos alcanzados por el Nasdaq y el SP500 durante las últimas jornadas, limitando el avance del Dow Jones que no logra sostener sus ganancias al igual que el resto de los selectivos. Las acciones de TESLA (TSLA) suben +2% pre apertura luego que el reporte de beneficio trimestral igualara las cifras entregadas el trimestre anterior, entregando señales claras de la ventaja que logra la compañía en el mercado asiático mientras logra consolidar sus ventas en Estados Unidos. Debemos recordar que muchas economías ya han señalado la posibilidad de restringir la venta de automóviles a combustible fósil de cara al año 2030, lo que se traduce en un mayor apetito por vehículos eléctricos y eventualmente un parque automotriz que genere un cambio drástico en el impacto climático.

Mañana escasa de referencias macro relevantes para el mercado, no obstante, no dejamos de estar pendiente al decepcionante dato de pedidos de bienes duraderos correspondientes al mes de julio, el que retrocede ampliamente con respecto a reportes previos dejando en evidencia la debilidad por la que atraviesa la economía americana a pesar de la reapertura económica de Estados Unidos desde el mes de junio. Recordemos que a Europa, que presenta una reapertura desde abril, le ha costado trabajo el mostrar cifras positivas, sin embargo, el último tiempo la confianza aumenta sustancialmente permitiendo al BCE mantener su política sin cambios.

Gráfico 4h - EURUSD



La ruptura de la cuña bajista junto a la vulneración de la EMA50 que funcionaba como resistencia impecable para el cruce nos permiten revisar un escenario optimista de corto plazo, el que podría encontrar un mayor impulso dependiendo del tono que muestre la FED al finalizar su reunión de política monetaria. Al menos las cifras de corto plazo que hoy se muestran permiten consolidar el avance que muestra el EURO al considerar una mayor debilidad para el dólar americano.