BITCOIN ¿NUEVO RALLY?

Agosto 13, 2021 08:40

Viernes 13/Agosto/2021



--> Simposio Jackson Hole, 26-28 agosto

--> Dólar vuelve a perder terreno

--> Materias primas laterales

Las medidas restrictivas se extienden por el mundo debido a la amenaza que provocan las nuevas variantes; en una reciente intervención, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, decidió mantener cerradas sus fronteras hasta el año 2022, lo que implica un nuevo retroceso para el proceso de reapertura que buscan desde hace algunos meses. Debemos recordar, que a pesar de los esfuerzos y las medidas drásticas de control en un comienzo de la pandemia, las que parecían mantener a raya la dispersión del virus, hoy se vuelve básico y fundamental llevar a cabo un proceso de vacunación efectivo, el que ni siquiera alcanza un 50% en el territorio Neozelandes.

El dólar vuelve a perder terreno luego de considerar una inflación más moderada en su último reporte, restando presión a la FED de llevar a cabo cambios a corto plazo de su política monetaria y la ayuda que implementa al día de hoy. Si bien el próximo hito importante para el mercado podría ser el simposio de Jackson Hole, difícilmente conozcamos argumentos agresivos por parte del encargado de la política monetaria de Estados Unidos, Jerome Powell, en esta instancia, lo que hace presagiar un escenario menos favorable para el dólar a nivel internacional de cara a finalizar el año, sin dejar de considerar, que al seguir revisando cifras positivas para la 1era economía del mundo, el billete verde podría de igual forma seguir reaccionando positivo frente a nuevos y favorables antecedentes. En la vereda de la renta variable, las acciones continúan gozando de la liquidez que proporciona la FED al día de hoy, la que suma $120.000 millones de dólares y mantienen una perspectiva positiva alcanzando nuevos máximos durante las últimas jornadas. Es posible que la racha continúe, sin embargo, en la medida que sigamos revisando noticias positivas para la economía americana, es posible que el mercado "descuente" progresivamente cambios en las medidas adoptadas por la FED en el mediano plazo.

Las CRIPTOMONEDAS continúan registrando jornadas positivas; a pesar del cierre negativo que presentaba el BITCOIN la tarde de ayer, este vuelve a recuperar el aliento y volver a los máximos mensuales que registra por sobre los $40.000 dólares durante las últimas jornadas, pudiendo seguir cosechando beneficios a pesar de no conocer grandes antecedentes que empapen de entusiasmo al mercado. El reciente comunicado de AMC y su proyecto por utilizar como moneda de pago en sus ticket parece ser prometedor, sin embargo, no cubre las altas expectativas que se desarrollaron con la irrupción de AMAZON y un posible uso de bitcoin en sus tiendas físicas y online, lo que se traduce en un cambio drástico en el uso y apreciación del bitcoin en el mercado tradicional. No obstante, AMAZON descartó estos rumores en su minuto.

Gráfico 4H - BITCOIN



El nuevo y renovado impulso que consigue el bitcoin parece señalar nuevos avances, sin embargo, en gráficos diarios el tono alcista parece haberse agotado, lo que puede condicionar su movimiento al alza que muestra en el corto plazo. Las divergencias, así como rupturas de RSI pueden ser señales anticipadas, por lo que se debe estar pendiente a su evolución.

De acuerdo al comportamiento y fundamentos, aún revisamos valores por debajo de $40.000 dólares y posible desplazamiento bajista mayor, incluso por debajo de $30.000.