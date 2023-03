Pembacaan aktivitas pabrik China capai 11 tahun tertinggi di bulan Februari

Maret 01, 2023 21:47

Sebagian besar pasar Asia Pasifik hari ini naik karena investor dan trader mencerna banyak data ekonomi positif. Biro Statistik Nasional (NBS) China mengumumkan PMI Manufakturnya naik menjadi 52.6 pada bulan Februari, level tertinggi yang tercatat dalam sebelas tahun. Laporan oleh Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan bahwa PDB negara itu tumbuh sebesar 0.5% pada basis kuartalan di kuartal terakhir 2022.

PMI Manufaktur dan Jasa ISM di AS

ISM akan menerbitkan data terkait PMI Manufaktur (01.03) dan Jasa (03.03) AS di bulan Februari. Beberapa analis pasar menyatakan bahwa kumpulan data baru ini dapat menjelaskan bagaimana kinerja ekonomi AS selama bulan kedua tahun 2023.

Menurut prediksi, PMI manufaktur diperkirakan berada di 48.0 sementara Jasa kemungkinan berada di 54.5. Ketua Komite Survei Bisnis Manufaktur ISM menyatakan dalam laporannya bahwa “ada bukti jelas bahwa permintaan melunak. Kami tahu bahwa paruh pertama (2023) akan sedikit kesulitan, kami belum tahu apakah kami telah mencapai titik terendah.”

Laporan IHK Tokyo Jepang

Biro Statistik Jepang akan menerbitkan laporan IHK Tokyo pada hari Kamis. IHK Tokyo mengukur perubahan di harga barang dan jasa yang dibeli konsumen di ibukota Jepang itu. Ekonom memperkirakan IHK Tokyo berada di 4.1% pada bulan Februari, pada basis tahunan. IHK utama Tokyo tahunan mencapai 4.4% di bulan Januari, sesuai dengan ekspektasi analis.

Commerzbank: inflasi AS terlalu tinggi

Laporan yang dirilis oleh Commerzbank menyatakan bahwa harapan akan penurunan cepat lebih lanjut dalam tingkat inflasi AS belum terwujud. Analis bank itu menulis bahwa “review kami tentang berbagai langkah inti menunjukkan bahwa tren inflasi kemungkinan masih berada di atas 4%, jauh di atas target 2% The Fed. The Fed akan berharap bahwa efek dari kenaikan suku bunga masih belum muncul karena kelambatan yang biasa dalam dampaknya. Jika ini tidak terjadi, The Fed jelas belum cukup mendinginkan permintaan. Kenaikan suku bunga secara signifikan lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya (perkiraan kami: tiga kenaikan 25 basis point lagi hingga Juni masing-masing hingga 5.50% untuk ujung atas kisaran target) mungkin akan terjadi."

Swiss: Tidak ada resesi di tahun 2023?

Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nol di kuartal terakhir 2022, mengutip situasi internasional yang menantang yang memukul sektor ekspor dan manufaktur. Laporan yang diterbitkan oleh SECO menyatakan bahwa “sementara industri kimia dan farmasi yang kurang sensitif secara siklis mencatat pertumbuhan lebih lanjut.... sektor industri lainnya berkontraksi.”

Mengomentari kondisi ekonomi Swiss, kepala Direktorat Kebijakan Ekonomi SECO menyatakan bahwa “dari perspektif saat ini, saya tidak akan mengharapkan resesi.” Pemerintah yang sebelumnya memproyeksikan bahwa ekonomi Swiss akan berkembang sebesar 1.0% di tahun 2023 dan 1.6% di tahun 2024, dijadwalkan memperbarui perkiraannya untuk tahun ini pada 16 Maret.

