PDB AS, IHK Australia & keputusan suku bunga BoC akan jadi pusat perhatian

Januari 23, 2023 21:44

Laporan inflasi akan datang dari Australia dan Selandia Baru, keputusan suku bunga Bank of Canada dan data awal Produk Domestik Bruto (PDB) AS untuk kuartal empat tahun 2022 akan menjadi pusat perhatian minggu ini.

Inflasi Jepang mencapai tertinggi 41 tahun

Menurut data yang diterbitkan pada 19 Januari, inflasi IHK Jepang naik ke 2 dekade tertinggi pada bulan Desember 2022, mencapai 4% pada basis tahunan. Ekonom menyatakan bahwa bank sentral itu akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan naiknya biaya hidup. Awal minggu ini, Bank of Japan mengejutkan investor dan trader karena ia mempertahankan biaya pinjaman hampir nol; langkah yang melemahkan nilai Yen Jepang terhadap mata uang utama lain.

Christine Lagarde perkirakan tekanan inflasi

Berbicara pada panel CNBC di Davos, Swiss, kepala Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde menyatakan bahwa pembukaan kembali ekonomi China akan meningkatkan inflasi di Eropa. Lagarde menekankan bahwa “kita akan mengalami tekanan inflasi, hanya karena tingkat energi yang dikonsumsi oleh China tahun lalu kurang dari apa yang mereka konsumsi tahun ini. Jadi, akan ada kendala, akan ada lebih banyak tekanan inflasi yang muncul dari bertambahnya permintaan tersebut.”

Jajak pendapat Reuters perkirakan 2 kenaikan suku bunga The Fed di Q1 2023

Mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters menyatakan bahwa Federal Reserve AS kemungkinan akan terus meningkatkan biaya pinjaman sebesar 25 basis point pada masing-masing dari dua rapat kebijakannya dan kemudian mengambil jeda dari siklus pengetatan moneternya hingga akhir tahun ini. Jajak pendapat ini menunjukkan hampir 60% probabilitas resesi AS dalam dua tahun, menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada 20 Januari.

Inflasi Selandia Baru kemungkinan telah turun di Q4 2022

Pada hari Selasa 24 Januari, Statistik Selandia Baru akan menerbitkan laporan inflasi IHK Q4 2022. Ekonom memperkirakan bahwa inflasi IHK turun menjadi 7.1% pada basis tahunan, pada kuartal terakhir tahun lalu. Selandia Baru menjadi berita utama global karena Perdana Menterinya Jacinda Ardern mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri setelah Partai Buruh mencalonkan penggantinya.

Setelah pengumuman perdana menteri (18 Januari), dolar Selandia Baru turun, namun beberapa analis menyatakan bahwa penurunan ini lebih merupakan fungsi dari sentimen pasar global dibandingkan berita lokal. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Institut Penelitian Ekonomi Selandia Baru, “kepercayaan bisnis Selandia Baru pada kuartal keempat tahun lalu mencapai tingkat terendah sejak 1974 karena perusahaan bergulat dengan suku bunga yang lebih tinggi, tekanan biaya dan melemahnya permintaan.”

Inflasi IHK Australia melambat di Q4 2022?

Pada hari Rabu 25 Januari, investor dan trader akan menunggu untuk meneliti laporan inflasi IHK Q4 2022 yang akan diterbitkan oleh Biro Statistik Australia (ABS). Ekonom memperkirakan bahwa inflasi IHK lebih rendah, mencapai 1.7% pada basis kuartalan.

Dolar Australia adalah salah satu mata uang utama yang berkinerja baik tahun ini dengan ekonom menyatakan bahwa mata uang negara itu bisa menguat bahkan lebih lanjut karena ekonomi yang dapat menerima dukungan tambahan dari potensi pertumbuhan China.

Bank of Canada akan memutuskan suku bunga

Pada 25 Januari, dewan pengurus Bank of Canada (BoC) akan mengadakan sidang untuk memutuskan suku bunga. Meskipun inflasi IHK tampaknya mereda, beberapa ekonom menyatakan bahwa pembuat kebijakan bank sentral itu belum siap untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga dengan beberapa di antara mereka memprediksikan kenaikan ke delapan berturut-turut.

Kenaikan biaya pinjaman sebesar 0.25% akan berarti bahwa tolak ukur suku bunga acuan BoC akan berada di 4.5%, level tertinggi yang tercatat dalam 16 tahun. Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada 6 Januari, beberapa analis mata yang memperkirakan dolar Kanada akan rally karena ekonomi negara itu pulih pada kuartal kedua tahun ini. Mata uang Kanada melemah sebesar 6.8% pada tahun 2022.

Durable Goods AS dan laporan PDB awal

Pada 26 Januari, ekonomi AS akan menjadi sorotan. Analis pasar akan menunggu laporan Durable Goods untuk bulan Desember yang diterbitkan oleh Biro Sensus. Analis memperkirakan bahwa pesanan meningkat sebesar 2.5% berbeda dengan penurunan 2.1% pada bulan November. Angka yang tinggi bisa menguatkan dolar AS sementara angka yang rendah akan melemahkan mata uang AS itu.

Setelah laporan Durable Goods, Biro Analisis Ekonomi AS akan merilis laporan PDB awal untuk Q4 2022. Survei yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan pada 22 Desember menunjukkan bahwa PDB negara itu naik sebesar 3.2% pada kuartal ketiga, melampaui ekspektasi pasar. Pembacaan PDB yang tinggi atau lebih baik dari perkiraan akan bersifat positif bagi dolar AS, sementara pembacaan yang rendah akan bersifat negatif.

