Il dollaro USA ha continuato il suo deprezzamento

Settembre 07, 2021 14:12

La scorsa settimana il mercato valutario è rimasto in uno stato d'animo correttivo per il dollaro USA e l'indice mondiale della valuta di riserva si è deprezzato del -0,6%, il livello più basso dell'ultimo mese.

USD

I dati della più grande economia del mondo hanno indicato una crescita continua, ma con un moderato rallentamento rispetto alla prima metà dell'anno. L'attuale ISM Manufacturing Purchasing Managers' Index è stato di 59,9 punti ed è rimasto stabile rispetto al mese precedente. Il mercato del lavoro del paese ha creato 235 mila posti di lavoro, ma il risultato effettivo è stato ben al di sotto delle aspettative del mercato pari a 750 mila, suggerendo che il mercato del lavoro si sta riprendendo ad un ritmo più lento di quanto gli investitori si aspettino e contribuendo a cifre di crescita più lente nella seconda metà del 2021. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2%. L'Indice di Fiducia dei Consumatori statunitensi è stato di 113,8 punti, rallentando per il secondo mese di fila dai massimi pandemici. Le vendite di auto nuove sono scese a 13,1 milioni su base annua, il livello più basso da oltre un anno. Le nuove richieste di lavoro sono scese di nuovo, da 0,353 milioni a 0,340 milioni per la settimana ed è un segnale positivo.

L’andamento della pandemia ha mostrato un miglioramento dopo più di 2 mesi di rapida crescita del numero di casi, con la diffusione globale della variante delta del virus. La scorsa settimana, il numero medio di infezioni è sceso da 654 a 629 mila al giorno. La situazione negli Stati Uniti ha mostrato un rallentamento, con la media settimanale di nuovi casi che è passata da 156 a 163 mila al giorno. Il numero di vaccinazioni somministrate nel paese è aumentato da 367 milioni a 374 milioni, un cambiamento di 7 milioni e il tasso di vaccinazione più elevato dall'inizio di luglio. Complessivamente negli Stati Uniti, il numero di persone vaccinate con almeno una dose è passato dal 61,3% al 62,2% della popolazione, con un aumento dello 0,9% durante la settimana. In Lituania, il numero di persone vaccinate con almeno una dose è aumentato dal 58,9% al 59,9%, una differenza di solo l’1,0%. Tuttavia, il tasso di vaccinazione in Lituania ha raggiunto il 70% questa settimana nella popolazione di età superiore ai 16 anni. In Inghilterra, il numero di casi si è stabilizzato a 34 mila al giorno.

Euro

La coppia valutaria principale EUR/USD si è apprezzata per tutta la settimana ed è stata per un breve periodo sopra il livello di 1,190 venerdì. I dati economici nel Vecchio Continente sono stati buoni e hanno mostrato un'accelerazione della crescita dei prezzi. L'attuale European Manufacturing Purchasing Managers' Index si è attestato a 61,4 punti ed è rimasto in una zona di forte crescita. Il tasso d'inflazione annuale preliminare della Germania si è attestato al 3,9%, mentre quello europeo è salito al 3,0%, significativamente più alto del 2,2% del mese precedente. L'indice dei prezzi alla produzione ha mostrato un aumento annuale del 12,1% a luglio, suggerendo che la pressione al rialzo sui prezzi continua, specialmente mentre il ciclo delle materie prime sta registrando nuovi massimi. In Germania, la situazione del mercato del lavoro ha continuato a migliorare, con il numero di disoccupati in calo di 53mila unità ad agosto e il tasso di disoccupazione che è sceso al 5,5%. Inoltre, il volume delle vendite al dettaglio tedesche è stato inferiore dello 0,3% a luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana in rialzo dello 0,7%.

JPY

La più importante coppia asiatica USD/JPY ha continuato a muoversi in un canale intorno alla sua media mobile a 50 giorni sul grafico giornaliero. Tra i dati c'era l'attuale Manufacturing Purchasing Managers' Index, che si è attestato a 52,7 punti e ha suggerito una crescita moderata nel settore. Il settore dei servizi era a soli 42,9 punti e indicava un calo dell'attività. Il volume delle vendite al dettaglio di luglio ha mostrato un aumento del 2,4% su base annua. La produzione industriale di luglio è stata superiore dell'11,6% rispetto all'anno precedente. USD/JPY ha chiuso la settimana con un calo dello 0,1%.

GBP

La coppia sterlina britannica/dollaro USA ha iniziato la settimana con molta calma e poi si è apprezzata in modo significativo, chiudendo la settimana a livello di 1,386 punti. Non c'erano dati economici importanti. GBP/USD ha chiuso la settimana in rialzo dello 0,8%.

Eventi economici

Questa settimana si prevede tranquilla, senza dati importanti in programma e gli Stati Uniti avranno un giorno di disoccupazione. Martedì saranno monitorati i dati del commercio internazionale cinese, la crescita economica preliminare europea per il secondo trimestre e i risultati dell'indice ZEW per l’Europa e la Germania. Per mercoledì non sono previsti dati importanti, mentre giovedì sarà dedicato alla Banca Centrale Europea e alle decisioni sulle modifiche al programma di quantitative easing. Venerdì saranno disponibili i dati sulla produzione industriale per l'Inghilterra e l'indice dei prezzi alla produzione statunitense.

Secondo i dati sul sentiment di mercato di Admiral Markets, il 28% degli investitori ha posizioni long nella coppia EUR/USD (in calo di -1 punto percentuale rispetto alla scorsa settimana). Nella principale coppia asiatica USD/JPY, il 55% degli investitori ha posizioni long (in rialzo di +6 punti percentuali). In GBP/USD, il 22% dei partecipanti prevede un aumento (in calo di -25 punti percentuali). Tali dati di mercato vengono interpretati come un indicatore contrario, per cui è probabile che EUR/USD e GBP/USD si apprezzino e USD/JPY si deprezzi. L'analisi dei dati di posizionamento dovrebbe essere combinata con le previsioni fondamentali e l'analisi tecnica.

Fonte: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

