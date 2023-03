Sorotan Terhadap Laporan Inflasi IHK AS

Maret 14, 2023 19:28

Jatuhnya bank SVB dan Signature di AS dan laporan inflasi IHK AS yang akan diterbitkan hari ini menarik perhatian investor. Beberapa analis pasar menyarankan bahwa Federal Reserve AS dapat menghentikan rencana pengetatan kebijakan moneternya untuk menghindari adanya krisis perbankan baru.

Data yang dirilis oleh Office for National Statistics (ONS) hari ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Inggris turun menjadi 3,7% dalam tiga bulan hingga Januari. Ekonom menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan turun selama delapan bulan berturut-turut karena perusahaan mendapatkan tekanan ekonomi sehingga menahan untuk mengadakan perekrutan staf baru.

Laporan inflasi IHK AS untuk memberikan wawasan tentang ekonomi

The US Bureau of Labour Statistics (BLS) akan menerbitkan laporan inflasi IHK pada Februari. Ekonom memperkirakan inflasi IHK utama akan mencapai 6% secara tahunan dan 0,4% pada basis bulanan. Perlu dicatat bahwa inflasi mencapai 6,4% pada bulan Januari, melampaui ekspektasi analis.

CME FedWatch Tool menunjukkan kenaikan suku bunga oleh Fed

FedWatchTool CME Group mengindikasikan kemungkinan 72% dari peningkatan 25 basis poin dalam pertemuan Dewan Fed mendatang pada hari Senin, membawa suku bunga acuan menjadi 4,75%-5,00%. Namun, analis pasar melihat perubahan arah ke pengurangan 75 basis poin pada Desember 2023 dari puncak Maret.

Goldman Sachs: Jangan berharap atas kenaikan suku bunga oleh Dewan Fed di bulan Maret

Dalam sebuah laporan kepada klien, analis Goldman Sachs (GS) mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan Fed untuk melanjutkan kenaikan suku bunga dalam rapat dewan mendatang pada 22 Maret. "Mengingat tekanan dalam sistem perbankan, kami tidak lagi mengharapkan FOMC untuk memberikan kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada 22 Maret." Namun, mereka mencatat bahwa mereka masih berharap melihat kenaikan suku bunga 0,25% di bulan Mei, Juni dan Juli.

Presiden AS Joe Biden berjanji untuk menenangkan situasi

Perbincangan dengan wartawan di Washington, Joe Biden mengatakan bahwa simpanan dan sistem perbankan AS dinilai aman. Presiden AS mencatat: "Saya akan meminta Kongres dan regulator perbankan untuk memperkuat aturan bank untuk memperkecil kemungkinan kegagalan bank semacam ini akan terjadi lagi." Dia juga menekankan bahwa paket penyelamatan SVB tidak akan mempengaruhi pembayar pajak dan menambahkan bahwa manajemen bank akan dipecat sementara investor tidak akan dilindungi.

Laporan penjualan ritel China akan dirilis pada hari Rabu

The Chinese National Bureau of Statistics (NBS) diharapkan untuk mempublikasikan data mengenai penjualan ritel Januari dan Februari. Analis pasar menyarankan bahwa penjualan ritel meningkat sebesar 3,5%, secara tahunan, dalam dua bulan pertama tahun 2023.

Bloomberg melaporkan bahwa kepala NBS mengatakan kepada anggota Kongres Rakyat Nasional bahwa data ekonomi untuk Januari dan Februari, termasuk hasil industri dan penjualan ritel, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

