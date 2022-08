La RBA Relève ses Taux d'Intérêt, la BoE est-elle la Suivante ?

Août 02, 2022 14:16

Comme prévu, la Reserve Bank of Australia a relevé son taux directeur de 1,35% à 1,85% dans sa dernière décision de politique monétaire. Il est difficile pour la banque centrale de trouver un équilibre entre la maîtrise de l'inflation par une hausse des taux d'intérêt et le maintien de la croissance économique.

"Les perspectives de croissance économique mondiale ont été revues à la baisse en raison des pressions exercées sur les revenus réels par la hausse de l'inflation, du resserrement de la politique monétaire dans la plupart des pays..." Philip Lowe, gouverneur de la RBA.

En outre, l'inflation en Australie est plus élevée qu'elle ne l'a été depuis les années 1990 et la banque centrale fera tout ce qui est nécessaire pour revenir à son objectif normal de 2 à 3%, a-t-il déclaré. Néanmoins, l'économie du pays est en croissance et le PIB devrait atteindre 3,25% pour l'ensemble de l'année. La banque centrale a fondé ses hypothèses sur la résistance de l'emploi et les dépenses de consommation, selon son communiqué. La reprise de l'activité industrielle en Chine est également favorable à l'économie australienne.

La prochaine banque centrale à publier son analyse de la politique monétaire et sa décision sur les taux d'intérêt est la Banque d'Angleterre (BoE), qui doit se réunir le jeudi 4 août. La BoE devrait relever son taux directeur afin de ralentir l'inflation, qui a atteint le niveau record de 9,4% en juin. L'inflation étant bien supérieure à l'objectif habituel d'environ 2%, la probabilité d'une politique de taux d'intérêt plus agressive a fait naître la crainte d'une récession technique au Royaume-Uni, similaire à celle des États-Unis, qui a enregistré deux trimestres consécutifs de croissance négative.

La BoE devrait relever son taux d'intérêt directeur du niveau actuel de 1,25% à 1,5%. Toutefois, compte tenu du taux d'inflation élevé, certains observateurs estiment que la hausse des taux pourrait atteindre 1,75%. Cela exercerait probablement une pression sur les dépenses de consommation dans un contexte où les salaires ne suivent pas le rythme de l'inflation.

Le dernier événement majeur de la semaine est le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFP), qui sera publié le vendredi 5 août. Maintenant que le pays est en récession technique, tout signe de faiblesse sur le marché du travail pourrait avoir un impact sur la confiance sous-jacente envers le dollar. Les NFPs sont attendus en baisse de 372K à 250K et toute surprise pourrait influencer les paires de devises liées au dollar.

Le rapport NFP de juillet mettra-t-il fin à ces derniers mois de solidité de l'USD en étant inférieur aux attentes ? Cette question s'adresse aux traders sur le marché de l'or qui attendent en coulisses que des effets de récession se manifestent dans l'économie américaine, ce qui soutiendrait les actifs liés à l'or, du prix de l'or au comptant aux actions des sociétés minières.

