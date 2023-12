RBA Tidak Ubah Suku Bunga, Harga Emas Mundur dari Rekor Tertinggi

Desember 06, 2023 06:43

Reserve Bank of Australia memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga seperti yang diperkirakan secara luas oleh ekonom. Sementara itu, harga emas melayang di atas $2,030 per ons pada Selasa pagi, didorong oleh melemahnya dolar AS dan pembahasan suku bunga. Perlu dicatat bahwa harga emas menyentuh rekor tertinggi $2,150 per ons pada hari Senin.

Keputusan Suku Bunga RBA

RBA tidak ubah biaya pinjaman sejalan dengan ekspektasi analis. Dalam pernyataan setelah rapat, Gubernur RBA, Michelle Bullock mengatakan bahwa “Apakah pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dalam jangka waktu yang masuk akal akan tergantung pada data dan penilaian risiko yang terus berkembang. Mempertahankan kas stabil di rapat ini akan membiarkan waktu menilai dampak dari kenaikan suku bunga pada penawaran, inflasi dan pasar tenaga kerja.”

Dewan pengurus RBA menyatakan bahwa ada ketidakpastian terkait keterlambatan dalam efek kebijakan moneter namun menambahkan bahwa “kondisi di pasar tenaga kerja juga terus secara bertahan mereda.” Keputusan suku bunga RBA melemahkan dolar Australia terhadap dolar AS, kehilangan 0.70% nilainya pada Selasa pagi.

Emas Sentuh Rekor Tertinggi pada Hari Senin, Mundur Kembali Hari Selasa

Harga emas naik di atas $2,150 pada hari Senin karena ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kemungkinan pemangkasan suku bunga tampaknya memaksa investor untuk menyesuaikan portofolio mereka degan berinvestasi di aset safe haven. Ekonom di BMI, cabang Fitch Solutions, telah menyatakan bahwa “kami percaya faktor utama mengapungnya emas di tahun 2024 adalah pemangkasan suku buang oleh The Fed, melemahnya dolar AS dan tingginya tingkat ketegangan politik.”

World Gold Council menyatakan dalam sebuah survei bahwa tujuh dari sepuluh bank sentral cenderung akan meningkatkan cadangan emas mereka dalam 6 bulan ke depan. Berbicara pada reporter CNBC, analis UOB menyatakan bahwa “kemunduran yang diperkirakan pada dolar AS dan suku bunga sepanjang 2024 adalah penggerak positif utama bagi emas. Emas telah melakukan rally Santa Claus dan kami perkirakan bahwa akan berlanjut hingga akhir tahun ini.”

Laporan PDB Australia Q3 2023

Biro Statistik Australia (ABS) akan merilis survei PDB Q3 2023 pada Rabu pagi. Ekonom memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan PDN berada di 0.4% pada basis kuartalan, menyamai angka kuartal kedua. Pada basis tahunan, analis pasar memperkirakan tingkatnya mencapai 1.8%, lebih rendah dari 2.1% yang tercatat pada kuartal sebelumnya.

Reserve Bank of Australia (RBA) menghentikan kenaikan suku bungnya, mengevaluasi kondisi ekonomi di negara terbesar di Oseania itu. Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan pekan lalu bahwa RBA kemungkinan telah menyimpulkan rencana kebijakan pengetatan moneternya sambil menambahkan bahwa inflasi utama diperkirakan akan turun ke kisaran target pada akhir tahun 2025.

Laporan PMI ISM Jasa AS

Institute for Supply and Management (ISM) akan menerbitkan data PMI Jasa untuk bulan November hari ini. Analis pasar menyatakan bahwa PMI akan berada di 52.0, sedikit di atas pembacaan bulan Oktober yang menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami ekspansi sekali lagi terlepas dari kondisi yang buruk.

Minggu lalu, ketua Federal Reserve. Jerome Powell menyatakan bahwa ekonomi AS melambat sesuai dengan rencana bank sentral itu, menambahkan bahwa dewannya tidak akan memperketat kebijakan moneternya lebih lanjut bahwa jika diperlukan.

Tertarik trading berita ekonomi makro? Pelajari cara kerja pendekatan ini dengan webinar gratis kami. Bertemu dan berinteraksi dengan trader berpengalaman. Saksikan dan pelajari dari sesi trading live.

Webinar trading gratis Bergabunglah dengan webinar live yang dibawakan oleh ahli trading kami DAFTAR GRATIS

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.