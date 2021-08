¿Cambiará la FED su política monetaria pronto?

Agosto 27, 2021 08:50

Con el inicio de Jackson Hole este jueves, la presentación más esperada de esta ocasión tendrá cita esta mañana, en la que conoceremos los acercamientos del presidente FED con respecto a las expectativas que tiene el ente rector frente al comportamiento de la economía americana así como de la dirección que podría llegar a adoptar la política monetaria de la primera economía del mundo. Si bien en esta oportunidad no se esperan cambios, es probable que Powell no deje al mercado sin antecedentes que digerir durante las próximas jornadas, lo que podría provocar ajustes acotados sobre los principales instrumentos. Si bien el mercado ha esperado con ansias posibles cambios en el programa de bonos, debemos considerar que la evolución del mercado podría continuar siendo marcada por el resultado de las cifras macroeconómicas, las que para Estados Unidos no han sido del todo favorables durante el último trimestre, sobre todo si consideramos las rebajas en las perspectivas de crecimiento que por último ha hecho Goldman Sachs, lo que podría volver a condicionar a un escenario negativo al dólar en el mercado de monedas.

Con un avance sostenido continúan navegando los commodities a la espera de nuevos antecedentes para la economía mundial, los que aprovechan la transitoria debilidad o calma que experimenta el dólar a nivel internacional. Sin duda que el cambio de animo en torno a las expectativas de desarrollo de las economías asiáticas, en particular China, han permitido que las materias primas retomen un camino alcista de corto plazo, el que como hemos señalado en otras oportunidades podría comenzar a traducirse prontamente en un escenario lateral para muchas de estas, esperando conocer antecedentes fundamentales que identifiquen con claridad una recuperación plena de la economía mundial.

A pesar de los descensos identificados durante la mitad de esta semana, las criptomonedas vuelven a experimentar un comportamiento positivo de corto plazo en línea con el aumento del apetito por riesgo que permite teñir de verde a los futuros de Estados Unidos esta mañana. El BITCOIN presenta un comportamiento alcista en gráficos semanales luego del impulso logrado desde los $30.000 dólares, por lo que técnicamente cualquier corrección que este dibujando al día de hoy, parecen ser oportunidades de consolidación y nuevos impulsos que a futuro lo puedan conducir hasta la franja de máximos en torno a $60.000/62.000 dólares.

En LATAM el dólar continúa prevaleciendo frente a las monedas de economías desarrolladas, esto a pesar de la recuperación que experimentan las materias primas a lo largo de la presente semana. El peso chileno continúa siendo la moneda más depreciada en la región, manteniendo un sesgo aún negativo al ir considerando avances en la convulsionada agenda política local como de sus próximos desenlaces, los que contemplan las elecciones presidenciales y parlamentarias de cara a finalizar el año, así como del desarrollo de la comisión constituyente encargada de elaborar un nueva constitución. Uno de los puntos que ha estado marcando el pesimismo sobre la moneda local ha sido el proyecto de un 4to retiro de fondos previsionales, situación que podría agravar la inflación en la economía a corto y mediano plazo, así como de provocar una inestabilidad del sistema previsional actual y socavar por completo el futuro de este.

Gráfico 1D - USDCAD



La secuencia de máximos incentivada por las altas expectativas durante las últimas jornadas por un posible retiro de estímulos FED, a condicionado al cruce que mantiene un sesgo alcista de corto plazo pero con dificultades de cosechar mayores ganancias. En el siguiente video análisis conoce los fundamentos y desarrollos técnicos que esperamos para el cruce USDCAD.