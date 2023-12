Trading Industri Gaming dan Kehebohan Grand Theft Auto 6

Desember 11, 2023 19:39

Trading industri gaming diuntungkan karena perusahaan seperti Microsoft dan Sony bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dengan merilis konsol gaming canggih dan melakukan akuisisi studio. Beberapa tahun lalu, trading industri gaming akan berada di daftar prioritas paling ujung, namun hal ini telah berubah. Event gaming seperti rilis trailer Grand Theft Auto VI oleh Rockstar Game baru-baru ini menjadi tajuk berita utama, didorong oleh pandemi, industri gaming telah mengalami ekspansi ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dilatar belakangi oleh hype yang ditimbulkan dari sekilas tentang Grand Theft Auto VI, artikel ini akan berbagi wawasan berharga bagi trader.

Trailer GTA 6 Rockstar Mengguncang Internet, Tapi Tidak Pasar

5 Desember adalah hari penting bagi mayoritas penggemar video game yang menantikan rilis trailer Grand Theft Auto 6 Rockstar. Sementara beberapa memperkirakan bahwa GTA 6 akan menjadi game yang paling ditunggu-tunggu dekade ini, trailernya sendiri memecahkan rekor: Ia mengalahkan rekor video non musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam, mencapai 85 juta view. Angka viewer trailer melampaui jumlah view trailer GTA 5, game yang masuk ke pasar di tahun 2013 dan masih merupakan salah satu sapi perah Take Two. Take-Two Interactive memiliki Rockstar Games serta 2K, dua dari label publishing paling penting di industri gaming.

Perlu dicatat bahwa rilis GTA 5 untuk varian konsol Sony Playstation, Microsoft Xbox dan PC menghasilkan revenue hampir $8 miliar bagi Take-Two Interactive dengan lebih dari 185 copy terjual. GTA 5 terus menghasilkan revenue dilatarbelakangi oleh biaya langganan tahunan dan pembelian dalam game.

Namun, rilis trailer GTA 6 tidak disambut dengan antusias ketika berbicara tentang pasar trading. Beberapa memperkirakan harga saham Take-Two Interactive akan melonjak, karena video pertama yang paling ditunggu-tunggu blockbuster game muncul, namun ini bukanlah kasusnya. Harga saham Take-Two Interactive (TTWO) turun hampir 4% di trading premarket, memulihkan penurunannya ketika trading berlanjut dan mencatat penurunan nilai sebesar 1%.

Trailer Grand Theft Auto 6 (S umber : YouTube)

Apa alasan di balik penurunan ini? Beberapa analis memperkirakan bahwa “Coming 2025” di akhir video adalah alasan yang memicu penurunan karena gamer dan investor di dunia memprediksikan GTA 6 akan tersedia di akhir tahun 2024. Informasi yang bocor di media sosial menyatakan bahwa biaya untuk membuat GTA 6 akan naik melebihi $2 miliar, dengan mempertimbangkan bahwa developer Rockstar telah mengerjakannya selama hampir 10 tahun.

Apa Kata Analis Tentang Take-Two Interactive dan GTA 6

Bukan rahasia bahwa investor ingin melihat GTA 6 tersedia di pasar untuk musim perayaan Natal 2024. Dampak dari game ini dalam hal penjualan diperkirakan akan melampaui pendahulunya sementara rilis game bisa memicu dorongan di penjualan game konsol oleh orang-orang yang akan memainkan, seperti yang banyak mengatakan, game terbaik yang pernah ada.

Saham Take-Two Interactive telah naik 52% tahun ini, mengungguli beberapa indeks populer seperti Nasdaq. Eksekutif Take-Two mengumumkan rilis trailer GTA 6 di minggu pertama bulan November dan sejak saat itu sahamnya telah naik 16%.

Berbicara kepada reporter Forbes, analis di Oppenheimer & Co. Inc. Menyatakan bahwa trailer yang dirilis “menunjukkan game dengan kualitas melampaui ekspektasi meskipun ada kebocoran sebelumnya dan standar tinggi untuk segalanya,” menambahkan bahwa penundaan melebihi awal 2025 mungkin terjadi.

Dalam laporan yang sama, ekonom Deutsche Bank menyatakan bahwa, “GTA VI akan mendorong lebih dari $1 miliar pemesanan bersih tambahan di tahun pertamanya di pasar, pendorong pertumbuhan penjualan yang berpotensi besar mengingat Take-Two membukukan pemesanan bersih total $5.3 miliar fiskal tahun lalu.”

Ekonom Bank of America (BofA) tampaknya tidak memiliki optimisme yang sama dengan rekan-rekannya. Laporan BofA menurunkan peringkat saham Take-Two Interactive dari Beli menjadi Netral karena “tidak semua investor bersedia untuk memperpanjang durasi lebih dari 15 bulan,” memperkirakan bahwa GTA 6 bisa dirilis sekitar musim gugur alih-alih kuartal pertama tahun 2025, menurut konsensus analis.

Survei tersebut menyatakan bahwa “ berdasarkan pola permintaan investor, partisipasi telah diperluas secara berarti sejak saham mencapai titik terendahnya tahun lalu. Kami memperkirakan perluasan partisipasi jelang peluncuran yang mengurangi risiko penurunan harga, tetapi kami tidak melihat potensi kenaikan yang signifikan untuk saat ini."

Sony versus Microsoft - PS5 vs Xbox: Perang Terus Berlanjut

Video game seperti GTA 6 cenderung mendorong penjualan game konsol. Game ini yang akan dirilis di Sony PS5 dan Microsoft Xbox, namun masih belum ada update mengenai rilis PC. Menurut laporan Sony, perusahaan itu menjual 4.9 juta unit PS5 di kuartal keuangan kedua yang berakhir pada 30 September, Sony menyediakan versi ramping konsol PS5 yang membuatnya lebih menarik bagi mereka yang tidak memiliki banyak ruang penyimpanan karena versi pertamanya cukup besar. Beberapa analis game menyatakan bahwa upgrade versi PS5 Pro akan dirilis di bulan November 2024.

Microsoft adalah pihak luar karena Xbox Series X|S terjual 23.90 juta unit dengan perusahaan AS itu memiliki pangsa pasar 35%. Penjualan Xbox turun sebesar 5$ pada basis tahunan tahun lalu. Microsoft telah berjanji untuk membalikkan arus dengan mengakuisisi studio penting seperti Activision Blizzard.

Alat Manajemen Risiko dan Membuat Strategi Trading

Tidak seperti video game, trading memiliki risiko. Trader pemula bahkan lebih terpapar risiko karena mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menilai apa yang akan menjadi tindakan yang tepat. Kurangnya pengetahuan atau pengalaman bisa berujung pada kesalahan; inilah mengapa trader pemula haru menemukan materi edukasi yang disiapkan oleh trader berpengalaman seperti artikel, panduan dan webinar dan belajar cara membuat strategi trading mereka.

Trader pemula juga tidak boleh melalaikan belajar cara menggunakan alat manajemen risiko seperti order stop loss dan take profit yang ditawarkan sebagai bagian dari platform trading paling populer. Alat-alat ini memastikan bahwa trader akan dapat mengelola kerugiannya jika pasar bergerak melawan mereka. Alat manajemen risiko memberikan kebebasan tentang bagaimana memosisikan dana dan membantu trader menikmati pengalaman secara keseluruhan dengan mengurangi stress.

