La Roupie se Renforce suite à la Hausse de Taux d'Intérêt de la RBI

Juin 08, 2022 20:43

La roupie s'est renforcée par rapport à l'USD après que la Reserve Bank of India (la banque centrale indienne) ait relevé son taux d'intérêt (taux repo) à un niveau plus élevé que prévu, soit 4,9%, contre 4,8% attendus et 4,4% précédemment.

L'inflation dans la troisième plus grande économie du monde a grimpé à 7,9% en avril, bien au-delà du niveau cible de 4% visé par les décideurs indiens.

La décision de la RBI arrive à point nommé, dans la mesure où les devises des pays nouvellement industrialisés comme l'Inde sont cotées à des devises majeures comme l'USD et la GBP. Ces devises se sont renforcées après des mois successifs de resserrement monétaire, ce qui désavantage l'INR.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie indienne ? En termes d'échange de devises et de commerce, l'INR se trouve du côté le plus faible des taux de change. L'avantage, c'est que cela rend les biens et services nationaux de l'Inde compétitifs. En revanche, les sorties de capitaux sont plus nombreuses, car les entreprises et les particuliers échangent leurs roupies et conservent leurs économies en devises étrangères, notamment en dollars, pour se protéger de la faiblesse de l'INR. En outre, les produits importés comme le carburant et les biens de consommation sont moins abordables. Voyager à l'étranger et acheter des biens étrangers est plus difficile lorsque la monnaie nationale est plus faible que les autres devises.

La hausse des taux d'intérêt de la RBI va-t-elle soutenir la roupie ? Probablement, du moins à court terme. Les perspectives de l'économie indienne sont relativement optimistes, le gouverneur Shaktikanta Das prévoyant un taux de croissance de 7,2% pour l'année 2021-2022. Pour que la roupie reprenne de la vigueur face à l'USD, il faudrait que la croissance économique reste conforme aux prévisions et la RBI pourrait décider de relever à nouveau son taux repo à court terme.

La plupart des économies, y compris celle de l'Inde, sont confrontées à une inflation causée par les prix élevés du pétrole brut, qui ont été poussés à la hausse par le conflit en Ukraine. La dépendance de l'Inde à l'égard des importations de carburant étranger pèse sur l'économie et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les prix spot du pétrole brut sont toujours bien supérieurs à 100 dollars le baril.

Rappel

Qu'est-ce que l'INR ?

L'INR est le code monétaire de la roupie indienne, l'unité monétaire nationale de l'Inde. Classée comme une économie nouvellement industrialisée, l'INR est soutenue par une croissance du PIB d'environ 7% par an.

