Penjualan Ritel AS dan Inflasi IHK Kanada Menjadi Sorotan

Mei 16, 2023 11:27

Penjualan ritel AS bulan April dan laporan inflasi Indeks harga konsumen (IHK) Kanada akan menjadi sorotan hari ini dari hasil penelitian yang dilakukan analis pasar terhadap laporan keuangan yang berasal dari China. Biro Statistik Nasional China (NBS) melaporkan bahwa penjualan ritel di bulan April tumbuh sebesar 18,4% secara tahunan, hampir 3% lebih rendah dari yang diantisipasi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa produksi industri naik 5,6% setiap tahun, meleset dari ekspektasi analis.

Di Inggris, Kantor Statistik Nasional (ONS) mengumumkan bahwa tingkat pengangguran meningkat lebih tinggi pada kuartal Januari-Maret, mencapai 3,9%. Menurut laporan ONS, peningkatan tersebut didorong oleh jumlah orang yang menganggur selama lebih dari setahun.

Penjualan Ritel AS pada bulan April

Laporan penjualan ritel AS bulan April akan diterbitkan oleh Biro Sensus AS hari ini. Pakar pasar memproyeksikan kenaikan terjadi 0,7% setiap bulan. Beberapa analis berpendapat bahwa angka penjualan ritel yang positif dikombinasikan dengan pasar tenaga kerja yang kuat dapat membuat ekonomi AS terhindar dari resesi.

The Financial Times (FT) reported that “the outlook for retail sales is mixed as continued strength in the labour market and wages is likely to support consumer spending.”

Kanada: Laporan inflasi IHK April

Pada hari Rabu, investor akan menunggu laporan data inflasi IHK Kanada yang dirilis oleh Bank of Canada (BoC) dan Statistics Canada. Kedua laporan tersebut dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris saat merencanakan kebijakan moneternya dan dapat memengaruhi nilai dolar Kanada terhadap mata uang lainnya.

Analis pasar menyarankan bahwa laporan IHK dari pandangan Dewan Komisaris akan menunjukkan inflasi utama sebesar 3,9% dari tahun ke tahun sementara data Statistics Canada diperkirakan akan menunjukkan inflasi IHK turun menjadi 3,7% secara tahunan. Target Dewan Komisaris adalah untuk menurunkan inflasi menjadi 2%, menurut para analisnya, diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2024. Bank sentral Kanada mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam pertemuan terakhirnya, tetapi Gubernur BoC menyiratkan bahwa pasar tidak boleh mengharapkan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat.

Komisi Eropa: Ekonomi zona euro tumbuh lebih dari yang diharapkan

Sebuah survei yang dirilis oleh Komisi Eropa (EC) menunjukkan bahwa ekonomi zona euro cenderung tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan tahun ini, meskipun angka inflasi tinggi dan suku bunga tinggi. Ekonom di EC mengatakan 27 anggota UE akan tumbuh rata-rata 1% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya 0,8%. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa perkiraan pertumbuhan pada tahun 2024 turun menjadi 1,7% dari 1,6%.

Mengenai inflasi, survei Komisi Eropa menekankan bahwa “penurunan harga komoditas energi mendorong penurunan jumlah tagihan konsumsi energi yang cukup tajam dan tingkat pertumbuhan harga secara keseluruhan berada di puncak pada bulan Oktober, tetapi inflasi inti telah menguat. Sehingga, situasi pasar telah meningkatkan ekspektasi tentang kenaikan suku bunga kebijakan yang akan datang. Terjadinya kontraksi kecil inflasi inti pada bulan April menunjukkan bahwa inflasi telah berada dipuncaknya, tetapi konvergensi menuju target sekarang diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Kegigihan yang lebih besar dari inflasi inti akan meminta otoritas moneter untuk bertindak lebih kuat untuk membendung tekanan inflasi.”

Laporan kebijakan moneter PBoC Q1 2023

Peoples Bank of China (PBoC) menerbitkan laporan kebijakan moneter kuartal pertamanya pada hari Senin. Ekonom PBoC mencatat bahwa "pertumbuhan ekonomi China kemungkinan akan melihat pertumbuhan yang nyata pada Q2 2023 karena efek dasar yang rendah", menambahkan bahwa "kebijakan moneter yang hati-hati akan tepat dan kuat."

Menurut laporan tersebut, dewan pengatur PBoC telah berjanji “untuk mencegah transmisi risiko dari luar negeri ke China” dan “untuk menjaga suku bunga tetap stabil dan sesuai.”

