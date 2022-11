Inflasi, Minyak Mentah dan Nonfarm Payrolls Jadi Sorotan

Minggu lalu, pada hari Rabu, Federal Reserve merilis risalah dari rapat bulan November mereka. Terlepas dari konferensi pers yang jelas-jelas hawkish dari Pimpinan Federal Reserve Jerome Powell pada saat kenaikan suku bunga November, risalah itu menghasilkan nada yang jauh lebih dovish.

Terbukti, “mayoritas substansial” FOMC The Fed setuju bahwa akan segera tepat untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Awal bulan ini, inflasi di AS dilaporkan berada di 7.7% turun dari 8.2% bulan sebelumnya, yang memicu spekulasi bahwa inflasi AS mungkin telah memuncak. Akibatnya, setelah empat kali kenaikan suku bunga 75 basis point secara berturut-turut, sekarang pasar secara luas mengharapkan The Fed untuk meningkatkan suku bunga dengan 50 basis point lebih rendah pada rapat kebijakan mereka berikutnya pada bulan Desember.

Reaksi di pasar terhadap risalah The Fed dapat diprediksi. Wall Street reli pada hari itu sementara dolar AS bergerak di arah sebaliknya, karena investor mengantisipasi lebih banyak pengekangan dari The Fed ke depannya. Namun, saat pasar kembali dibuka setelah jeda Thanksgiving mereka, S&P 500 dan Nasdaq Composite sedikit tergelincir, tetapi tiga indeks acuan itu menutup pekan dengan kenaikan.

Sementara itu, harga minyak melanjutkan lintasan turun mereka baru-baru ini. Brent mengakhiri Jumat dengan penurunan mingguan sebesar 4.2% – dengan dua acuan merana di level terendah sejak Januari 2022.

Meskipun ini mungkin kabar baik bagi inflasi global, yang telah diperparah dengan tingginya harga minyak dan gas, kelemahan baru-baru ini sebagian besar menunjukkan prospek ekonomi yang buruk dan sinyal lain bahwa ekonomi global tampaknya meluncur ke dalam resesi.

Cukup tentang minggu lalu. Bagaimana dengan minggu ini? Pada bagian selanjutnya, kami akan menyoroti beberapa peristiwa di kalender keuangan untuk minggu ini dan apa artinya bagi trader dan investor.

Inflasi Zona Euro

Meskipun memulai lebih lambat dibandingkan The Fed dan Bank of England (BoE), Bank Sentral Eropa (ECB) telah melakukan kenaikan suku bunga pemecah rekor sebesar 75 basis point.

Pada hari Rabu pukul 10.00 GMT, zona euro akan merilis data inflasi terbarunya, dan kita akan mengetahui apakah langkah ECB telah membuahkan hasil.

Inflasi di zona euro tercatat di 10.6% pada 12 bulan hingga Oktober 2022, naik dari 9.9 persen dari bulan sebelumnya. Diperkirakan bahwa angka bulan November akan turun menjadi 10.4% yang, jika benar, dapat menunjukkan bahwa inflasi zona euro telah mencapai puncaknya.

Keputusan suku bunga ECB berikutnya dijadwalkan pada 15 Desember dan, saat ini konsensus pasar adalah bahwa, meskipun suku bunga naik sekali lagi, kenaikan akan melamban ke 50 basis point.

Jika inflasi dilaporkan lebih tinggi dari perkiraan, ini akan memicu spekulasi bahwa kenaikan suku bunga bulan Desember akan lebih tinggi daripada yang diantisipasi. Ini kemungkinan akan memiliki dampak negatif di pasar saham Eropa dan efek positif di Euro.

Persediaan Minyak Mentah AS

Seperti yang disebutkan di atas, setelah melonjak ke tertinggi 14 tahun, harga minyak mentah telah mengikuti lintasan ke bawah sejak bulan Juli, meskipun OPEC+ baru-baru ini mengumumkan pemangkasan produksi.

Alasan tekanan ke bawah ini sebagian besar adalah prospek ekonomi yang memburuk. Ketika ekonomi berkontraksi, permintaan akan minyak pasti jatuh, yang memiliki efek knock-on pada harga. Oleh karena itu, mengantisipasi resesi, pasar berupaya untuk memperhitungkan potensi kejatuhan di permintaan ke dalam harga minyak mentah.

Lebih lanjut, terlepas dari spekulasi baru-baru ini bahwa China akan melonggarkan pembatasan Covid-19, lonjakan kasus Covid baru-baru ini telah memicu reaksi sebaliknya. Banyak pembatasan baru telah diterapkan di seluruh negeri, termasuk ibukota, Beijing. Karena China merupakan importir minyak mentah terbesar dunia, ini telah memberikan tekanan ke bawah yang signifikan pada harga, dikarenakan kekhawatiran permintaan China.

Dengan latar belakang ini, pada hari Rabu pukul 15:30, Administrasi Informasi Energi (EIA) akan mengumumkan persediaan minyak mentah. Indikator mingguan ini mengukur perubahan dalam jumlah barel minyak mentah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan AS, yang dapat memiliki efek knock-on pada harga.

Setelah turun lebih dari 3.5 juta minggu lalu, diperkirakan bahwa persediaan minyak akan turun sebesar 1.055 pada hari Rabu. Jika penurunan ini lebih rendah dari perkiraan, ia akan menunjukkan permintaan yang lemah akan produk minyak, yang bisa memberi tekanan jauh lebih ke bawah pada harga minyak jelang rapat OPEC berikutnya pada 4 Desember.

Nonfarm Payrolls dan Tingkat Pengangguran

Minggu lalu kami mempelajari bahwa jumlah warga negara AS yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran meningkat hingga tertinggi tiga bulan. Mata sekarang akan tertuju pada nonfarm payrolls (NFP) dan tingkat pengangguran bulan November yang semuanya penting, yang akan dirilis pada hari Jumat.

Nonfarm payrolls selalu menjadi acara yang dinantikan dalam kalender ekonomi, tetapi semakin signifikan tahun ini di tengah iklim meningkatnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Nonfarm payrolls menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang ditambahkan di AS pada bulan sebelumnya. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut di paruh pertama 2022, Biro Analisis Ekonomi (BEA) enggan secara resmi menyatakan resesi dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah pasar tenaga kerja yang kuat di AS. Akibatnya, investor telah meneliti angka-angka ini untuk mendeteksi tanda-tanda perlambatan ekonomi.

Pasar tenaga kerja yang kuat juga telah mendorong The Fed untuk lebih agresif dengan kenaikan suku bunganya; logikanya bahwa, semakin kuat pasar tenaga kerja, semakin sedikit kekhawatiran The Fed secara tidak sengaja memicu resesi.

Seperti yang disebutkan dalam pengantar kami, pasar sangat mengharapkan kenaikan suku bunga 50 basis point dari The Fed pada bulan Desember. Mengingat ini telah menandai perlambatan yang signifikan dari kenaikan The Fed sebelumnya, tidak mungkin nonfarm payroll menyebabkan pasar untuk menilai kembali ekspektasinya ke bawah, kecuali jika NFP dilaporkan jauh lebih rendah dari perkiraan.

Terlepas dari hasilnya, seperti yang biasanya terjadi dengan jenis pengumuman ini, harapkan volatilitas di pasar keuangan di sekitar waktu rilisnya.

