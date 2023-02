RBA Dijadwalkan akan Memutuskan Suku Bunga

Februari 06, 2023 19:00

Keputusan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA) akan menjadi salah satu peristiwa ekonomi utama minggu ini. Beberapa analis pasar menyatakan bahwa RBA akan meningkatkan biaya pinjaman, mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Federal Reserve AS, European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE).

Eurostat dijadwalkan akan menerbitkan data terkait penjualan ritel di blok euro selama bulan Januari, dengan ekonom menunggu seberapa tinggi angka inflasi telah mempengaruhi permintaan konsumen. Di Inggris, data PDB awal Q4 2022 akan memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana kinerja ekonomi Inggris pada kuartal terakhir saat pemerintah didesak untuk mengendalikan biaya hidup yang meningkat.

Dewan pengurus RBA akan memutuskan suku bunga

Pada Selasa 7 Februari, Reserve Bank of Australia (RBA) dijadwalkan akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan bahwa bank sentral Australia itu akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point untuk keempat kalinya berturut-turut. Sebagian besar ekonom menyatakan bahwa RBA dapat menaikkan suku bunga sebesar 0.25% sekali lagi pada rapat bulan Maret 2023 mendatang.

Mengomentari kebijakan moneter RBA, ekonom Westpac menekankan bahwa “kami memperkirakan bahwa dewan pengurus akan membiarkan opsinya terbuka dalam Pernyataan Gubernur setelah rapat bulan Februari untuk memungkinkan cakupan untuk menaikkan suku bunga pada rapat bulan Maret. Bank sentral itu kemungkinan tidak akan berhenti ketika ada bukti tekanan permintaan dan perusahaan-perusahaan yang menyambar beberapa kekuatan harga yang berkaitan dengan naiknya inflasi jasa seperti yang kita lihat dalam laporan inflasi bulan Desember.”

Menurut laporan yang diterbitkan pada 25 Januari, yang ekonom ING tampaknya setuju, menyatakan bahwa “RBA menaikkan tarif kas sebesar 25 basis point dalam satu kali pertemuan, dan percaya bahwa ini tidak akan berubah. Kami sekarang percaya bahwa mereka akan terus melakukan peningkatan setidaknya dua pertemuan lagi, menjadikan puncak tarif kas naik 50bp lagi menjadi 4.1%.”

Penjualan ritel Zona Euro untuk bulan Januari kemungkinan turun

Hari ini Senin 6 Februari, Eurostat akan merilis laporan penjualan ritel Zona Euro untuk bulan Desember. Analis pasar memprediksikan penurunan 2.0% pada basis bulanan dan 2.8% pada basis tahunan.

Musim dingin yang ringan di Eropa dan meningkatnya sentimen konsumen tampaknya tidak membantu penjualan ritel Jerman bulan Desember karena mereka jatuh sebesar 5.3% pada basis bulanan meskipun survei Reuters mengindikasikan kenaikan 0.2%.

Apakah IHK inflasi China untuk bulan Januari naik?

Badan Statistik Nasional (NBS) di China dijadwalkan akan merilis laporan inflasi IHK untuk bulan Januari 2023. Ekonom memprediksikan kenaikan mencapai 2.3% pada basis tahunan, meningkat ketika dibandingkan dengan angka 1.8% yang tercatat pada bulan Desember 2022.

Berbicara pada CNN Business pada 27 Januari, analis pasar menyatakan bahwa pembukaan kembali ekonomi terbesar kedua di dunia itu dapat mendorong inflasi global karena harga akan bahan bakar, logam industri dan makanan akan terdorong naik. Menurut laporan NBS, indeks harga konsumen China naik 2% tahun ke tahun pada tahun 2022, jauh di bawah target bank sentral itu di sekitar 3%.

ONS akan menerbitkan data PDB awal Inggris

Pada 10 Februari, ekonom akan memiliki kesempatan untuk meneliti data awal PDB Q4 2022 yang akan diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional (ONS). Prediksi mengindikasikan kenaikan 0.3% pada basis kuartalan dan 2.1% kenaikan pada basis tahunan.

Menurut prediksi Bank of England, PDB Inggris diperkirakan tidak akan mencapai level pra pandemi sebelum tahun 2026. Pembuat kebijakan BoE menyatakan bahwa Inggris tidak dapat lagi mempertahankan tingkat pertumbuhan 1% per tahun tanpa menghasilkan inflasi.

Karena biaya hidup terus menekan rumah tangga, IMF memperkirakan bahwa ekonomi Inggris akan berkontraksi sebesar –0.6% pada tahun 2023 dan berkinerja jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara maju lainnya, termasuk Rusia.

Badan Statistik Kanada akan merilis laporan tingkat pengangguran

Badan Statistik Kanada akan merilis survei tingkat pengangguran untuk bulan Januari, di mana ia diperkirakan akan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berubah, berada di 5%. Gubernur Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem menyatakan dalam konferensi pers 25 Januari bahwa “bagian dari menyeimbangkan penawaran dan permintaan dalam ekonomi ada menyeimbangkan pasar tenaga kerja.”

Bank sentral Kanada telah menaikkan suku bunganya sebanyak delapan kali berturut-turut. Dewan pengurus BoC menyatakan bahwa ia akan menunda pengetatan kebijakan moneternya. Namun, pembuat kebijakan BoC menekankan bahwa mereka siap untuk menaikkan biaya pinjaman lebih banyak jika inflasi tidak turun.

