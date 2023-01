Trading Emas di Tahun Baru

Januari 05, 2023 21:28

Dari Februari hingga Oktober 2022, harga emas turun 22% lebih rendah. Sejak saat itu, harga emas telah mencatat rekor tertinggi enam bulan memasuki tahun baru.

Menurut World Gold Council, bank sentral membeli lebih dari 400 ton emas pada kuartal ketiga tahun 2022.

Pelajari beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas dan cara trading emas di bawah ini.

Pasar: Emas vs Dolar AS Simbol Trade.MT4 / Trade.MT5: GOLD Tanggal Ide: 3 Januari 2023 Kerangka Waktu: 1 - 8 minggu Level Entry: 1.860.00 Level Stop Loss: 1.720.00 Level Target: 2.060.00 Ukuran Posisi untuk Akun Trade.MT4 / Trade.MT5: Maks. 2% Risiko: Tinggi

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu trading. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Mengapa Investasi di Emas?

Emas adalah pasar yang sering diawasi secara ketat oleh trader keuangan dan manajer dana di seluruh dunia. Ia merupakan bentuk mata uang tertua dan memiliki berbagai macam tujuan dalam portofolio trader.

Status Emas Sebagai Aset Safe Haven

Investor cenderung berkerumun ke emas di masa ketidakpastian ekonomi karena ia sering diklasifikasikan sebagai safe haven. Investor paling terkenal dunia, Warren Buffer mengatakan bahwa “gold is a way of going long on fear.”

Setelah tahun bearish pasar saham di tahun 2022, kekhawatiran akan resesi di beberapa pasar saham terbesar di dunia tahun 2023 ini dapat membuat emas menjadi lebih menarik bagi beberapa investor.

Emas Sebagai Lindung Nilai Inflasi

Menurut data dari World Gold Council, emas dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi dalam jangka panjang. Di tahun 2022, pasar saham AS memasuki bear market dikarenakan kenaikan suku bunga agresif dari The Fed untuk memerangi inflasi.

Namun, hal ini membantu dolar AS melonjak lebih tinggi yang mengakibatkan trading emas terhadap dolar AS turun tahun lalu. Tahun ini bisa jadi berbeda dengan inflasi yang masih tinggi dan kehati-hatian bank sentral dalam menaikkan suku bunga terlalu tinggi jika terjadi resesi.

Emas Sebagai Investasi Jangka Panjang

Banyak investor pasar saham memilih untuk investasi di exchange traded funds (ETF) emas. Dana ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja harga emas yang mendasarinya dengan membeli kontrak berjangka emas atau memiliki emas fisik.

Dengan Admirals, Anda dapat berspekulasi pada harga emas, trading kontrak berjangka emas, saham tambang emas dan ETF emas, atau menerima kinerja emas dari akun Admirals Wallet Gold tanpa biaya kepemilikan.

Emas Untuk Spekulasi Jangka Pendek

Karena harga bisa sangat volatil, beberapa trader akan menggunakan aset ini untuk spekulasi jangka pendek. Produk seperti CFD (contracts for difference) memungkinkan Anda untuk trading long dan short dan berpotensi meraih keuntungan dari naik dan turunnya harga emas.

Pelajari lebih banyak dalam artikel 6 Strategi Trading untuk Tahun 2023. Menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknis bisa membantu meningkatkan probabilitas saat trading. Arah harga dolar AS, laju kenaikan suku bunga dari bank sentral dan sentimen di sekitar saham adalah beberapa tema utama yang harus dicermati tahun ini yang dapat mempengaruhi harga emas.

Prediksi Harga Emas 2023

Dari perspektif analisis teknis, harga emas berada di rentang trading jangka panjang antara ~2.074.00 dan ~1.677.00, seperti yang ditunjukkan oleh dua garis hitam horizontal pada grafik di bawah ini.

Akhir tahun 2022, emas mencoba menembus dasar rentang ini tetapi gagal untuk mengumpulkan momentum dan kembali diperdagangkan di rentang tersebut, mencatat pola breakout palsu. Harga emas telah naik sejak saat itu dan sekarang kita lebih dekat dengan tengah rentang.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Bulanan - Rentang data: 1 Juli 2002 - 3 Januari 2023. Tanggal diambil: 3 Januari 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Ada potensi untuk harga emas meneruskan pergerakan ke atas menuju puncak rentang di ~2.074.00. Namun, trader akan perlu bergerak di kerangka waktu yang lebih pendek untuk mengidentifikasi jika momentum bullish masih terlihat. Ini bisa dari menganalisis siklus, moving average dan alat analisis teknis lainnya.

Jika harga menembus bagian bawah rentang, makan ada bisa ada penurunan lebih lanjut menuju terendah pandemi di tahun 20202 di sekitar ~1.450.00.

Contoh Ide Trading CFD Emas

Berdasarkan analisis di atas, jika harga emas dapat meneruskan breakout palsunya dari bagian bawah rentang dan terus lebih tinggi, contoh ide trading untuk CFD Emas vs Dolar AS bisa sebagai berikut:

Beli CFD Emas saat menembus level tertinggi hari pert am a tahun 2023 di 1 . 860.00.

Tempatkan stop loss pelindung pada ayunan rendah utama terakhir dari support di 17 . 20.00.

Tempatkan target menuju puncak rentang trading di 2 . 060.00 .

. Jaga agar risiko Anda tetap kecil , maksimum 2% dari total akun .

Kerangka waktu = 1 – 8 minggu .

Jika Anda trading dengan ukuran posisi terendah 0.01 lot, maka : Jika target tercapai = $200.00 keuntungan Jika stop loss tercapai = -$140.00 kerugian



Ingat bahwa harga emas tidak mungkin akan naik dalam garis lurus dan ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, terutama mengingat betapa fluktuatifnya harga emas.

Oleh karena itu, pastikan untuk menerapkan manajemen risiko yang merupakan salah satu aspek penting dari trading yang sukses. Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam trading dan risiko yang terlibat.

Anda dapat melakukannya dengan menggunakan Kalkulator Trading Admirals untuk akun Trade.MT4 seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Sumber: Kalkulator Trading Admirals

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya trading CFD emas. Termasuk:

Spread. Ini adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual dari suatu instrumen. Spread rata-rata Admirals pada Emas hanya 0.20 USD!

Ini adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual dari suatu instrumen. Komisi. Ini adalah biaya untuk melakukan transaksi jual dan beli. Dari akun Admirals Trade.MT4 danTrade.MT5 ada komisi 0 untuk membeli dan menjual CFD emas.

Ini adalah biaya untuk melakukan transaksi jual dan beli. Swap . Ini adalah tarif semalam untuk mempertahankan posisi Anda ke hari berikutnya. Saat ini tarif swap untuk CFD emas dari akun Trade.MT4 adalah –23.77 untuk posisi long 13.907 untuk posisi short.

. Ini adalah tarif semalam untuk mempertahankan posisi Anda ke hari berikutnya.

Anda dapat menemukan detail selengkapnya di halaman Spesifikasi Kontrak Admirals.

Cara Trading CFD Emas dalam 4 Langkah

Anda bisa trading CFD Emas dari akun Trade.MT4 atau Trade.MT5 menggunakan empat langkah mudah di bawah ini.

Buka akun dengan Admirals untuk mengakses Ruang Trader. Klik Trader pada akun live atau demo untuk membuka platform web atau download platform desktop MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Cari GOLD di bagian bahwa jendela Market Watch dan seret simbolnya ke dalam grafik. Gunakan fitur trading satu klik, atau klik kanan dan buka tiket trading untuk memasukkan ukuran trading, tingkat stop loss dan take profit Anda.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di sama depan.

Klik banner di bawah untuk mulai trading emas hari ini. ▼▼▼

Apakah Anda Melihat Emas Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis. Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga emas akan bergerak lebih rendah, maka Anda juga dapat trading short menggunakan CFD (Contracts for Difference).

Lebih Suka Investasi Emas?

Jika Anda lebih suka investasi di emas dan ingin mencoba untuk memanfaatkan kinerja harga emas, Anda juga bisa melakukannya dengan Admirals!

Akun Gold Admirals Wallet memungkinkan Anda untuk menerima kinerja emas tanpa biaya kepemilikan.

Anda hanya perlu mentransfer modal investasi Anda (Dolar AS, euro, pound, dll) ke akun emas dari Ruang Trader Admirals dan mengonversinya kapan pun Anda siap.

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut: