RBA Naikkan Official Cash Rate Bulan Juni, Bergabung Dengan Pendirian Hawkish Global

Juni 08, 2022 01:24

Reserve Bank of Australia (RBA) adalah bank sentral terakhir yang menaikkan pedoman suku bunga utamanya dan bergabung dengan pendirian hawkish global setelah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menaikkan suku bunganya dari 1.5 persen menjadi 2 persen pada akhir Mei.

RBA menaikkan official cash rate (OCR) sebesar 0.5 persen, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 0.35 persen. Kejutan ini telah memicu pergerakan di pasangan AUDUSD yang menjadi sorotan dengan persaingan hawkish yang dapat menentukan nada untuk periode jangka pendek hingga menengah. Inflasi di Australia naik 3.75 persen di bulan Maret, mendorong RBA untuk menjatuhkan retorikanya tentang kesabaran dan beralih ke tindakan.

Investor dan trader cenderung tidak menyukai kejutan ini dan sikap RBA bisa mengirimkan gelombang kegelisahan ke pasar Asia yang sudah rentan terhadap tren bearish karena kekhawatiran akan resesi global dan tekanan geopolitik yang berasal dari Ukraina. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi di sektor perbankan bisa meredakan inflasi, namun bisa juga mengurangi investasi di seluruh perekonomian karena akses ke pinjaman menjadi lebih mahal. Bursa Efek Australia (ASX) mengarah ke bawah pada trading pra-pasar pada saat penulisan.

Salah satu pendorong utama ketidakpastian adalah minyak mentah. Harga spot minyak mentah telah menunjukkan tanda-tanda melambatnya pendakian mereka, yang menekan sektor ekonomi dari manufaktur hingga perjalanan. Selama pandemi COVID-19 mereda, aktivitas ekonomi global akan terus tumbuh bersamaan dengan permintaan akan bahan bakar.

Harga spot emas mulai bergerak ke atas di minggu kedua bulan Juni setelah relatif datar selama bulan Mei, kemungkinan terkait dengan kelemahan yang terlihat di USD baru-baru ini. Ini bisa berubah minggu depan, bergantung pada keputusan suku bunga Federal Reserve. Bank Sentral AS diperkirakan akan menaikkan pedoman suku bunga utamanya sebesar 0.5 persen pada bulan Juni dan Juli sebelum kemungkinan jeda pada bulan September.

Laporan NFP menunjukkan bahwa AS menambahkan 390K pekerjaan di bulan Mei, artinya bahwa Federal Reserve bisa melihat kasus untuk menaikkan suku bunga sebesar lebih dari 0.5 persen di bulan Juni. Lagi pula tingkat inflasi berada di 8.1 persen pada hitungan terakhir, dan kekhawatiran akan pertumbuhan akibat pandemi dan konflik di Ukraina adalah hal yang menahan bank sentral untuk menjadi lebih hawkish.

Seputar OCR

Apa itu Official Cash Rate (OCR) RBA ? OCR adalah pedoman suku bunga utama RBA terhadap sektor perbankan. Bank sentral memandu perbankan dan sektor keuangan yang lebih luas dengan suku bunga utama mereka pada pinjaman semalam antar bak. Ketika cash rate berada di wilayah positif, bank mendapatkan lebih banyak dari pinjaman semalam ke bank lain. Mereka juga bisa meraih lebih banyak pinjaman kepada pelanggan ritel dan menawarkan suku bunga yang lebih tinggi pada deposit tabungan. OCR memandu sejumlah produk keuangan terkait suku bunga seperti obligasi, rekening tabungan, pinjaman bisnis dan hipotek.

