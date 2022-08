Wall Street Datar Ketika Investor Menunggu Data Inflasi Penting

Agustus 10, 2022 00:53

Dua minggu lalu, Bureau of Economic Analysis (BEA) AS mengumumkan pertumbuhan negatif untuk kuartal kedua berturut-turut, tetapi tidak memberi label kontraksi terbaru ini sebagai resesi.

Konsekuensinya, semua mata tertuju pada rilis non-farm payroll Jumat lalu. Jika data pekerjaan Juni lebih buruk dari perkiraan, BEA kemungkinan harus menilai kembali pendirian mereka.

Pertumbuhan pekerjaan AS melonjak di bulan Juli, dengan 528.000 pekerjaan versus 250.000 yang diperkirakan. Hasil yang lebih baik dr perkiraan ini meminjamkan kepercayaan kepada posisi BEA dan mendinginkan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dan inflasi tinggi melemahkan permintaan tenaga kerja di AS.

Data pekerjaan yang kuat untuk bulan Juli telah memicu ekspektasi bahwa The Fed akan terus maju secara agresif mengatasi inflasi. Investor sekarang menunggu angka inflasi terbaru pada hari Rabu sebagai indikasi langkah The Fed berikutnya, dan trader harus mempersiapkan diri akan kenaikan volatilitas di pasar AS di sekitar rilis ini.

Kemudian, meskipun Wall Street dibuka lebih tinggi pada hari Senin, pasar masih tetap datar dikarenakan naiknya kewaspadaan investor. Dow Jones meraih keuntungan 0.09% sementara Nasdaq dan S&P 500 keduanya masing-masing turun 0.10% dan 0.12%.

Saham ‘Hijau’ Mendapat Dorongan

Meskipun keraguan tampil di indeks utama, kemarin banyak saham kendaraan listrik dan energi terbarukan membukukan keuntungan, setelah Senat AS meloloskan EUU iklim, energi, dan perawatan kesehatan selama akhir pekan.

RUU, yang mengalokasikan sekitar $370 miliar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan investasi di sumber daya energi terbarukan, sekarang akan menuju ke House of Representatives untuk persetujuan lebih lanjut, Pertama, Solar, Bloom Energy dan Rivian Automotives adalah saham yang meraih manfaat dari berita ini, mengakhiri sesi dengan perolehan masing-masing 4.75%, 4.36% dan 6.78%

Musim Pendapatan Berakhir

Sementara itu, musim pendapatan memasuki bagian akhir, dengan banyak nama besar telah merilis hasil Q2 mereka, Salah satu yang perlu diperhatikan minggu ini adalah Disney, yang akan mengumumkan pendapatannya setelah pasar tutup pada hari Rabu.

Tahun ini Disney telah turun lebih dari 30% di pasar saham dan oleh karena itu ada harapan untuk memberikan investornya sesuatu yang menggembirakan pada Rabu malam. Tidak mengejutkan, mengingat taman hiburan Disney California telah menghabiskan hampir sepertiga dari kuartal perbandingan pada tahun 2021 ditutup, diharapkan bahwa pendapatan dan laba tahun ke tahun akan melonjak.

Mungkin lebih menarik untuk melihat pedoman Disney untuk sisa tahun ini, Inflasi tinggi di AS kemungkinan akan melihat lebih banyak konsumen memprioritaskan pembelanjaan untuk hal-hal penting, yang kemudian berpotensi mempengaruhi semua segmen bisnis Disney.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian Walt Disney Co. Rentang Waktu: 3 Desember 2021 – 8 Agustus 2022. Tanggal Diambil: 8 Agustus 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan Walt Disney Co. Rentang Waktu: 7 Februari 2016 – 8 Agustus 2022. Tanggal Diambil: 8 Agustus 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang d apat diandalkan untuk hasil di masa depan.

