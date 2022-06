Les Regards Portés sur la Décision des Taux de la Fed et les Ventes au Détail US

Juin 15, 2022 22:36

Les principaux événements à venir dans l'actualité boursière sont la décision de la Réserve Fédérale sur les taux d'intérêt en juin et les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de mai. Aujourd'hui, nous examinons l'impact potentiel de ces événements sur le sentiment du marché et les différentes classes d'actifs.

La Fed devrait relever son taux directeur de 0,5%, portant ainsi le taux global à 1,5%, dans le cadre de sa lutte contre une inflation élevée. L'un des principaux objectifs de la Fed est de maintenir le taux d'inflation au niveau cible de 2%, mais après que les chiffres aient montré que les prix ont progressé de 8,6% en mai, le chemin à parcourir est encore long.

Actifs libellés en dollars américains

Le dollar américain lui-même est l'actif principal sur lequel se concentre l'attention, dans un contexte flou où le sentiment du marché est incertain et baissier. L'attitude hawkish de la Fed semble acquise dans un avenir prévisible, ce qui signifie une augmentation régulière des taux d'intérêt directeurs et un renforcement du dollar. De l'autre côté se trouvent les contre-monnaies du dollar, telles que l'euro ou la livre sterling, qui sont toutes deux plus faibles que l’USD à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Les actifs libellés en USD englobent le pétrole brut, les bons du Trésor américain, les prêts commerciaux et hypothécaires libellés en USD, ainsi que l'épargne et d'autres types d'obligations telles que les obligations bancaires. Il est raisonnable de supposer qu'avec la hausse du dollar due à l'achat de valeurs refuges, les classes d'actifs liées à cette monnaie devraient s'apprécier à court terme, à condition que l'économie reste en phase de croissance. Il s'agit là d'un grand "si" en raison des effets persistants de la récession provoquée par le COVID-19 et du conflit en Ukraine. En outre, le resserrement monétaire signifie la fin du programme d'achat d'actifs de la Réserve Fédérale, de sorte qu'il incombe désormais aux autres acteurs du marché de maintenir la demande pour les bons du Trésor américain.

Ventes au détail

Dans la mesure où la Fed est confrontée à une récession d'un côté et à l'inflation de l'autre, les repères économiques tels que les ventes au détail revêtent une importance encore plus grande. Les ventes au détail pour le mois de mai sont attendues à 0,2% de croissance contre 0,9% en avril. Les résultats réels sont susceptibles de faire bouger les paires de devises en USD en fonction des surprises à la hausse ou à la baisse.

Commerce de détail

Les actions du commerce de détail sont une autre classe d'actifs qui pourrait être affectée par le dernier rapport sur les ventes au détail, qui porte sur plus de 10 types de détaillants américains. Les détaillants à grande capitalisation comme Walmart, Amazon et Home Depot dépendent des dépenses de consommation pour leurs revenus et, avec la flambée des prix, ils sont susceptibles de ressentir une pression sur leurs résultats.

Parmi les nouvelles concernant l'économie mondiale, il convient de citer la publication du PIB de la Nouvelle-Zélande pour le premier trimestre, qui devrait s'élever à 3,3%, contre 3,1% précédemment, sur une base annuelle. Il est important de garder à l'esprit que le résultat attendu peut être différent du résultat réel, et que les paires de devises en NZD peuvent fluctuer en fonction de l'évolution de l'indice de référence.

