Augmentation de la Volatilité des Actions sur fond de Resserrement Monétaire US

Mars 23, 2022 20:51

Les actions du monde entier ont été volatiles la nuit dernière après que la Réserve fédérale ait annoncé un resserrement monétaire plus vigoureux afin de contrôler l'inflation élevée. Alors que l'économie américaine se remet de son ralentissement provoqué par le COVID-19, l'inflation a atteint 7,9% en février sur une base annuelle, soit la plus forte augmentation annuelle en 40 ans.

Les indices américains et asiatiques ont progressé grâce à l'amélioration du sentiment à l'égard des valeurs bancaires comme JP Morgan et Bank of America. D'une manière générale, les perspectives de revenus des taux d'intérêt se sont améliorées pour les banques et les autres valeurs du secteur financier.

Pour l'heure, les craintes liées aux risques géopolitiques se sont apaisées, les investisseurs se concentrant sur des valeurs phares telles que Nike, qui ont fait état d'une forte demande trimestrielle et de revenus et bénéfices supérieurs aux prévisions.

Par ailleurs, la volatilité des prix spot de l'or et du pétrole brut a diminué par rapport au début de la semaine. Le sentiment du marché reste méfiant et sensible aux risques géopolitiques alors que le conflit en Ukraine approche son premier mois. Les prix spot du pétrole pourraient réagir fortement à de nouveaux chocs sur le marché découlant des craintes relatives à l'offre à court terme.

Tous les regards sont tournés vers la Fed

Après une récente rhétorique hawkish, la Réserve fédérale pourrait relever son taux directeur de 0,50 point de base lors de sa prochaine réunion en mai, afin de lutter contre les effets de l'inflation, dont l'érosion de la valeur des obligations. Pendant les périodes d'assouplissement quantitatif (QE), la Réserve fédérale achète des actifs pour soutenir l'économie et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle détient environ 5 700 milliards USD de titres du Trésor. Une hausse des taux d'intérêt pourrait réduire les effets inflationnistes tout en renforçant l'attrait pour les obligations en raison des rendements plus élevés.

Événements financiers à venir

Les événements financiers à surveiller aujourd'hui sont les chiffres des dépenses de consommation et de l'inflation au Royaume-Uni qui, en fonction des résultats, pourraient avoir un impact sur les paires en GBP. Le discours de Jerome Powell, président de la Fed, est susceptible d'influencer le dollar, l'or, les valeurs financières et les instruments obligataires. Enfin, la Banque du Japon va publier le compte-rendu de sa réunion et ses perspectives de politique monétaire, avec un impact possible sur les paires de devises en JPY.

Qu'est-ce que la volatilité ? La volatilité est la mesure de la fluctuation du prix d'un instrument financier au fil du temps. Un marché est dit volatile lorsque les prix peuvent monter ou descendre de manière rapide en raison de bouleversements sur le marché ou de nouvelles exceptionnellement positives.

