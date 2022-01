Semua Mata Mengarah ke Federal Reserve

Januari 27, 2022 08:04

Hari ini pukul 19:00 GMT, Federal Reserve AS akan merilis keputusan kebijakan terbarunya, menyusul rapat dua hari di mana kenaikan inflasi tidak diragukan lagi akan menjadi agenda utama.

Dengan inflasi AS yang mendekati tertinggi 40 tahun, The Fed secara luas diperkirakan akan mengindikasikan rencana menaikkan suku bunga pada rapat kebijakan berikutnya di bulan Maret, tanpa berkomitmen pada sesuatu yang spesifik.

Namun, apa yang diharapkan tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Sementara inflasi mungkin menjadi kekhawatiran utama pada saat ini, setiap keputusan yang diambil oleh The Fed perlu mempertimbangkan risiko ekonomi saat ini yang ditimbulkan oleh kekhawatiran akan invasi Rusia ke Ukraina serta pandemi Covid-19. Selain itu, penurunan di banyak ekuitas AS sejak awal tahun ini mencerminkan tumbuhnya ketidakpastian terkait prospek ekonomi.

Tantangan bagi The Fed adalah untuk mengambil tindakan yang cukup untuk mengatasi inflasi sebelum ia mengakar, sambil berhati-hati untuk tidak menggagalkan proses pemulihan ekonomi.

Sepeti yang disebutkan sebelumnya, 2022 bukanlah awal yang baik bagi ekuitas AS, dan minggu ini adalah minggu yang sangat volatil di Wall Street, karena pasar berupaya untuk menilai tindakan yang diantisipasi The Fed.

S&P 500 adalah salah satu indeks tolak ukur yang penting bagi pasar saham AS, ia telah turun 8.6% sejak pergantian tahun. Nasdaq 100 yang sarat akan teknologi telah turun 13.3% dalam periode yang sama, karena saham teknologi mendapati diri mereka sangat rentan terhadap ombak ketidakpastian saat ini.

Namun, sektor teknologi yang terkepung kemungkinan besar akan diyakinkan oleh prediksi pendapatan yang kuat dari Microsoft untuk kuartal saat ini, yang dirilis kemarin, yang telah mengakibatkan saham Microsoft naik hampir 4% pada pre-market trading.

Di sisi lain Atlantik, hari dimulai dengan baik di pasar saham, meskipun kekhawatiran meningkat di Eropa Timur. Pada saat artikel ini ditulis, indeks utama Eropa semuanya naik, dengan DAX 40, FTSE 100 dan Euro Stoxx 50 masing-masing naik sekitar 2%, 1.7% dan 2.1%.

Trader harus waspada terhadap volatilitas menjelang pengumuman The Fed hari ini. Meskipun kita sepertinya tidak akan mengetahui rencana konkretnya, nada yang lebih hawkish dari The Fed (yaitu kekhawatiran utama mereka adalah mengurangi inflasi) dapat memicu aksi jual lebih lanjut selama sesi AS hari ini.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 , Grafik Harian SP500– Rentang Waktu:1 Juni 2021 – 25 Januari 2022. Tanggal Diambil: 26 Januari 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 , Grafik Mingguan SP500– Rentang Waktu: 2 Agustus 2021 – 25 Januari 2022. Tanggal Diambil: 26 Januari 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

