Berita Keuangan Teratas tentang Stock Split Alphabet dan GameStop

Juli 20, 2022 00:49

Berita keuangan teratas hari ini: Stock split 20:1 perusahaan induk Google, Alphabet. Harga saham GOOG dan GOOGL turun dari 2.300 USD pada akhir minggu lalu ke sekitar 108 pada saat penulisan, membuat saham blue-chip itu lebih terjangkau bagi semakin banyak investor.

Perusahaan lain yang muncul dalam berita keuangan adalah ritel video game, GameStop yang merencanakan stock split 4:1 dari harga saham saat ini di sekitar 145 USD pada 19 Juli. Stock split Gamestock akan mulai berlaku setelah penutupan pasar pada 21 Juli.

Karena pasar saham saat ini berada dalam suasana bearish, harga saham yang lebih rendah tampaknya masuk akal, khususnya saat mempertimbangkan tentang meningkatnya kemungkinan resesi di AS dan UE. Stock split tidak mengubah kapitalisasi pasar suatu perusahaan tetapi menambah jumlah saham yang tersedia, oleh karenanya mengurangi harga satuan per saham. Per 19 Juli, GOOG kapitalisasi pasar saat ini adalah 1.48 triliun USD dan GameStop adalah 10.78 juta USD.

Dalam berita lain, Angka Pengangguran ILO untuk bulan Mei keluar pagi ini. Tolak ukur ini sesuai dengan perkiraan, tidak berubah dari hasil sebelumnya sebesar 3.8 persen.

ECB mengumumkan Survei Pinjaman Bank hari ini, menjelang keputusan suku bunga bank sentral itu pada hari kamis. Ia dilakukan pada saat yang sensitif di ekonomi Zona Euro. Prospek suku bunga Eropa semakin hawkish dan prospek pertumbuhan semakin lemah yang terhambat oleh konflik di Ukraina dan ketidakpastian tentang perkembangan COVID-19.

Dalam berita bank sentral lain minggu ini, People’s Bank of China (PBoC) akan merilis keputusan suku bunga terbarunya pada Rabu, 20 Juli. PBoC masih dovish karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada produktivitas industri. Kejutan apa pun pada kenaikan atau penurunan dapat menggerakkan pasangan mata uang CNY.

Bank of Canada (BoC) dijadwalkan akan merilis semua data inflasi pentingnya untuk bulan Juni besok. CPI diperkirakan telah naik dari sebelumnya 6.1 persen menjadi 6.7 persen di bulan Juni. Mengingat sensitivitas pasar trading terhadap inflasi, kejutan apa pun dapat menggerakkan pasangan mata uang CAD sambil menetapkan ekspektasi untuk keputusan suku bunga BoC berikutnya.

Bank of Japan akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada hari Kamis. Bank sentral itu diperkirakan tidak akan mengubah pedoman suku bunganya dari level saat ini di minus 0.1 persen, kejutan apa pun dapat menggerakkan pasangan mata uang JPY.

Seputar S tock S plit

Apa itu stock split ? Cara terbaik untuk menjelaskan stock split adalah dengan membayangkan Anda memiliki satu saham perusahaan senilai 1000 USD. Pemegang saham memutuskan untuk melakukan stock split 2:1 untuk meningkatkan likuiditas, atau mempermudah pembelian dan penjualan saham. Sekarang Anda memiliki dua saham, masing-masing bernilai 500 USD. Stock split biasanya terjadi ketika harga saham naik terlalu tinggi untuk mempermudah likuiditas di pasar yang lebih luas. Mereka tidak mengubah kapitalisasi pasar atau nilai keseluruhan perusahaan.

