Trading Saham MercadoLibre Pasca Laporan Pendapatan Q1

Juni 10, 2023 01:21

Anda mungkin pernah mendengar tentang Amazon, tetapi pernahkah Anda mendengar tentang "Amazon Amerika Latin"?

Itulah nama yang diberikan kepada MercadoLibre, sebuah perusahaan e-commerce Argentina, yang terus berkembang tanpa henti meskipun kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Pada bulan Mei, MercadoLibre memposting hasil laporan Q1 yang mengalahkan ekspektasi analis, merupakan hal biasa bagi perusahaan ini.

Pelajari lebih lanjut tentang penghasilan terbaru MercadoLibre, serta cara trading saham di bawah ini.

Saham: MercadoLibre Inc Simbol untuk Akun Invest.MT5 : MELI Tanggal Ide: 7 Juni 2023 Periode: 6 - 12 bulan Level Entry : $1,340.00 Level Target : $1,600.00 Ukuran Posisi untuk Akun Invest.MT5 : Max 5% Risiko: Tinggi

Sumber: TradingView - Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu trading. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Mengapa Harus Trading Saham MercadoLibre? Perincian Laporan Q1 MercadoLibre

Berikut adalah beberapa sorotan utama dari laporan pendapatan kuartal pertama MercadoLibre:

Keuntungan bersih naik 35% menjadi $3,04 miliar, mengalahkan perkiraan analis sebesar $2,87 miliar.

Laba per Saham (EPS) melonjak 205% menjadi $3,97, melampaui perkiraan $2,81.

Pengunjung aktif di kuartal tersebut dilaporkan mencapai 101 juta, naik dari 81 juta pada tahun sebelumnya.

MercadoLibre melaporkan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan ekspektasi analis. Seperti yang kami sebutkan di awal, hal ini menjadi sorotan yang berkelanjutan, yang secara teratur mengalahkan ekspektasi meskipun kondisi operasi global yang semakin menantang selama beberapa tahun terakhir.

Sebagai pemain dominan di pasar e-commerce Amerika Latin, harga saham MercadoLibre melonjak selama pandemi seiring booming ritel online. Namun, kemudian harus berjuang dengan inflasi yang memanas, suku bunga naik dan ketidakpastian ekonomi tumbuh. Namun demikian - tidak seperti banyak perusahaan lain, meskipun harga saham jatuh - MercadoLibre terus memberikan hasil yang baik selama kondisi ekonomi global yang menantang.

Meskipun harga saham tetap jauh lebih rendah dari harga tertinggi sepanjang period, saham tersebut telah berada dalam tren bullish sejauh ini di tahun 2023, memperoleh lebih dari 50% tahun ini, dan beberapa analis memperkirakan bahwa tren ini akan berlanjut selama 12 bulan ke depan.

Bagaimana memiliki kinerja yang kuat? Sebagian besar sejarah kesuksesan MercadoLibre tidak hanya dapat dikaitkan dengan e-sommerce, tetapi juga karena diversifikasinya dari bisnis inti ini, yang memungkinkan untuk menciptakan model bisnis yang menangani setiap kebutuhan pelanggan.

Mercado Envios menangani pengiriman, Mercado Credito memberikan pinjaman dan Mercado Pago menyediakan solusi pemrosesan pembayaran. Penawaran layanan yang berbeda ini mampu menciptakan ekosistem di mana setiap divisi saling melengkapi dan memperkuat yang lainnya. Dari tiga divisi yang disorot, Mercado Pago secara khusus telah menjadi pendorong pendapatan utama, berkembang pesat di wilayah di mana banyak yang belum tersentuh layanan perbankan dan bergantung pada layanan pemrosesan pembayaran.

Namun, MercadoLibre mungkin tidak semuanya berjalan lancar. Meski kinerja historisnya kuat, bukan berarti akan terus demikian di masa mendatang.

Karena prospek ekonomi tetap tidak pasti dan suku bunga naik, e-commerce dapat menderita, dan jumlah kredit macet Mercado Credito dapat meningkat (walaupun manajemen sebelumnya telah menyatakan niat mereka untuk memperlambat pertumbuhan di divisi ini untuk menghindari skenario seperti itu). Yang menjadi perhatian khusus adalah Argentina, salah satu pasar terbesar MercadoLibre, di mana inflasi yang merajalela saat ini melebihi 100% di tengah kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan.

Perkiraan Saham MercadoLibre - Apa Kata Analis?

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk perkiraan saham MercadoLibre dalam 3 bulan terakhir, saat ini ada 8 peringkat beli, 1 tahan dan 0 jual pada saham. Tingkat harga tertinggi untuk perkiraan saham MercadoLibre adalah $1,770.00 dengan target harga terendah di $1,350.00.

Target harga rata-rata untuk perkiraan saham MercadoLibre adalah $1,602.78.

Sumber: TipRanks - 7 Juni 2023

Contoh Ide Trading untuk Harga Saham MercadoLibre

Contoh ide trading untuk saham MercadoLibre bisa sebagai berikut:

Beli saham pada penembusan pasca-pendapatan tinggi di $1,340.00.

Targetkan tepat di bawah rata- rata harga target analis di sekitar $1,600.00.

Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 5% dari total akun.

Periode = 6 – 12 bulan

Jika Anda membeli 5 MercadoLibre shares: Jika target tercapai = $1,300.00 potensi keuntungan ($1,600 - $1,340 * 5 saham).



Ingat bahwa pasar naik turun dan tidak mungkin harga saham akan naik dalam garis lurus. Nyatanya, dia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum dia naik.

Pastikan untuk menerapkan manajemen risiko dan Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam trading dan risiko yang terlibat, serta biaya.

Dengan Admirals Invest.MT5, Anda dapat membeli saham AS mulai dari $0,02 per saham. Ini berarti membeli 10 saham MercadoLibre akan menghasilkan komisi $0,20 ($0,02 * 10 saham) untuk mengeksekusi transaksi per sisi.

Ada biaya transaksi minimum sebesar $1. Jadi, contoh ide trading di atas akan menghasilkan komisi secara keseluruhan hanya $1 dolar

Cara Membeli Saham MercadoLibre dalam 4 Langkah

Buka akun dengan Admirals untuk mengakses dashboard. Klik Trade di salah satu akun live atau akun demo Anda untuk membuka platform web. Cari saham Anda dan buka halaman instrumen. Masukkan jumlah saham yang ingin Anda beli di sisi kanan layar dan klik 'Beli' untuk mengirimkan pesanan Anda ke pasar Saham!

Sumber: Admirals Platform - MercadoLibre Inc., Data diambil pada 6 Juni 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Apakah Anda Melihat Harga Saham MercadoLibre Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis.

Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga saham MercadoLibre akan bergerak lebih rendah, maka Anda juga dapat trading short menggunakan CFD (Contracts for Difference).

