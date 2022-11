Actualité Économique pour les Débutants – Cela Vaut-il le Coup de Trader les News ?

Novembre 01, 2022 17:34

Dans cet article, vous allez découvrir les avantages et les inconvénients du trading de news. Nous allons aborder les sujets suivants :

Le temps et l'expérience nécessaires pour suivre l'actualité financière

La création de scénarios risque-récompense en fonction des publications économiques

La prise en compte des réactions émotionnelles aux événements inattendus

Cela vaut-il la peine de trader l'actualité financière ?

Les opinions ont tendance à se répartir en deux camps principaux. Le premier soutient que les actualités sont inutiles dans la prise de décisions de trading. L'autre pense que les actualités sont essentielles pour prendre des décisions. Au milieu de ces deux camps se trouve l'opinion selon laquelle les décisions de trading peuvent être affectées par les actualités, en particulier les plus importantes, et qu'il convient de surveiller l'influence que ces actualités peuvent avoir sur le sentiment du marché.

Quel que soit votre point de vue, il y a deux éléments clés à prendre en compte lorsque vous tradez les news : le temps à votre disposition et l'expérience.

Le temps et l'expérience

On ne saurait trop insister sur l'importance d'acquérir de l'expérience pour trader les actualités. Le problème est que l'acquisition d'une expérience sur les marchés financiers peut s'avérer être une leçon coûteuse, mais il existe une solution à ce problème. Avant d'ouvrir un compte réel, il est sage de commencer à apprendre sur un compte de démonstration, qui offre des conditions de marché réalistes sans risquer votre propre capital.

La recherche des actualités quotidiennes qui vous intéressent prend du temps, mais il existe des moyens d'obtenir ces informations de manière efficace. Le calendrier Forex d'Admirals est l'un de ces moyens, dans la mesure où il contient les actualités économiques du jour qui peuvent influencer le marché, ainsi que les prévisions des analystes concernant les résultats.

Admirals propose également des webinaires qui approfondissent les différentes tendances de l'économie et des marchés afin de comprendre comment les traders expérimentés mettent en œuvre leurs stratégies.

Scénarios risque-récompense

Un autre aspect à considérer pour savoir s'il vaut la peine de trader en fonction de l'actualité est l'effort requis pour créer des scénarios risque-récompense. Réfléchir aux résultats possibles d'une publication économique est une étape importante avant de prendre une décision. En effet, la gestion du risque doit naturellement être incluse dans cette évaluation, dans la mesure où tout scénario que vous pourriez imaginer pourrait ne pas se concrétiser.

Les scénarios risque-récompense peuvent inclure la possibilité que le résultat soit supérieur, inférieur, ou conforme aux attentes. Les différents outils de trading de notre plateforme MetaTrader 5 peuvent vous aider dans votre processus de prise de décision. Apprendre à utiliser ces outils de trading à votre avantage est également une étape importante que vous pouvez franchir en participant à nos webinaires.

Être conscient des réactions émotionnelles

Les actualités inattendues et les événements géopolitiques sont monnaie courante et peuvent provoquer des réactions émotionnelles massives et des tendances sur les marchés. Si vous êtes conscient de la possibilité de l'inattendu, vous pouvez l'intégrer dans vos scénarios de trading. Voici quelques exemples d'événements inattendus que personne ne souhaite mais qui sont malheureusement possibles :

Les pandémies

Les conflits

Les ralentissements économiques soudains

En restant bien informé et en vous tenant au courant des principales actualités, qu'elles soient économiques ou autres, vous augmentez vos chances d'être préparé à l'inattendu.

Gardez à l'esprit l'opinion intermédiaire, ni pour ni contre, mais ouverte à la possibilité. Les actualités peuvent avoir une incidence sur les marchés boursiers, il vaut donc la peine de rester à jour avec ces dernières, disponibles gratuitement lorsque vous ouvrez un compte avec Admirals.

En conclusion, il faut du temps et de l'expérience pour baser votre trading sur les news, mais elles font partie du monde des marchés et sont souvent intégrées dans le processus de décision lors du trading de matières premières et de devises.

Apprenez à trader et à investir grâce à nos webinaires gratuits. Animées par des traders professionnels, les séances portent sur différents sujets financiers. Découvrez comment interpréter les analyses de marché et comment trader en fonction de l'actualité.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.