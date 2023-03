Pasar Saham Fokus Pada Laporan GDP AS dan Inggris

Maret 29, 2023 21:55

Laporan GDP AS dan Inggris untuk kuartal keempat tahun 2022 menarik perhatian investor dan trader. Di Jepang, Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa "perekonomian lebih dekat dari sebelumnya untuk mencapai target inflasi 2% secara berkelanjutan."

Inflasi IHK Australia mencapai 6,8% pada basis tahun-ke-tahun pada bulan Februari, sementara analis ANZ mencatat dalam sebuah laporannya “indikator IHK bulanan Australia menunjukkan momentum inflasinya masih kuat dan tidak melambat sebanyak penurunan inflasi tahunan. Seiring dengan rilis data sebelumnya, hal ini membuat kami merasa aman dengan pernyataan kami bahwa RBA akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan bulan April."

Sebuah laporan dari Institut GfK yang diterbitkan pada pagi hari menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen Jerman akan meningkat pada bulan April di bulan keenam berturut-turut karena harga energi telah turun dari tingkat rekor yang tertinggi. Ekonom GfK mencatat bahwa “kehilangan daya beli yang diantisipasi untuk mencegah pemulihan permintaan domestik yang berkelanjutan. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan konsumen yang masih sangat rendah.”

Laporan GDP Q4 AS 2022

Pada hari Kamis, Biro Analisis Ekonomi (BEA) AS akan menerbitkan data mengenai pertumbuhan GDP AS pada kuartal terakhir tahun 2022. Para ekonom menyarankan bahwa ekonomi AS berkembang sebesar 2,7% secara triwulanan pada Q4 2022. Perlu dicatat bahwa ekonomi negara tumbuh sebesar 3,2% selama kuartal ketiga tahun lalu.

Sebuah survey dari Biro Sensus AS mengungkapkan bahwa kesenjangan perdagangan barang meningkat sedikit menjadi $91,6 miliar dari $91,1 miliar pada bulan Januari. Persediaan ritel melonjak 0,8% pada bulan tersebut dengan para ekonom menyarankan bahwa persediaan yang lebih tinggi dapat mendorong pertumbuhan PDB dan mengantisipasi angka 1-3% pada kuartal pertama tahun 2023.

Data GDP Q4 Inggris 2022 pada hari Jumat

Pada hari Jumat, trader akan memiliki kesempatan untuk mencermati data GDP Inggris untuk kuartal keempat tahun 2022, yang disediakan oleh Kantor Statistik Nasional (ONS). Analis pasar memperkirakan data menunjukkan bahwa ekonomi tetap tidak berubah pada kuartal terakhir.

Survei ONS yang diterbitkan pada 10 Maret menunjukkan bahwa ekonomi Inggris tumbuh sebesar 0,3% setiap bulan di bulan Januari, lebih tinggi dari angka 0,1% yang diperkirakan oleh para ekonom. Inggris tetap menjadi satu-satunya ekonomi G7 yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi virus corona. Bank of England dan Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR) memperkirakan resesi lima kuartal dimulai pada Q1 2023, tetapi angka yang dipublikasikan tampaknya tidak sejalan dengan perkiraan mereka.

Inflasi IHK Tokyo terjadi di Bulan Februari

Pada Kamis malam, Biro Statistik Jepang diperkirakan akan merilis data IHK Tokyo pada bulan Maret. Analis pasar memperkirakan inflasi akan mencapai 3,2% dari tahun ke tahun. Ekonom menyoroti bahwa inflasi IHK utama Jepang pada bulan Februari turun sebagian besar karena penerapan subsidi energi dari pemerintah.

China: PMI Manufaktur/Non-Manufaktur NBS pada bulan Maret

Federasi Logistik dan Pembelian China (CFLP) akan merilis data mengenai PMI Manufaktur dan Non-Manufaktur pada bulan Maret. Analis pasar menyarankan bahwa PMI Manufaktur akan berada di 51,2 dan PMI Non-Manufaktur di 54,9. Kedua angka tersebut diperkirakan lebih rendah dari pembacaan bulan Februari.

Analis ING memperingatkan bahwa keberlanjutan rebound Februari tidak pasti dan menegaskan kembali bahwa industri jasa China kemungkinan akan mengungguli sektor manufaktur tahun ini.

