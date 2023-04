Sorotan Terhadap Laporan NFP, RBNZ Kejutkan Pasar

April 06, 2023 06:39

Laporan Nonfarm Payrolls AS akan menarik perhatian investor dan trader pada hari Jumat. Federal Reserve mempertimbangkan laporan NFP saat mengevaluasi kebijakan moneternya sementara perlu disebutkan bahwa angka NFP secara konsisten lebih tinggi dari yang diperkirakan pada tahun 2023.

Survei Job opening dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa posisi yang tersedia berjumlah 9,93 juta. Ini adalah pertama kalinya angka tersebut turun di bawah 10 juta sejak Mei 2021.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mengejutkan para ekonom dengan mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis poin. Akibatnya, dolar Selandia Baru melonjak terhadap dolar AS, naik 0,60% pada Rabu pagi.

Angka Nonfarm Payrolls AS pada hari Jumat

Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) akan mengumumkan angka Nonfarm Payrolls untuk bulan Maret pada hari Jumat. Analis pasar memperkirakan angka mendekati 250.000. Perlu dicatat bahwa pada bulan Februari, nonfarm payrolls mencapai 311.000, melampaui ekspektasi untuk indicator yang mendekati 205.000.

Perlu dicatat berdasarkan survei PMI komposit S&P Global mengatakan bahwa total lapangan kerja yang tersedia di bulan Maret adalah yang tercepat dalam enam bulan.

RBNZ menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan

Sebelum hari ini, RBNZ mengumumkan keputusannya untuk menaikkan biaya pinjaman sebesar 50 basis poin. Keputusan dewan melampaui ekspektasi ekonom yang memperkirakan kenaikan 25 basis poin. Analis pasar di TDS menulis dalam laporan mereka: “RBNZ mengejutkan pasar dan menaikkan OCR sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Dengan Kondisi kredit yang tidak cukup ketat memainkan peran dalam keputusan Bank untuk menaikkan 50 bps. Setelah keputusan hari ini, kami mempertahankan OCR pada puncak 5,50%. Kami melihat adanya keterbatasan informasi atas keputusan RBNZ hari ini untuk Bank Sentral lainnya.”

Pernyataan pasca pertemuan mengatakan bahwa dewan membahas kenaikan 25 dan 50 basis poin. “Anggota komite melihat bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan persisten. Komite setuju harus terus menaikkan official cash rate (OCR) untuk mengembalikan inflasi ke target 1-3% dan untuk memenuhi kewenangannya,” kata pernyataan itu.

Laporan Tingkat Pengangguran AS di bulan Maret

Tingkat pengangguran AS pada bulan Maret akan dirilis pada hari Jumat oleh BLS. Analis pasar memperkirakan tingkat pengangguran tetap di 3,6%, yang menunjukkan ketatnya persaingan lapangan tenaga kerja. Laporan "Beige Book" The Fed menggambarkan tingkat pasar tenaga kerja tetap "solid" di bulan Februari.

Ekonom menyarankan agar memiliki gambaran yang jelas tentang pasar tenaga kerja, data tingkat pengangguran U6 harus diteliti dengan cermat. Data pengangguran U6 mencakup orang-orang yang menyerah mencari pekerjaan atau bekerja paruh waktu dan tidak dapat menemukan pekerjaan penuh waktu.

Layanan PMI Caixin China di Maret 2023

Markit Economics diperkirakan akan merilis data mengenai PMI China pada bulan Maret pada Kamis pagi. Ekonom memperkirakan PMI berada di 54,5, sedikit lebih rendah dari pembacaan bulan Februari.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh UOB mencatat: “Pemulihan ekonomi China terus mendapatkan daya tarik pada bulan Maret, dipimpin oleh sektor jasa sementara sektor manufaktur mungkin bertahan lebih kuat dari perkiraan semula. Ketenagakerjaan di sektor manufaktur dan non-manufaktur berkontraksi di bulan Maret sementara penurunan harga output/jual dapat mengindikasikan kelemahan permintaan dan profitabilitas yang lemah. Selain itu, melemahnya permintaan eksternal dan ketegangan geopolitik terus menimbulkan risiko bagi sektor manufaktur China.”

