Trading Kakao: Akankah Manis atau Pahit di Tahun 2023?

Maret 14, 2023 00:12

Sudah Berapa kali Anda membaca artikel terkait dengan trading kakao? Jawabannya mungkin tidak terlalu banyak. Komoditas pertanian merupakan bagian besar dari aktivitas perdagangan global. Kakao merupakan komoditas penting yang diperdagangkan di seluruh dunia karena merupakan salah satu bahan dasar makanan kita sehari-hari.

Banyak faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan kakao. Dalam berita trading untuk pemula ini, kami akan berbagi informasi penting yang harus dimiliki trader pemula terkait pengetahuan tentang kakao.

Kakao: Fundamental

Penelliti arkeologi mengatakan bahwa pohon kakao pertama kali didomestikasi di Amerika Selatan ekuator. Arkeolog juga menyarankan bahwa Olmec di Amerika Tengah mengkonsumsi biji kakao antara 1500 dan 1400 SM. Biji kakao dimanfaatkan sebagai mata uang dalam kegiatan perdagangan antar suku di Amerika Tengah dan Selatan sebelum penjajah Spanyol mendarat.

Penjajah Spanyol sangat menyukai biji kakao hingga membawanya kembali ke Eropa, di mana minuman tersebut menjadi sangat populer selama abad ke-17. Orang Spanyol mulai mendirikan perkebunan kakao selama masa penjajahan terhadap suku asli untuk memenuhi permintaan kakao di Eropa dan juga meluncurkan perusahaan trading di bidang kakao dengan hasil yang sangat menguntungkan.

Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Ghana, dan Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbanyak di dunia. Secara umum, biji kakao berasal dari daerah yang lembab dan sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris adalah produsen utama barang berbasis kakao.

Trading Kakao: Fluktuasi harga

Berdasarkan grafik di bawah ini, 2018 adalah tahun yang bergejolak untuk harga kakao. Pada tanggal 1 April 2018, Kakao AS diperdagangkan pada $2.821 per metrik ton, turun menjadi $2.009 per metrik ton pada tanggal 1 September 2018. Sejak saat itu, terdapat banyak fluktuasi tergantung pada penawaran dan permintaan.

Sumber: MetaTrader 5 Admirals - Kakao AS (1 metrik ton), Grafik Bulanan USD diambil pada 9 Maret 2023. Rentang Tanggal: 1 Maret 2018 - 9 Maret 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Pada 26 Oktober 2022, harga Kakao AS mencapai $2.252 per metrik ton. Komoditas pertanian tampaknya sedang naik daun dalam beberapa bulan terakhir, mencatat rekor tertinggi dalam beberapa bulan pada pertengahan Februari 2023.

Sumber: MetaTrader 5 Admirals - Kakao AS (1 metrik ton), Grafik Harian USD diambil pada 9 Maret 2023. Rentang Tanggal: 7 Oktober 2022 - 9 Maret 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Harga kakao tergantung pada banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah kondisi cuaca dan iklim, ketidakpastian geopolitik, penyakit tanaman dan masalah tenaga kerja.

Produksi kakao dirugikan oleh kondisi cuaca?

Data yang diterbitkan oleh GEPEX, grup yang termasuk 6 penggiling kakao terbesar di dunia, mengumumkan bahwa produksi kakao, Ivory Coast naik 16% dari tahun ke tahun pada Februari 2023 menjadi 58.452 ton.

Total produksi dari awal musim 2022/23 di bulan Oktober mencapai 292.195 ton biji pada akhir Februari, naik hampir 12% secara tahunan.

Laporan dari Investing.com, yang dirilis pada 15 Februari, mengatakan bahwa permintaan kakao Amerika Utara turun 8,13%, secara tahunan, pada Q4 2022. Berdasarkan data ini, analis pasar memperkirakan harga kakao dapat bertahan meningkat selama 3-4 bulan ke depan. Namun, pedagang pemula harus mempertimbangkan bahwa pasar kakao bergejolak karena berbagai faktor eksternal, seperti kondisi cuaca misalnya, dapat memengaruhi penawaran dan permintaan.

Ivory Coast membatasi pembelian biji kakao

Laporan Reuters yang dirilis pada tanggal 23 Februari mengungkapkan bahwa regulator kakao di ivory coast melarang 20 pedagang utama, termasuk Cargill dan Barry Callebaut, pembelian biji untuk ekspor setelah mereka mencapai batas pembelian.

Cargill Inc dan Barry Callebaut adalah negara penggiling kakao terbesar di dunia dan pembeli biji kakao terbesar berasal dari kakao yang diproduksi oleh Ivory Coast. Kedua perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan negosiasi dengan Coffee and Cocoa Council (CCC).

Sumber dari Reuters menyarankan bahwa tindakan tersebut mungkin masih belum cukup karena curah hujan di bawah rata-rata dan kondisi cuaca buruk dalam beberapa bulan terakhir telah mengganggu produksi. Namun, kondisi cuaca tampaknya telah membaik pada bulan Februari karena sebuah laporan dari Ivory Coast mengatakan bahwa “hujan deras di luar musimnya di sebagian besar wilayah penanaman kakao Ivory Coast minggu lalu dapat meningkatkan ukuran dan kualitas panen pada pertengahan April hingga September.”

Tingkatkan pengetahuan trading anda dengan pendidikan

Meskipun komoditas seperti logam, energi, dan lainnya terkadang merupakan instrumen perdagangan yang kurang stabil dibandingkan, misalnya, pasangan mata uang, Anda tidak boleh lupa bahwa perdagangan melibatkan risiko. Trader pemula dapat menikmati sensasi trading karena volatilitas dapat memacu adrenalin. Cukup sering, trader pemula cenderung terlibat dalam trading dan kehilangan dana yang diperoleh dengan susah payah karena kurangnya persiapan. Meskipun trading mungkin bagian dari rencana keuangan Anda, tidak ada alasan untuk mengekspos diri Anda pada bahaya finansial, terutama jika Anda baru memulai trading.

Bagaimana trader pemula dapat meningkatkan performa mereka? Jawabannya adalah mengembangkan pengetahuan untuk membangun strategi dan analis perdagangan yang baik. Ada berbagai teknik trading yang harus diketahui oleh trader pemula, terutama pelajari alat manajemen risiko yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan trading dan membantu Anda mencapai tujuan trading Anda.

Ada banyak cara yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan pengetahuan trading Anda. Broker menawarkan materi edukasi dari webinar, seminar, e-book, tutorial yang disiapkan oleh para ahli hingga terkadang tanpa biaya tambahan.

Apakah anda tertarik dengan berita trading ekonomi ? Pelajari melalui webinar gratis kami. Bertemu dan berinteraksi dengan ahli trader. Tonton dan pelajari dari live trading langsung.

