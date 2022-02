Les Marchés Rebondissent des Deux Côtés de l'Atlantique alors que les Tensions s'Apaisent

Février 16, 2022 23:12

Les actions mondiales ont chuté lundi tandis que les prix du pétrole ont progressé, les tensions entre la Russie et l'Ukraine semblant s'intensifier. Hier, nous avons assisté au scénario contraire.

La Russie a annoncé mardi qu'elle avait retiré une partie de ses troupes de la région frontalière avec l'Ukraine et, bien que les États-Unis et l'OTAN aient déclaré qu'ils n'avaient pas encore vu de preuves de ce retrait, cela a semblé suffisant pour rassurer les marchés.

Le pétrole brut Brent, qui semblait se diriger vers les 100 dollars le baril, a glissé de son sommet de sept ans pour clôturer la journée d'hier en baisse de 2,4%, bien qu'il ait récupéré une partie de ces pertes ce matin.

En revanche, les indices boursiers des deux côtés de l'Atlantique ont connu des séances positives, rebondissant après les pertes de la veille.

Le FTSE 100, l'IBEX 35 et le DAX 40 ont gagné respectivement 1,03%, 1,68% et 1,98%, et ont poursuivi leur progression ce matin.

À Wall Street, les valeurs technologiques ont entraîné les trois principaux indices à la hausse, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq gagnant respectivement 1,22%, 1,58% et 2,53%.

Pendant ce temps, la saison des résultats touche à sa fin, 370 des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs rapports.

Hier soir, à la clôture du marché, Airbnb a publié ses résultats pour le quatrième trimestre. Ces derniers ont dépassé les attentes et prévoient une nouvelle performance solide pour le premier trimestre de 2022.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 8 centimes, contre 1,46 milliard de dollars et 4 centimes anticipés par les analystes de Wall Street.

Si Airbnb a d'abord été durement touchée par la pandémie, la société a bénéficié d'une évolution de la demande des consommateurs qui ne sont plus contraints de travailler dans un bureau. Le nombre de personnes travaillant à domicile ayant progressé depuis le début de la pandémie, Airbnb a constaté une augmentation du nombre de clients réservant des logements plus proches de chez eux où ils restent plus longtemps pour travailler à distance.

Airbnb se trouve donc dans une position unique pour bénéficier de cette nouvelle forme de voyage. De plus, à mesure que les restrictions internationales sur les voyages s'assouplissent et que le secteur du tourisme commence à se redresser, Airbnb pourrait également profiter des touristes qui ne sont pas encore à l'aise pour se mêler aux autres clients dans les hôtels, préférant leur propre espace pour des raisons de santé.

Airbnb a en outre annoncé que les réservations pour le trimestre en cours devraient largement dépasser les niveaux pré-pandémie pour la première fois depuis son début, et a prévu un chiffre d'affaires compris entre 1,41 et 1,48 milliard de dollars, soit nettement plus que le consensus du marché qui était de 1,24 milliard de dollars.

En réponse à ces résultats positifs - les actions d'Airbnb, qui avaient déjà gagné 6,14% au cours de la séance d'hier - ont encore progressé de 3,10% dans les échanges de pré-marché.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Airbnb, graphique D1 – Période : du 10 décembre 2020 au 15 février 2022, consultée le 16 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Investissez avec Admirals

Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez investir dans Airbnb et plus de 4 300 autres sociétés cotées sur 15 des plus grandes places boursières mondiales ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour en savoir plus et ouvrir un compte dès aujourd'hui :

Tradez le Forex et les CFDs Accédez à plus de 40 CFDs sur paires de devises, 24h/24 et 5j/7 COMMENCER À TRADER

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :