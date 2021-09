BCE ¿Realmente inicia su "tapering"?

Septiembre 10, 2021 08:40

La jornada de ayer conocíamos la decisión del Banco Central Europeo, el que mantiene sin cambios su tasa de política monetaria hasta al menos 2024, sin embargo, y sin mencionarlo como tal, comienza su proceso de normalización monetaria o "tapering", el que no asumen como tal luego de mostrar una reducción en la compra de bonos a partir del mes en curso, lo que supone desde ya un escenario de menor liquidez para los mercados y un control de la inflación, la que parece mostrar nuevos incrementos durante el último periodo considerando el alto costo de las materias primas así como de los métodos de traslados de productos y un ambiente en el que la liquidez desde ya hace lo suyo. Christine Lagarde ha defendido su decisión e insiste que no utilizar el término "tapering" para el ajuste que comienza a hacer el BCE, el que parece cambiar el ánimo del mercado ante la próxima reunión de política monetaria FED este próximo 21 y 22 de septiembre, de la que podríamos conocer cambios similares eventualmente, ya que de no hacerlo, podría arriesgar un escenario negativo para el mercado.

Hoy las materias primas vuelven a marcar una jornada positiva ante la persistencia de los mercados por considerar aún un periodo de liquidez reinante en los mercados, junto a esto la reciente entrega de inflación en China continúa generando mejores expectativas de corto plazo provocando el alza transversal.

El reporte de PIB en Inglaterra señala un menor dinamismo al reportado en periodos anteriores, esto al igual que el resto de las economías del mundo, que durante el 3er trimestre parecen mostrar un menor impulso ante el impacto de las variantes y el tiempo que ha tomado controlar la pandemia a lo largo del mundo, teniendo en cuenta que las vacunas podían llegar a ser la solución a corto plazo.

Luego del descenso que experimentaban las criptomonedas debido a la caída en el apetito por riesgo, estas se mantienen sin cambios en torno a mínimos esperando conocer antecedentes del mercado que busca su normalización. Siempre parece ser atractivo para el mercado el considerar compras en los retrocesos que estas presentan, sin embargo, el contexto parece ser distinto, y puede llegar a ser la primera contracción de muchas.

Gráfico 1D - USDCLP



La incertidumbre local marca una clara tendencia sobre el cruce local, el que prontamente podría alcanzar la franja de $800 y valores superiores teniendo en cuenta el escenario internacional al mismo tiempo. Si bien una extensión hacia $820 por el minuto parece ser prematura, no podemos dejar de considerarla ante la posible aprobación de un 4to retiro de fondos previsionales que se votará tras la semana del 18 de septiembre. En la gráfica se señalan nuestras expectativas para las próximas jornadas.