Inflasi Inggris Sentuh 28 Bulan Terendah, Turun Menjadi 3.9%

Desember 21, 2023 05:22

Inflasi utama Inggris turun menjadi 3.9% pada basis tahunan, pembacaan terendah yang tercatat sejak bulan September 2021. Angka ini mengejutkan analis pasar yang memperkirakan inflasi berada di 4.4%. Kanselir Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan bahwa penerapan langkah-langkah ekonomi pemerintah :mulai menghapus tekanan inflasi dari ekonomi.”

Pound Inggris turun sebesar 0.6% terhadap dolar AS pada Rabu pagi karena pembacaan inflasi yang lebih rendah dari perkiraan bisa memaksa Bank of England (BoE) untuk melonggarkan kebijakan moneternya lebih cepat dari perkiraan. Namun, ekonom yang berbicara pada reporter The Guardian menyatakan bahwa inflasi inti berada di 5.1%, masih di atas target 2% BoE.

Dalam artikel ini, Bank Rakyat China (PBoC) tidak mengubah suku bunganya sesuai perkiraan. Di Selandia Baru, Gubernur Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mengatakan bahwa dewan pengurus masih mewaspadai tekanan inflasi, menambahkan bahwa keputusan kebijakan moneter berikutnya harus didasarkan pada berbagai data ekonomi, membuatnya tugas yang kompleks.

PDB AS Q3 2023

Biro Analisis Ekonomi (BEA) AS akan menerbitkan data terkait PDB negara itu untuk kuartal ketiga tahun ini. Ekonom memperkirakan laporan itu akan menunjukkan bahwa ekonomi AS mengalami ekspansi sebesar 5.2% pada basis tahunan, sesuai dengan angka kuartal sebelumnya, dan 2.3% pada basis kuartalan.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi AS akan melamban menjadi 1.5% di tahun 2024, dengan tingkat pengangguran negara itu terlihat naik menjadi 4.4% tahun depan. Survei yang sama menyatakan bahwa pertumbuhan PDB untuk tahun 2023 akan mencapai 2.5%, secara signifikan lebih besar dari prediksi angka 0.9% di bulan Juli.

PDB Inggris Q3 2023

Pada hari Jumat, ekonom akan memiliki kesempatan untuk mengamati laporan Kantor Statistik Nasional (ONS) terkait pertumbuhan PDB Inggris di kuartal ketiga tahun 2023. Analis memperkirakan bahwa ekonomi mengalami ekspansi sebesar 0.6% pada basis tahunan namun masih datar pada basis kuartalan.

Menurut laporan ONS yang diterbitkan seminggu lalu, PDB turun sebesar 0.3% di bulan Oktober, mengejutkan ekonom. Beberapa analis memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan melayang di sekitar 0% di kuartal keempat tahun ini. BoE memperingatkan bahwa Inggris bisa memasuki resesi di tahun 2024.

Penjualan Ritel Inggris November 2023

ONS dijadwalkan akan menerbitkan data penjualan ritel Inggris untuk bulan November pada hari Jumat. Ekonom memperkirakan bahwa penjualan ritel naik sebesar 0.4% pada basis bulanan sementara mundur 1.3% pada basis tahunan, mengembalikan sebagian penurunannya di bulan Oktober. Ekonomi inggris tampaknya merasakan dampak dari kebijakan moneter ketat BoE yang mencoba menjinakkan tekanan inflasi.

Menurut laporan terbaru KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT), turunnya permintaan konsumen digabungkan dengan kenaikan biaya diperkirakan akan menciptakan tantangan enam bulan mendatang di sektor ritel. Ahli pasar KPMG mengatakan bahwa “terlepas dari penjualan Black Friday yang lebih dalam dan berlalu lebih lama dibandingkan tahun lalu, indikatornya sejauh ini adalah bahwa trading Natal tahun ini merupakan salah satu yang terburuk sejak pandemi, dan meskipun masih ada yang harus diperjuangkan pada minggu-minggu terakhir bulan Desember, sepertinya sudah terlambat untuk membalikkan keadaan."

