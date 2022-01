Minyak Mentah Terus Naik di Tengah Melemahnya USD dan Berkurangnya Pasokan

Januari 12, 2022 07:42

Hari ini, Ketua Federal Reserve, Jerome Powell akan berbicara di hadapan Senate Banking Committee pada dengar pendapat konfirmasinya, dan akan menyampaikan kepada para senator bahwa The Fed akan menggunakan alat ekonomi yang mereka miliki untuk mencegah inflasi yang tinggi menjadi mengakar.

Meskipun pidato ini tidak akan menyebutkan rencana khusus mengenai bagaimana hal ini akan dicapai, setelah itu, ia akan menerima pertanyaan dari para senator, dan investor akan memperhatikan dengan cermat petunjuk tentang kebijakan The Fed dalam bulan-bulan mendatang.

Sumber: Kalender Ekonomi Admirals (GMT)

Sebelum dengar pendapat konfirmasi, pada Selasa pagi, indeks dolar AS, yang mengukur dolar terhadap enam mata uang lawannya, turun sekitar 0.2%. Di sisi lain, emas, yang menikmati hubungan terbalik dengan dolar AS, naik sebesar 0.45%, melayang di sekitar $1,810 per ons.

Komoditas lain yang diuntungkan dari USD yang sedikit melemah adalah minyak mentah, yang juga naik pada Selasa pagi.

Minyak mentah Brent turun tajam di bulan November di tengah kekhawatiran munculnya varian baru Covid-19, Omicron, yang dapat menyebabkan diperbaruinya pembatasan sosial, yang pada gilirannya, akan merugikan permintaan minyak.

Namun, karena tanda-tandanya terus menunjukkan arah yang positif, dan sebagian besar ekonomi utama dunia tidak lagi mempertimbangkan lockdown ketat seperti halnya yang kita lihat di tahun 2020, harga minyak telah memberikan tanggapan yang sesuai. Sejak awal Desember, harga Brent telah mengikuti lintasan tren naik, ditutup di atas $80 per barel minggu lalu dan memulihkan level sebelum Omicron.

Selain dolar yang melemah, harga minyak saat ini didukung oleh pasokan OPEC+ yang ketat, yang tertinggal di belakang meningkatnya permintaan. Selain itu, pasokan yang telah dibatasi dari OPEC+ saat ini berada di bawah kuota yang telah disepakati karena beberapa anggota, seperti Nigeria, tidak memproduksi volume yang telah mereka sepakati.

Anggota OPEC+ Libya, yang tidak terikat oleh pembatasan pasokan organisasi, pasokannya juga terpengaruh oleh pemeliharaan saluran pipa dan gangguan ladang minyak baru-baru ini.

Malam ini, pada pukul 21:30 GMT, American Petroleum Institute (API) akan merilis data terkait persediaan minyak AS. Cadangan minyak mentah AS diperkirakan akan turun untuk minggu ketujuh berturut-turut dengan perkiraan 2 juta barel. Penurunan lebih besar dari yang diperkirakan dapat melihat harga minyak mentah terdorong lebih tinggi.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian Brent Crude . Rentang W aktu: 30 Juni 2021 – 11 Januari 2022. Tanggal Diambil: 11 Januari 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Bulanan Brent Crude . Rentang Waktu: 28 Juni 201 5 – 11 Januari 2022. Tanggal Diambil: 11 Januari 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

